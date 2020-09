Marvel : que se serait-il passé si Star-Lord n’avait pas perdu ses pouvoirs célestes ?

Les pouvoirs célestes de Peter Quill étaient presque infinis. S’ils les avaient conservés après son affrontement avec Ego, le leader des Gardiens de la Galaxie aurait pu changer beaucoup de choses dans l’avenir du MCU.

Évidemment, Peter aurait pu jouer un rôle majeur dans la guerre entre les Avengers et Thanos. Il aurait certainement fallu seulement quelques minutes pour que Star-Lord détruise le Titan Fou. Autrement dit, tout le scénario d’Avengers : Endgame aurait pu se résumer en un simple court-métrage. Tout comme l’absence de Captain Marvel pendant la plus grande partie du film, le fait que Star-Lord n’ait plus ses pouvoirs a finalement sauvé toute la conclusion épique de la saga Infinity.

Star-Lord aurait pu introduire les Éternels dans le MCU

Mais si Peter Quill était toujours mi-homme mi-Célestien, il aurait pu servir à introduire les Éternels dans l’univers Marvel. Ces derniers, auxquels sera consacré le film de 2021 Les Éternels, sont en effet issus d’une expérimentation des Célestes. Ils sont eux aussi des pouvoirs cosmiques. Star-Lord aurait donc pu être un bon moyen de créer un lien avec ces personnages, qui ont été absents de tous les précédents événements vécus par les Avengers et autres héros Marvel.

Une équipe de super-héros Célestiens

Enfin, Peter Quill aurait pu avoir un avenir plus sérieux dans le MCU. Avec d’autres héros aux pouvoirs célestes, il aurait même pu former une équipe extrêmement puissante. L’univers Marvel a en effet d’autres personnages dotés d’une énergie comique, tels que bien sûr Captain Marvel, mais aussi Adam Warlock, Quasar ou encore le Surfeur d’Argent.

Mais qui aurait vraiment envie de voir un Peter Quill sérieux et surpuissant ? Avec ses blagues et maladresses, il apporte une touche d’humour, et des rebondissements nécessaires au MCU. On le retrouvera sans ses pouvoirs célestes dans Les Gardiens de la Galaxie 3, qui devrait sortir fin 2022.

