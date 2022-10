Mars : un film sur le rover Opportunity arrive, voici la bande-annonce

Good Night Oppy © Amblin, Amazon Studios, Nasa

Si le rover Perseverance de la NASA a tendance à attirer toute l’attention ces jours-ci, un documentaire d’Amblin Entertainment et d’Amazon Studios vient célébrer un autre rover martien : Opportunity.

Le documentaire, nommé Good Night Oppy, débarque sur Prime Video le 24 novembre 2022 après une sortie en salle limitée le 4 novembre. Le documentaire est réalisé par Ryan White (The Case Against 8, Ask Dr. Ruth). La presse spécialisée a eu l’occasion de le voir en avant-première et jusqu’à présent, il n’a reçu que des critiques chaleureuses.

Un documentaire sur la mission mouvementée d’Opportunity

Le documentaire utilise des images d’archives et des animations informatiques pour raconter l’histoire d’Opportunity et de son rover jumeau Spirit, deux véhicules de la NASA qui ont atterri sur le planète rouge en 2004.

La NASA avait prévu des programmes de 90 jours pour Opportunity et pour Spirit, mais ils ont fini par explorer la surface martienne pendant 15 ans et 6 ans, respectivement. Les ingénieurs de la NASA auront fini par déclarer Opportunity officiellement « mort » en 2019.

Presque crise par crise, Good Night Oppy nous emmène à travers diverses catastrophes vécues par Spirit and Opportunity : tempêtes de sable gigantesques, capteurs bouchés par la poussière, machines inopérantes, etc. Il décompose les étapes du processus qui leur ont permis de surmonter chaque étape, face à l’adversité.

Au cours de leurs explorations de Mars, Opportunity et Sprit ont su démontrer que la planète lointaine avait autrefois accueilli des conditions humides et chaudes potentiellement propices à la vie. Des découvertes qui ont inspiré l’équipe actuelle de Perseverance à continuer de rechercher des preuves de vie ancienne.

La bande-annonce du documentaire est tombée hier. Vous pouvez la regarder ci-dessous.