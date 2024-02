La friteuse sans huile AirFryer de Philips est presque à moitié prix sur ce site

Cdiscount fait fondre le prix de la friteuse Philips AirFryer 3000 Series L

Cette friteuse sans huile signée Philips vous permet de faire frire, cuire, griller, rôtir ou réchauffer vos aliments de manière saine, puisque la graisse est ici remplacée par l’air. Grâce à la technologie Rapid Air, vous profitez de frites ou d’autres aliments cuits à la perfection et presque sans matière grasse !

La friteuse sans huile AirFryer 3000 Series L de Philips voit en ce moment son prix baisser de plus de 58 € sur Cdiscount. Elle est en effet proposée à 72,99 €, au lieu de 131,43 €. Soit une remise de près de 44 %. Une offre qui va vous faire économiser de l’argent et des calories !

Acheter la friteuse Philips AirFryer à 72,99 € sur Cdiscount

Le Philips AirFryer 3000 Series L, pour des frites sans huile et sans remords

Les aliments frits c’est bon, mais tout le monde sait qu’il ne faut pas en abuser, car trop en consommer peut contribuer à l’obésité, ou encore l’hypertension artérielle. Heureusement, grâce à la technologie Rapid Air, vous profitez d’aliments frits sains, puisque vous n’utilisez qu’une quantité infime d’huile. Manger de bonnes frites sans culpabiliser est donc tout à fait avec la friteuse sans huile de Philips ! Grâce à l’AirFryer 3000 Series L, vous obtenez des frites à la fois croustillantes à l’extérieur et fondantes à l’intérieur, avec jusqu’à 90 % de graisse en moins ! De quoi redécouvrir le plaisir de la pomme de terre frite sans ses inconvénients.

Vous vous demandez comment une telle prouesse est possible ? Bien que l’appareil porte le nom de friteuse, il s’agit en réalité d’un four à convection qui simule les effets de la friture, sans ses inconvénients : saleté, odeur et gras. Avec son mode de cuisson à l’air chaud, l’AirFryer 3000 Series L est évidemment moins rapide qu’une friteuse traditionnelle à l’huile. Il faut compter environ 25 minutes pour obtenir des frites croustillantes à souhait, comme dans un four traditionnelle. Pour ce faire, l’air chaud circule à 70 km/h. Ce qui permet de répartir correctement la chaleur et d’offrir une cuisson homogène des aliments

Par ailleurs, il faut savoir que cette friteuse ne cuit pas seulement des frites. En effet, vous pouvez également cuisiner de la viande : travers de porc, poulets rôtis, etc. Mais aussi des légumes, ou encore de délicieux desserts. Vous pouvez accéder à des centaines de recettes saines et savoureuses en téléchargeant l’application NutriU.

Ce modèle dispose de 7 préréglages et embarque une cuve d’une contenance de 0,8 kg. Grâce à son minuteur intégré, vous pouvez prérégler des temps de cuisson allant jusqu’à 30 minutes. Il est également possible de choisir la température souhaitée grâce au thermostat réglable jusqu’à 200 degrés. L’AirFryer dispose aussi d’une fonction Arrêt automatique. Vous êtes averti par un signal sonore lorsque le plat est prêt. Enfin, la machine ne prend que peu de place dans votre cuisine. De plus, elle est facile à nettoyer, puisque ses pièces sont amovibles et peuvent passer au lave-vaisselle. C’est l’appareil parfait si vous souhaitez faire attention à votre alimentation et prendre soin de votre santé.