Magic7 Pro : photo, traduction… on a testé les fonctions IA du dernier smartphone Honor

Un mode de vie plus rapide, plus simple et plus agréable… la promesse de Honor est claire, le Magic7 Pro va vous changer la vie et vous faire entrer de plein pied dans l’intelligence artificielle. Effectivement l’IA qui était déjà présente dans la version précédente fait une entrée beaucoup plus marquée dans cette nouvelle édition. La photographie et les fonctions de traduction sont en première ligne. Votre vie va-t-elle changer pour autant ? Cela semble sans aucun doute excessif, mais votre quotidien pourrait effectivement se trouver simplifié par certaines fonctionnalités.

Si la plupart des fonctions proposées existent sur d’autres smartphones (Samsung Galaxy S24 et Pixel 9 en tête), chaque constructeur essaye cependant de se distinguer par une intégration différente. Petit tour d’horizon.

Le Magic7 Pro en bref

Avant d’aborder plus spécifiquement les fonctions IA, dressons un petit récapitulatif des caractéristiques du Honor Magic7 Pro qui vient rejoindre le peloton des smartphones haut de gamme.

Il coute 1299€ en version 512 Go de stockage et 8 Go de Ram.

Il existe en 2 couleurs Noir et Shadow Grey

Le Magic7 Pro intègre un écran Oled de 6,8 pouces avec une résolution 2800 × 1280 px et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Côté mises à jour, l'appareil est équipé de MagicOS 9.0 et bénéficie d'un suivi logiciel sur 5 ans (déployé sous Android 15, il recevra les mises à jour jusqu'à Android 20) ainsi que de 6 ans de correctifs de sécurité. Une politique de maintenance qui s'aligne avec les standards du marché.

Il embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite et 12 Go de Ram ce qui lui permet de faire tourner toutes les applications avec fluidité y compris les jeux les plus gourmands.

Grâce à la batterie de 5270 mAh, l'autonomie atteint environ deux jours selon l'usage, une durée qui se situe dans la moyenne pour ce type d'appareil.

de 5270 mAh, l’autonomie atteint environ selon l’usage, une durée qui se situe dans la moyenne pour ce type d’appareil. Sur le volet photo, le smartphone propose un module arrière composé de trois capteurs : un objectif principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 200 Mpx avec zoom optique x3, et un ultra-grand angle de 50 Mpx. À l’avant, un capteur de 50 Mpx est accompagné d’un module 3D TOF pour la reconnaissance de profondeur, notamment utilisé pour les selfies et les vidéos. Ce dispositif est épaulé par des fonctionnalités d’intelligence artificielle visant à optimiser les prises de vue selon les conditions.

Le Honor Magic7 Pro dans sa version Shadow Grey. ©Tom’s Guide

💫 Les fonctions IA du Magic7 Pro

🚪 Portail magique

Comme le nom de cette fonction l’indique, c’est un point de passage entre différentes zones de votre smartphone. L’idée est de pouvoir transférer simplement du texte ou une image dans une autre application.

Vous avez oublié quel est le monument qui apparait sur une photo de vacances, vous ne reconnaissez pas une personnalité sur une photo, vous souhaitez conserver une trace d’un texte présent dans une page web… Portail magique vous permet, après avoir tapé une fois avec l’articulation du doigt sur l’écran, d’entourer la zone concernée pour l’envoyer dans n’importe quelle autre application (par exemple vers Notes pour stocker du texte, Google Lens pour rechercher des images similaires ou n’importe quel réseau social pour poster une image).

La sélection s’effectue simplement et si la zone que vous avez sélectionné avec l’articulation du doigt n’est pas suffisamment précise pour pouvez affinez la sélection de la zone. L’envoi vers l’application d’arrivée se fait en la sélectionnant parmi la liste qui apparait sur le côté.

On prend vite le coup et cela peut s’avérer très pratique. C’est une fonctionnalité IA qui est déjà présente sur les smartphones de Samsung et de Google (Entourer pour chercher ou Circle to Search) et qui devrait probablement être embarquée dans la plupart des smartphones Android avec le temps.

🗣️ Traduction par IA

Ce n’est pas un scoop, la traduction est certainement l’un des domaines les plus impacté par l’arrivée de l’IA. Tous les utilisateurs de Google Translate ou de DeepL le savent, ça marche bien et de mieux en mieux.

