Quels sont les meilleurs accessoires pour Xbox Series ? Notre sélection 2024

Les consoles Xbox Series X/S sont disponibles depuis un moment, et le catalogue d’accessoires officiels commence à s’étoffer. Il est possible d’améliorer son expérience de jeu grâce à différents produits comme le Play & Charge pour la manette Microsoft. Voici notre sélection des meilleurs accessoires pour Xbox Series.

Top 3 des meilleurs accessoires pour Xbox Series

Même si le succès des Xbox Series X/S est limité par rapport à leur concurrente de Sony, la PlayStation 5, de nombreux joueurs se sont procurés la console de Microsoft. Certains sont des habitués du fabricant et d’autres ont fait un choix financier. En effet, le prix de la version S est particulièrement attractif. Dans tous les cas, les Xbox Series sont d’excellentes consoles avec leurs propres exclusivités. Mais le principal point fort de cette console, c’est son Game Pass.

D’un autre côté, il est possible d’améliorer son expérience de jeu avec différents accessoires officiels. Acheter une deuxième manette est toujours intéressant et investir dans un disque dur externe peut être important. Et c’est encore plus vrai pour les possesseurs de Series S qui est vendu sans lecteur de disque. Découvrez notre comparatif des meilleurs accessoires pour Xbox Series X/S.

Manettes sans fil Xbox, la manette officielle de la Xbox Series

Les consoles Xbox se renouvellent au fil des années, mais s’il y a bien une chose qui ne change pas chez Microsoft, c’est le design de leurs manettes. Ici nous n’allons pas entrer dans l’éternel débat de quel fabricant fourni la meilleure manette ! Nous allons juste vous donner les revendeurs qui proposent la manette sans fil Xbox au meilleur prix. Sinon pour la partie technique, elle ne change pas trop par rapport à la version Xbox One.

On trouve un bouton supplémentaire au centre de la manette, ce dernier permet juste de faire de rapides captures d’écran. Le grip a lui été amélioré pour une meilleure prise en main, et dans l’ensemble cette manette est toujours aussi ergonomique et agréable à utiliser. Hélas, elle est toujours vendue avec un système de piles. Il faudra donc rallonger une quinzaine d’euros pour se procurer une version avec batterie. Pour le reste, elle est disponible dans de très nombreux coloris, sans oublier les éditions limitées qui accompagnent certaines nouveautés.

Manette Xbox Elite Series 2, la meilleure manette pour Xbox Series

Tout comme PlayStation propose la Sony DualSence Edge, Microsoft commercialise la Xbox Elite Series 2. Et niveau prix, cette dernière coûte quand même 70 euros de moins que sa concurrente. Sinon d’un point de vue technique, cette manette est fournie avec une petite clé permettant de régler la sensibilité des sticks de 3 façons différentes. Il y a des palettes sous la manette. Elles sont bien placées et donc faciles à utiliser. Même les flèches directionnelles sont plus précises.

Et pour la prise en main, c’est un vrai plaisir. Mais la grande nouveauté de cette nouvelle version, c’est la présence d’une batterie inamovible. Eh oui, on en a enfin fini des piles avec ce modèle ! Et vous pouvez compter sur environ 40 heures d’autonomie. Pour finir, elle embarque le Bluetooth, ce qui permet de la connecter à un PC sous Windows et même sur sa Xbox One.

Xbox Play & Charge, pour enfin se passer de piles

Vous avez dû le constater au moment de déballer votre Xbox Series X ou S, mais la manette fournie, fonctionne uniquement avec des piles. Au final, cela ne serait pas dérangeant si le prix actuel des piles n’était pas aussi élevé. Alors si vous en avez marre, vous pouvez opter pour le pack Xbox Play & Charge.

Son tarif officiel est de 22,99 euros, mais il est possible de se le procurer un peu moins cher chez certains revendeurs. Dans tous les cas, c’est s’assurer ne jamais tomber à court d’énergie. Enfin, il existe deux versions : micro-USB pour les manettes Xbox One et USB-C pour les manettes Xbox Series. Alors, faites attention au moment de votre achat.

Seagate SSD NVMe, le SSD officiel pour les Xbox Series

Comme la Xbox Series S fonctionne sans lecteur de disque, tous les jeux et applications doivent être téléchargés. Et même si vous possédez une Xbox Series X, cela peut être intéressant. En effet, avec la présence du Game Pass, il se peut que beaucoup de jeux finissent par remplir la capacité de stockage de la console. C’est pourquoi nous vous proposons le Seagate SSD NVMe.

C’est le seul qui permet d’obtenir les mêmes performances (vitesse d’écriture et de lecture) qu’avec le SSD déjà présent dans la console. En bref, c’est le meilleur SSD pour votre Xbox Series X/S. Il existe dans des versions 512 Go, 1 et 2 To. Notre seul reproche, un prix de vente très élevé.

Microsoft casque sans fil Xbox, le casque adapté à la Xbox

Pour cette sélection, nous nous devions de vous proposer un casque officiel Xbox. En effet, si vous avez l’habitude des jeux multijoueurs, un casque gaming est un accessoire essentiel. Côté technique, il offre un son spatial 3D. La qualité sonore est correcte, mais il est possible de trouver mieux chez certains concurrents. Le microphone réglable est de très bonne qualité et il est amplement suffisant pour les discussions.

Mais si vous êtes adepte du streaming, la qualité sera limitée. Pour le reste, la marque garantit une autonomie de 15 heures et la compatibilité charge rapide. Pour résumer, c’est un casque avec un très bon rapport qualité/prix. Enfin, il existe une version filaire plus abordable au tarif officiel de 49,99 euros.

Télécommande Microsoft Xbox, pour naviguer sans manette

Quand on navigue dans des applications comme Netflix, la manette n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux. C’est pourquoi nous proposons la télécommande pour Xbox sous licence officielle Microsoft. Elle est compacte et ergonomique. Niveau bouton, on retrouve l’essentiel, mais on regrette l’absence de raccourcis vers des applications (pourtant présents sur la télécommande Sony).

En bref, si vous avez l’habitude d’utiliser des services de streaming depuis votre Xbox Series, cette télécommande va vous faciliter la vie. Elle est également compatible avec la Xbox One. Hélas, il n’est pas possible de la trouver partout.

Xbox Adaptive Controller, pour jouer à votre façon

Pour finir ce guide d’achat, nous nous devons d’évoquer le hub Xbox Adaptive Controller. Il a été conçu spécialement pour les joueurs à mobilité réduite. Il permet de donner accès à tout le monde aux jeux Xbox Series. Grâce à une application dédiée, il est possible de personnaliser l’intégralité des boutons. Et on peut enregistrer 3 profils différents.

Enfin, il est équipé d’une batterie avec une bonne autonomie. Il fonctionne sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC Windows. Son tarif officiel est de 89,99 euros.

