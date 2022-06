Marvel : quel âge humain a Thor dans Love and Thunder ?

L’âge de Thor selon Reddit – Crédit : Marvel Studios

Si beaucoup de super-héros restent de simples mortels avec la même espérance de vie que nous, d’autres repoussent les limites. Même les vilains peuvent s’enorgueillir d’un âge avancé comme Thanos. Alors lorsque l’on parle d’un dieu comme Thor, de retour dans Love and Thunder, on s’imagine que l’homme a soufflé énormément de bougies. Mais quel âge a le demi-frère de Loki présent dans le MCU depuis plus de dix ans ? Les utilisateurs de Reddit ont tranché, voici leur réponse.

À lire > MCU : Quel âge ont les héros de chez Marvel ?

Thor n’est qu’un jeune adulte dans la force de l’âge !

Les redditors adorent se poser des questions sur les grandes franchises pour mener des débats. Ces derniers discutaient récemment d’un personnage vidéoludique trop puissant pour le canon de Star Wars. Aujourd’hui, la discussion porte sur l’âge de Thor. Dans Infinity War, on apprend que le dieu nordique a un plus de 1500 ans. Sachant que les Asgardiens vivent environ 5000 ans d’après Thor : Le Monde des Ténèbres, le super-héros a 24 ans en années humaines. Cela veut donc dire que finalement, Thor n’est qu’un jeune adulte ! Du moins après cette conversion malgré son apparence d’homme approchant de la quarantaine.

Le fait que Thor n’ait que 24 ans dans les faits a de quoi amuser. Autrefois impétueux, le super-héros change beaucoup depuis dix ans jusqu’à apprendre que la vie ne se résume pas à la gloire ou la vengeance. Dans sa franchise, le personnage passe d’arrogant à dieu consciencieux aux choix difficiles pour les Asgardiens.

La dernière apparition de Chris Hemsworth ?

Love and Thunder semble dépeindre un dieu nordique bien plus conscient de sa place de divinité. Lorsque l’on sait que Chris Hemsworth parle de sa possible dernière apparition en tant que Thor, ce traitement étonne peu. D’autant plus qu’il se murmure que le personnage va laisser sa place à Mighty Thor.

Rendez-vous le 13 juillet au cinéma.

Source : CBR