En l’intégrant au Magic7 Pro, Honor permet de disposer un interprète polyglotte dans son smartphone. Deux modes sont proposés. Le mode Chat pour des séquences courtes sur un mode conversation. Si vous êtes en visite dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue, cette option peut s’avérer très utile. Les séquences durent maximum 30 secondes.

En mode Chat, l’application Traduction IA permet la traduction à la volée 13 langues sont proposées dans l’application Traduction IA. ©Tom’s Guide

Il suffit d’ouvrir Traduction IA en mode Chat (équivalent du mode conversation sur les Pixel) de régler les langues concernées puis d’activer le micro pour écouter votre interlocuteur. Ce qu’il dit sera retranscris sous forme de texte et la traduction, toujours sous forme texte, apparaitra dans la foulée en dessous. Puis le texte en français sera lu (dommage que l’on ne puisse pas désactiver la lecture audio qui n’est pas toujours nécessaire).

De l’anglais vers le français, cela fonctionne très bien avec peu d’erreurs. Testé sur du Japonais et du Turc, c’est moins fluide et avec un peu plus d’erreurs mais dans tous les cas ça marche. Et si vous souhaitez comprendre ce que vous dit un serveur ou un passant, cela devrait suffire pour en comprendre le sens général.

Si vous comptez suivre une conférence de 2h dans une langue que vous ne comprenez pas, il faut utiliser le mode Interprète. Là encore le résultat ne sera pas impeccable selon la langue choisie, l’accent des intervenants et la quantité de noms propres utilisés, mais vous en comprendrez l’essentiel et vous pourrez facilement en retrouver une trace écrite car l’enregistrement dans les notes est possible.

🅰 Texte magique

C’est une fonctionnalité que l’on connait déjà puisqu’elle est présente dans Google Lens depuis plusieurs années. Cela permet d’extraire un texte sous forme d’image et de le transformer en texte manipulable. Cela fonctionne très bien même si, là encore, quelques erreurs d’interprétation peuvent se glisser selon la qualité de l’image source mais cela reste pratique et cela fonctionne globalement très bien.

🔎 AI super zoom

Nous abordons à présent le domaine de la photo hautement concerné par l’IA qui vient à la rescousse face à toutes les difficultés que peut rencontrer un appareil photo.

Nous n’avions pas été très convaincu par la fonction de zoom numérique du Honor Magic 6 Pro. Dès qu’on faisait appel au 50x, on perdait énormément en précision et les clichés étaient tout sauf réalistes. Autant dire que le 100x relevait plus de l’impressionnisme que de la photo de précision. Depuis, le Honor Magic7 Pro s’est enrichi d’une nouvelle fonction AI Super Zoom censée apporter un niveau de précision inégalé même à des distances incroyables.

Dès que l’on prend une photo, à partir d’un certain niveau de zoom un petit picto apparait sur l’image et si on l’active, l’IA prend le dessus. Mais il faut pour cela disposer de la dernière mise à jour : la 9.0.0.132.

Nous l’avons testé dans Paris un jour où il faisait beau (et oui, ça arrive de temps en temps). La première série a consisté à prendre en photo l’Arc de Triomphe depuis la Porte Maillot (1,2 km de distance entre les 2).

Zoom 1x. ©Tom’s Guide Zoom 6x. ©Tom’s Guide Zoom 10x. ©Tom’s Guide

Zoom 50x. ©Tom’s Guide Zoom 100x. ©Tom’s Guide

On est forcément impressionné quand on arrive à percevoir des gens présents sur le haut de l’Arc de triomphe alors que l’on se trouve à plus d’un kilomètre de distance ! Mais le miracle s’arrête là car la qualité de l’image n’est pas au rendez-vous.

En effet, dès que l’on s’approche du 50x, on perd énormément en netteté et plus on zoom plus on s’éloigne du sujet original. L’IA va interpréter ce qu’elle ne voit pas bien et forcément ce n’est pas toujours fidèle à la réalité.

De plus, avec le zoom 100x, il devient très difficile de stabiliser l’appareil et faire la mise au point s’avère compliqué. Le moindre mouvement vous fait perdre votre objectif. Pourtant, Honor a ajouté un verrouillage de la mise au point dès qu’une zone a été identifiée. Mais malgré cela sans pied, vous risquez d’avoir mal au cœur assez rapidement.

La solution va mieux s’en tirer sur des immeubles de La Défense où la géométrie sera plus facile à restituer que sur l’une des statues présente sur l’Arc de triomphe.

