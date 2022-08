Deadpool 3 : Kevin Feige révèle ses ambitions pour le prochain film Marvel

Ryan Reynolds qui interprète l’antihéros déjanté a confirmé l’existence de Deadpool 3 depuis fin 2019. À l’époque, il avait révélé que les studios Marvel travaillaient déjà sur la suite des aventures du célèbre super-héros. Deadpool 3 est effectivement en préparation, mais son tournage n’a même pas encore commencé. Il va donc falloir faire preuve de patience avant de découvrir la première bande-annonce officielle et la date de sortie.

Deadpool – Crédit : Marvel Entertainment

En attendant, Kevin Feige qui est le président de Marvel Studios peut déjà commencer à teaser Deadpool 3 et notamment ce qui est prévu. À en croire ses propos, Deadpool 3 promet d’être un gros film Marvel, aussi gros que Avengers : Infinity War (2018) ou encore Thor : Ragnarok (2017).

Deadpool 3 promet d’être aussi gros qu’Avengers : Infinity War

Marvel a profité du Comic-Con de San Diego qui s’est tenu du 21 au 24 juillet pour faire le plein d’annonces concernant la phase 5 du MCU avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui promet d’être bouleversant, Black Panther : Wakanda Forever dont le teaser est un hommage touchant à Chadwick Boseman et bien d’autres encore. Marvel a aussi annoncé trois films de la phase 6, à savoir Les Quatre Fantastiques, Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars.

Avec Spider-Man 4 et Les Nouveaux Mutants, Deadpool 3 était l’un des grands absents du Comic-Con. Néanmoins, Kevin Feige s’est rattrapé en donnant quelques informations supplémentaires sur le film tant attendu avec Ryan Reynolds. Selon lui, les studios Marvel ont de grandes ambitions pour le personnage de Ryan Reynolds. « Comment pouvons-nous le hisser comme nous l’avons fait avec Civil War, Infinity War et Ragnarok ? C’est très amusant d’être dans le monde du spectacle de Ryan Reynolds », a déclaré Kevin Feige.

Nous n’en saurons donc pas plus sur Deadpool 3 pour le moment, mais l’excitation palpable de Kevin Feige donne encore plus envie de découvrir le film Marvel. Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 promet ainsi d’être à la hauteur des deux volets précédents et même d’aller encore plus loin.

Source : BGR