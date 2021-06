Marvel : Loki pourrait devenir le Lucifer du MCU

Depuis le lancement de la série sur Disney +, Marvel semble ambitionner un destin grandiose pour Loki. En effet, il apparaît désormais clairement que le personnage deviendra un Lucifer en puissance. De nombreux éléments semblent confirmer cette théorie, pour le moins prometteuse. Les faits et gestes du dieu de la malice font d’ailleurs écho à la version biblique du personnage des enfers. Guidé par son libre-arbitre, Loki pourrait donc vouloir affirmer sa suprématie en s’élevant à cette place de choix.

De Loki à Lucifer, il n’y a qu’un pas ! – Crédit : Marvel Studios

Dès le premier épisode de la série, les intentions de Loki semblent claires sur le sujet. Alors comment pourra t-il gagner cette place, importante quant à son évolution et son futur dans le MCU ?

De Loki à Lucifer

Dès qu’il est capturé par la TVA, Loki est déterminé à ne pas se laisser faire. En effet, le dieu refuse que l’on aille à l’encontre de sa liberté, et promet que personne ne pourra empêcher son destin de s’accomplir. Loki est animé par sa soif de liberté et de pouvoir. Hors de question pour lui qu’une « force » vienne contrarier ses plans pour le futur. Mais le comportement passé de Loki fait également référence au parcours même de Lucifer.

Tout comme le diable a renié Dieu, Loki a décidé d’abjurer Odin. Hors de question pour lui de devoir composer avec une figure d’autorité, dictant sa conduite et ses actes. Il ne faut pourtant pas confondre Lucifer et Satan. En effet, Loki ne sera jamais le maître absolu de l’enfer, mais juste un diable en puissance. En effet, le personnage n’est pas quelqu’un de mauvais et ne l’a jamais été par le passé. Et c’est dans ce trait de personnalité que se joue cette différence importante. Si Loki veut briller aux yeux de l’humanité, ce n’est pas la haine qui le motive, à l’inverse de Satan, mais son sentiment d’insécurité.

S’il devient Lucifer, Loki gardera une part de sagesse importante. Il agira toujours pour les bonnes raisons et non pas par simple orgueil ou méchanceté. Avec sa nature rebelle, le dieu de la malice pourrait marquer davantage son opposition à un système bien trop totalitariste pour lui.

Source : Screenrant

Loki est un dieu gender-fluid dans la série Disney+