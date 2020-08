Mars : la planète aurait été recouverte de glaciers et non de rivières

La planète rouge n’était finalement peut-être pas si habitable que cela dans sa jeunesse. Selon une nouvelle étude, les vallées de Mars auraient été façonnées par des glaciers et non par des rivières comme certains scientifiques le pensaient.

Crédit : NASA

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique se sont penchés sur la jeunesse de Mars. Leur objectif était de découvrir ce à quoi ressemblait la planète rouge durant ses premiers milliards d’années d’existence. Leur étude publiée hier dans Nature Geoscience suggère que les vallées martiennes ont été façonnées par des calottes glaciaires.

Des calottes glaciaires sont à l’origine de certaines vallées martiennes

D’après Anna Grau Galofre qui est l’auteure principale de cette étude, « si vous regardez la Terre depuis un satellite, vous voyez beaucoup de vallées : certaines sont façonnées par des rivières, d’autres par des glaciers, d’autres par différents processus, et chaque type a une forme particulière. Mars est similaire, dans le sens où ses vallées sont très différentes les unes des autres, ce qui suggère que de nombreux processus sont entrés en jeu pour les créer ».

Les chercheurs ont découvert que la forme de certaines vallées martiennes laisse fortement suggérer qu’elles ont été façonnées par des glaciers. Leur érosion semble avoir été produite par l’eau de fonte qui s’écoule entre une calotte glaciaire et le sol en dessous. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé plus de 10 000 vallées martiennes à l’aide d’un algorithme. Les données de ces vallées avaient été relevées par la sonde spatiale Mars Global Surveyor entre 1997 et 2001.

La glace protège encore mieux les formes de vie

Cette étude confirme donc les prélèvements relevés par le rover Curiosity qui démontraient que Mars a connu une ère glaciaire. Les vallées martiennes façonnées par les glaciers se seraient formées dans la jeunesse de Mars lorsque son climat était très froid. Après cette ère glaciaire, la planète s’est recouverte d’eau liquide comme l’avait confirmé Curiosity l’année dernière. Cette eau a formé des océans, des lacs et des rivières qui ont récemment été découvertes grâce aux images du Mars Reconnaissance Orbiter.

D’après les chercheurs, l’existence des glaciers ne réfute pas la présence d’une forme de vie, bien au contraire. Ils ont expliqué qu’une calotte glacière « apporterait plus de protection et de stabilité à l’eau sous-jacente, tout en fournissant un abri contre le rayonnement solaire en l’absence de champ magnétique – ce que Mars avait autrefois, mais qui a disparu il y a des milliards d’années ». Le rover Perseverance lancé par la NASA le 30 juillet dernier en direction de Mars aidera, entre autres, à confirmer cette étude en sondant le sol pour découvrir des traces de vie.

Source : Space.com