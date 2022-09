Marvel : Naomi Watts rêve de jouer la prochaine « méchante » du MCU !

La comédienne Naomi Watts ne cache plus son envie de rejoindre le MCU en tant que nouvelle super-méchante.

Depuis plusieurs années, le MCU ne cesse de faire des émules. En effet, l’univers étendu Marvel offre des possibilités de rôles passionnants à qui rêve de les embrasser. Si le studio propose des supers productions dopées aux effets spéciaux, il a également l’avantage de créer des personnages denses, aux multiples facettes psychologiques. Et si il y a bien une comédienne qui rêve de rejoindre l’écurie, c’est Naomi Watts. Il faut dire que la star possède bien des qualités pour faire une super-méchante idéale. Sa palette de jeu est immense. Elle s’est déjà essayée aux blockbusters avec King Kong comme aux rôles plus intimistes dans Mulholland Drive. La star possède donc tous les atouts pour séduire les équipes créatives.

Naomi Watts, prochaine méchante du MCU ? ©Amazon Prime Vidéo

Au cours d’une récente interview, Watts s’est livrée sur le sujet. Son objectif est simple : devenir l’une des prochaines supers-méchantes du MCU. Son vœu sera t-il exaucé ?

Marvel : la candidature de Naomi Watts au poste de super-méchante

« Oh mon dieu, oui. Mes enfants deviendraient fous ! J’ai toujours rêver de jouer dans ces films, car ils adorent ça. Jouer une méchante pourrait être la chose la plus cool à leurs yeux. Car, justement, ils disent tout le temps que je ne le suis pas assez. Quelque soit la franchise Marvel, ça serait une grande fierté » témoigne ainsi la comédienne. Sa déclaration intervient alors que les phases 5 et 6 sont en plein déploiement. Il y aurait donc, possiblement, de nombreuses opportunités pour répondre à son souhait. Watts pourrait marcher dans les pas d’autres grandes comédiennes qui se sont déjà essayées à l’exercice.

Depuis quelques années, les femmes occupent une place de choix dans le MCU. Elizabeth Olsen a ouvert la voie à des rôles plus sombres grâce à sa performance remarquée dans WandaVision. Pas étonnant donc que ses « collègues » veuillent suivre son parcours. Watts ne semble aucunement effrayée de coller à sa carrière déjà brillante l’étiquette Marvel. Car entrer dans le MCU peut souvent signifier y rester pour une longue période, selon les projets en développement. La comédienne est également une grande amatrice de films horrifiques. Cela tombe bien car le studio semble de plus en plus développer ce genre à l’écran.

Il y’a donc de fortes chances de voir Watts faire son entrée dans le MCU. On espère que Feige et ses équipes seront sensibles à sa demande. Si elle accède à un tel poste, elle deviendra à coup sûr l’idole de ses adolescents pour de bon. En attendant, la comédienne est à l’affiche de Goodnight Mommy, disponible depuis hier sur Amazon Prime.

