Mangez sain grâce à la friteuse Philips Airfryer à moitié prix chez Darty

C’est encore le moment de faire de belles affaires puisque les soldes d’hiver ne sont pas encore terminées. Actuellement, c’est un bon plan exceptionnel qui est proposé chez Darty puisque la friteuse Philips HD9200/90 Airfryer Spectre Compact Series 3000 est à moitié prix. Elle passe donc à 69,99 € au lieu de 139,99 €.

Cette friteuse de Philips est à -50 % chez Darty

Pratique, abordable et en vous assurant une cuisson saine des aliments, cette friteuse va faire fureur dans votre cuisine. Elle propose au total 12 programmes de cuisson, en effet elle est bien plus qu’une simple friteuse qui va juste cuire vos frites. Toutefois, avant de vous décider et de passer au paiement, voici plus d’informations sur ce produit de la marque Philips.

Le fonctionnement de cette friteuse est simple, sa technologie Fat Removal va capturer l’excès de graisse et la technologie Rapid Air va utiliser la circulation d’air chaud pour obtenir des aliments croustillants qui seront tendres à l’intérieur. Ce sont ainsi 90 % des matières grasses qui ne seront pas présents dans vos aliments, pour vous y mettre tout de suite, vous aurez juste à consulter l’application NutriU, plus d’une centaine de recettes vous seront proposées parmi du poulet, des légumes, des pommes de terre.

Cet appareil est conçu pour 4 portions avec à votre disposition une cuve de 4,1 L et un panier de 0,8 kilo et assure une cuisson plus rapide avec des modes de préparation différents dont la friture, le grillage, la rôtisserie, le réchauffage, etc….

Toutefois si vous êtes à la recherche d’un appareil de cuisine complémentaire, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs robots multifonctions, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.