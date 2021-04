Marvel est plus populaire que DC selon une nouvelle étude

Selon un sondage récent, le MCU est plus l’univers de héros le plus populaire malgré une belle progression de DC. L’étude montre également la popularité des différents héros pays par pays.

Alors que l’actualité est marquée par la fin de la saison de la série Falcon et le soldat de l’hiver et la prochaine sortie de Loki côté MCU et par le succès de Snyder Cut coté DC, une nouvelle étude publiée par game.co.uk mesure la popularité des différents univers.

Crédit : Pixabay

Comme bien souvent pour ce genre d’étude de popularité, les données utilisées sont le nombre de recherches annuelles effectuées par les internautes de différents pays. Cette étude ne se contente pas de mesurer la popularité des différents univers, mais elle s’intéresse également aux différents héros et méchants.

Univers : avantage écrasant de Marvel

Avec une actualité fracassante au travers de nombreuses séries sorties sur Disney+ comme WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki à venir, et le succès de blockbusters comme Avengers, voir le MCU remporter cette bataille n’a rien d’étonnant.

Crédit : game.co.uk

En effet, le MCU arrive en tête dans 51 pays sur les 60 sondés et compte pas moins de 85 % des résultats. Parmi les plus grands fans Marvel, on compte les États-Unis, l’Inde, le Brésil, le Royaume-Uni et la France. De son côté, DC domine en Corée du Sud, en Russie, en Argentine et en Turquie.

Malgré la nette domination de Marvel, on peut noter une belle performance de DC qui a vu sa popularité augmenter depuis la sortie de films comme Aquaman ou Flash.

Superhéros : Spiderman survole les autres

En ce qui concerne la popularité des superhéros, il y a Spiderman, virevoltant d’immeuble en immeuble et… les autres pris dans les toiles de l’araignée.

Crédit : game.co.uk

Si Wonder Woman se classe deuxième (12,8 % des recherches) devant les milliardaires Bruce Wayne (9,2 %) et Tony Stark (8,5 %), aucun d’entre eux ne peut espérer rivaliser avec la « petite araignée sympa du quartier » et ses 48,7 % de recherches.

En tête dans de nombreux pays, dont la France, Peter Parker domine de la tête et des épaules profitant de nombreux supports comme les comics, les jeux et les films. À noter la présence dans le top 10 de deux personnages « secondaires » : Wanda Maximoff (qui a cependant partagé la tête d’affiche avec Vision dans une série éponyme) et Groot.

Méchants : Thanos éradique la concurrence

Fidèle à lui-même, Thanos a tout simplement éliminé la concurrence pour récupérer un peu plus de la moitié des recherches. Pierres d’infinité, charisme ou simplement succès des Avengers ? À chacun sa propre réponse, mais Thanos capitalise 56,4 % des recherches et arrive en tête dans une majorité de pays comme le Canada, la France ou l’Australie.

Crédit : game.co.uk

En seconde position avec 17,9 % des recherches, une figure emblématique des super-vilains : le Joker. Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix, autant d’interprétations différentes de ce célèbre clown, antagoniste de Batman. La popularité de ce personnage est telle que le film qui lui est consacré pourrait bien connaître deux suites en 2022 et 2024.

À noter la domination de Marvel dans les super-vilains (5 dans le top 7) et la présence de Ultron qui montre à quel point les Avengers suscitent l’intérêt des fans.

Source : screenrant