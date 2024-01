Galaxy S24 : 5 choses extraordinaires que son IA peut faire

© Samsung/ Xavier Regord

Le Galaxy S24 est officiel et mise à fond sur l’IA. Il dispose de nombreuses fonctionnalités dopées par l’intelligence artificielle visant à faciliter la vie des usagers. Annoncée comme une véritable révolution par le constructeur, l’IA du S24 peut notamment traduire en temps réel les appels vocaux ou retranscrire à l’écrit des réunions.

Il est toutefois facile de se perdre parmi toutes ses fonctionnalités inédites. Pour simplifier un peu les choses, voici cinq façons d’utiliser l’IA avec le nouveau smartphone de Samsung :

L’IA peut traduire ou résumer du texte

Un tout nouveau bouton vient de faire son apparition sur le navigateur des smartphones Samsung compatibles : trois petites étoiles qui permettent d’accéder aux fonctionnalités IA. Il est notamment possible de faire un résumé sous la forme de liste à puces. Un ajout extrêmement pratique pour les utilisateurs un peu trop pressés.

Le Galaxy S24 est capable d’organiser les informations en fonction de leur importance et sans les déformer. C’est un point important sachant que les IA actuelles ont encore du mal à repérer les informations notables au sein d’un texte. Par ailleurs, l’IA permet aussi de traduire de façon instantanée une page internet. Cela n’a toutefois rien d’exceptionnel, Google proposant un service similaire depuis des années.

L’IA rend la communication plus simple

Lors de l’écriture d’un message, un bouton étoilé propose aux utilisateurs de reformuler le texte en fonction de la situation. En effet, les messages personnels ou professionnels ne s’écrivent pas de la même manière et le S24 permet d’adapter le texte en utilisant 13 tons différents (poli, familier, amoureux et plus encore). Cela permet, encore une fois, de gagner du temps.

De plus, le Galaxy S24 est capable de traduire les appels en temps réel. Pratique quand vous devez converser avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous. La traduction est assurée par une voix synthétique dans les langues suivantes :

Mandarin.

Français.

Anglais.

Hindi.

Espagnol.

Italien.

Japonais.

Coréen.

Polonais.

Portugais.

Thaï.

Vietnamien.

L’IA retranscrit les réunions à l’écrit

De la même façon que le smartphone peut résumer un texte ou un article, les capacités du smartphone lui permettent de faire une liste à puces d’une conversation orale. Encore mieux, le S24 est capable de faire la différence entre plusieurs interlocuteurs. Cela rend la prise de notes lors des réunions complètement inutile et permet d’obtenir des comptes rendus de qualité très rapidement.

L’IA peut faire des recherches sur les images

En association avec Google Lens, Samsung a présenté une fonctionnalité nommée “entourer pour chercher”. Celle-ci porte extrêmement bien son nom et permet, en utilisant son doigt ou le S Pen du modèle Ultra, de délimiter un objet, un lieu ou un sujet afin de rechercher à quoi il correspond sur le Web. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton home du S24 puis du bout du doigt d’entourer, de griffonner ou de surligner la zone visée.

L’outil en question est particulièrement précis et affiche des résultats impressionnants. Ainsi, plus besoin de perdre son temps en essayant de formuler une recherche approximative, le S24 s’en charge très bien. “Entourer pour chercher” est capable de détecter des objets, des animaux et même des lieux.

Avec son IA, dites adieu aux notes désorganisées

Enfin, focus sur une fonctionnalité uniquement disponible sur le modèle Ultra du S24 : l’organisation intelligente des notes. Au fil de la journée, il peut être difficile lors de la prise de notes d’aboutir à un résultat organisé, les informations étant parfois dans le désordre voire confuses. L’IA du S24 Ultra remédie à ce problème en organisant parfaitement les écrits de l’utilisateur.

Le smartphone est capable de retranscrire proprement les notes et ce même si celles-ci ont été prises de façon manuscrite avec le stylet de l’appareil. Dans ce cas précis, le téléphone peut aligner le texte pour offrir un rendu bien plus claire. De plus, l’IA peut faire un résumé concret sans aucun problème.

L’IA au service des utilisateurs, une véritable révolution

Au final, le S24 se différencie surtout du S23 sur le plan de l’IA. Celle-ci permet de faciliter de nombreuses tâches. Rapide, précise et extrêmement pratique, l’IA du Galaxy S24 est particulièrement impressionnante. Cerise sur le gâteau, celle-ci va certainement être intégrée aux autres appareils à venir du constructeur, comme le prochain Galaxy Book 3.