Ainsi, alors que la distance est cette fois-ci de 3,5 kilomètres, sans que le résultat soit parfait il est meilleur que sur les détails de l’Arc de Triomphe.

Zoom 1x. ©Tom’s Guide Zoom 6x. ©Tom’s Guide

Zoom 50x. ©Tom’s Guide Zoom 100x. ©Tom’s Guide

Après, il n’est pas sûr que vous ayez souvent besoin de faire des photos à plusieurs kilomètres de distance, à moins que vous n’ayez prévu de vous lancer dans l’espionnage. Le plus prudent est de profiter du capteur 200 MP puis de sélectionner après coup la zone sur laquelle vous souhaitez zoomer.

📸 Photographie : le portrait

Honor propose depuis le Magic 6 Pro un mode Harcourt. En effet, la marque est associée au célèbre studio de photographie pour générer facilement des portraits reprenant l’esthétique noir et blanc emblématique d’Harcourt.

Le mode Harcourt sans embellissement Le mode Harcourt avec embellissement

Là encore c’est l’IA qui s’y colle. Et même si vous n’avez pas optimisé l’éclairage et que vous n’avez aucune compétence particulière en photographie vous obtiendrez un résultat très satisfaisant. Si en plus vous appliquez des améliorations, tout le monde paraitra très beau. Peut-être même un peu trop…

En revanche les modes Harcourt « couleur » et « éclatant » sont moins convaincants. Ils ont tendance à ajouter du rouge sur tous les visages ce qui ne correspond pas aux teintes naturelles.

Mais cela reste une des fonctions les plus réussies et exclusives proposées par Honor.

Mode Harcourt couleur. ©Tom’s Guide Mode Harcourt éclatant. ©Tom’s Guide

🌒 Le mode nuit

Comment ne pas être bluffé par le mode nuit. Vous pouvez prendre des photos dans le noir complet et obtenir un rendu satisfaisant.

Si vous prenez en photo un lieu, la scène entière sera éclairée. Des lumières vertes ont tendance à faire leur apparition, mais le résultat final est très impressionnant.

Si quelqu’un se trouve dans la scène, le focus sera mis sur lui et ce sera le seul sujet éclairé.

Photo prise par nuit noire. ©Tom’s Guide La même photo avec un quelqu’un dans la scène. ©Tom’s Guide.

Cela reste donc l’un appareil redoutable pour ceux qui veulent prendre des photos en soirée. Toutefois, pour ce type de cliché il faut tenir la pause pendant 2 secondes ce qui n’est pas toujours compatible avec des photos prises sur le vif.

L’IA est présente dans beaucoup d’autres modes de l’appareil photo et permet bien sûr de faire disparaitre un objet d’une scène ou d’améliorer le rendu de n’importe quel cliché.

⚙️ Et aussi…

On trouve également d’autres fonctionnalités IA comme la navigation par geste. Une fonction peu convaincante. Des messages apparaissent sans cesse pour demander de s’éloigner de l’écran (il faut au moins 20 cm) et on se retrouve vite à gesticuler sans résultat probant devant l’écran.

Quant aux suggestions IA, cela vous propose des raccourcis vers les applications que vous utilisez souvent et en fonction de l’heure de la journée. Rien de bien révolutionnaire, donc.

la fonction IntelliSens censée permettre le pilotage de certains fonctions du regard est globalement un échec. Le Honor Magic7 Pro n’a pas daigné réagir à nos regards insistants.

N’oublions pas de mentionner la présence de Gemini, l’IA de Google, qui sera là pour répondre à toutes vos questions et vous aider dans la rédaction de vos messages.

Verdict

Avec le Magic7 Pro, Honor rejoint le gang des smartphones boostés à l’IA (Galaxy S24 et Pixel 9 en tête). Tout n’est pas parfait mais l’intégration, notamment du “Portail magique”, est bien pensée et devrait s’avérer utile, de même que l’application dédiée à la traduction. L’appareil photo profite aussi d’optimisations bienvenues et toujours de la présence du mode Harcourt qui n’existe pas ailleurs, ce qui constitue une plus-value. Car tous les éléments de différenciation sont bons à prendre.

En effet, tous les smartphones tendent à s’équiper avec les mêmes composants et prennent le même chemin en ce qui concerne les fonctions IA. Honor s’est donc mis à niveau mais il va à présent devoir prouver qu’il peut amener des services IA vraiment différenciants et une intégration plus poussée que les autres.

