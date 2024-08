Ces anciens Samsung Galaxy récupèrent enfin l’outil Entourer pour chercher

Galaxy A54 vs Galaxy A34 © Xavier Regord / Tom’s Guide

Les grands acteurs de la tech mettent désormais l’IA au cœur de l’expérience utilisateur. Samsung a notamment déployé une flopée de fonctionnalités pratiques par l’entremise de Galaxy AI. Ces dernières ont tout d’abord été introduites sur les Galaxy S24 avant d’arriver sur d’autres modèles haut de gamme. Les utilisateurs apprécient tout particulièrement la fonction Entourer pour chercher qui permet de trouver rapidement des informations sur n’importe quel élément affiché sur l’écran.

Quels anciens Samsung Galaxy sont éligibles au Circle to Search ?

Bonne nouvelle, cet outil dopé à l’IA ne se cantonne plus aux modèles haut de gamme. Samsung a commencé à intégrer le Circle to Search sur plus de 25 millions de smartphones et tablettes Galaxy par l’entremise d’une mise à jour estivale. Dorénavant, plusieurs modèles de milieu de gamme peuvent ainsi bénéficier de l’outil, une première. Voici la liste des appareils concernés :

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy Quantum 4

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Circle to search is finally here on the S21 FE! pic.twitter.com/PimzLPBEcx — Cloudy_genshin (@davidgabriel240) August 22, 2024

Pour rappel, le Circle to Search peut être activé dans tous les recoins de votre appareil. Il suffit simplement d’appuyer longuement sur la barre de navigation ou de faire glisser votre doigt depuis le coin inférieur droit ou gauche de l’écran. Vous n’avez ensuite plus qu’à entourer l’élément sur lequel vous souhaitez en apprendre plus. L’outil peut par exemple vous aider à trouver la référence des baskets portées par votre rappeur préféré dans un clip.

La fonctionnalité vous permettra également bientôt d’identifier une musique en cours de lecture, à l’instar de Shazam. Elle devrait aussi faciliter la lecture des QR codes.