Justice League : les premières critiques du Snyder Cut sont dithyrambiques !

Comme le dit la phrase consacrée à Broadway : Congratulations, it’s a hit ! Alors que les premières critiques n’étaient pas attendues aussi tôt, HBO Max a permis à une poignée de critiques et de fans de livrer leur avis sur le Snyder Cut. Ces premiers retours étaient attendus comme le messie par les fans du monde entier. Et tous s’avèrent ultra-positifs ! La version de Snyder semble avoir été faite pour les fans. De la réalisation aux visuels en passant par les nouvelles scènes : les critiques ne tarissent pas d’éloges sur cette mouture.

Justice League Snyder Cut déchaîne les passions – Crédit : Warner Bros

Loin d’être un banal film de supers-héros, Justice League version Snyder, semble tenir toutes ses promesses. Et le réalisateur peut être fier du travail abattu pour répondre aux attentes populaires.

Un carton annoncé !

« C’est le point culminant de cette expérience : le film a été entièrement pensé pour les fans » rappelle Snyder dans les colonnes du New-York Times. Et visiblement, les premiers spectateurs semblent comblés. Sur Twitter, les premiers avis défilent déjà à vitesse grand V. Tous saluent massivement la vision du réalisateur et son travail titanesque. Aucune fausse note ne vient peser dans la balance, laissant donc présager un immense carton au box-office. La Warner peut déjà, semble t-il, se frotter les mains.

« Cette version est impitoyable et mémorable » pour the Moonlight Warrior. Sheraz Farooqui va encore plus loin dans son analyse personnelle : « Justice League est désormais Le Seigneur des Anneaux de DC, c’est aussi simple que cela. Épique et grandiose, le film est mené par de grandes performances, notamment celle de Ray Fisher. Le Snyder Cut transforme le rêve des fans en réalité ». Un autre fan se montre encore plus enthousiaste : « Le Snyder Cut est une épopée majestueuse qui met la barre plus haute que jamais. Ce film est spécial en tout point, c’est tellement fort mythologiquement et humainement ! »

Un dernier teaser vient d’ailleurs d’être révélé au grand public. Et sur Youtube, les réactions sont également nombreuses. A l’image du célèbre blogueur Caboose, les retours sont eux aussi excellents.

Justice League, sous la houlette de Snyder, s’apprête donc à tutoyer les sommets. Le film risque d’enregistrer des records d’audience sur la plateforme HBO Max. Après un bug technique qualifié de volontaire par certains, le film va enfin pouvoir se dévoiler au grand public. Et un succès mondial semble déjà se profiler à l’horizon. Le travail de Snyder et la stratégie marketing des studios s’avèrent donc déjà payants ! En France, le film sera notamment disponible sur le service VOD Itunes au prix de 13,99 euros.

Source : Comicbook