MCU : Quel âge ont les héros de chez Marvel ?

L’âge des Avengers réserve des surprises – Crédit : Marvel Studios

Avec sa multitude de personnages, le MCU gagne du galon au fil des années. Et après l’énorme réunion que représentait Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, c’est Black Widow qui entamera la phase 4. Une phase pendant laquelle de nouveaux héros, mais également vilains, feront leur apparition. L’occasion idéale de faire le point sur l’âge, parfois mystérieux, des personnages actuels. Car certains viennent d’autres univers, sont d’une autre espèce ou ont été cryogénisés, rendant parfois compliqué de s’y retrouver. Après l’âge de Thanos dévoilé, retour sur ceux des héros du MCU !

Captain America fait beaucoup plus jeune que son âge

Captain America et Bucky Barnes, frères ennemis – Crédit : Marvel Studios

Cela n’étonnera pas ceux qui ont vu Captain America: First Avenger en 2011. Le héros a été cryogénisé, et fait donc beaucoup plus jeune que son âge réel. Steve Rogers a connu la Seconde guerre mondial, et est né le 4 juillet 1918, donc Cancer. Après avoir été gelé en 1945, Captain America a à peine la vingtaine en se réveillant, mais 93 ans, dans les faits !

Bucky Barnes, le Soldat de l’Hiver, et meilleur ami de Steve Rogers a également été cryogénisé. Le héros, qui reviendra dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+ avec de nouveaux héros, est né un 10 mars 1917. Ce dernier est donc Poisson.

Tony Stark et Peter Parker, une relation forte – Crédit : Marvel Studios

Tony Stark, alias Iron Man, est l’un des vétérans des Avengers, fer de lance du MCU. Le personnage est né le 29 mai 1970, et est Gémeaux. Décédé en 2023, le héros avait donc 53 ans, mais reviendra dans Black Widow, préquel à Infinity War et Endgame, sans doute à l’origine du Taskmaster.

Peter Parker, poulain de Tony Stark, est Spider-Man, l’un des plus jeunes héros du MCU. Dans l’univers connecté, le jeune homme est né le 10 août 2001. On aperçoit cette information lorsque Peter Parker va chercher son passeport dans Spider-Man: Far From Home. Spider-Man est donc Cancer.

War Machine, alias super-héroïque de James Rhodes, est le meilleur ami de Tony Stark. Ce dernier est un peu plus âgé, né le 6 octobre 1968, et a donc deux ans de plus que son collègue. James Rhodes est Balance.

Une héroïne aux origines mystérieuses – Crédit : Marvel Studios

Black Widow, dont le film a été repoussé, est quant à elle née en 1984. L’héroïne, bien mystérieuse sur ses origines et sa vie privée, a donc 39 ans au moment de sacrifier sa vie sur Vormir.

Natasha Romanoff est également connue pour être très proche de Clint Barton, alias Hawkeye. Né un 7 janvier 1971, le héros a 49 ans et est Capricorne.

Hulk, indispensable des Avengers – Crédit : Marvel Studios

Et que seraient les Avengers sans Bruce Banner, alias Hulk, apparu dans Avengers de Joss Whedon ? Le professeur, extrêmement intelligent mais aussi surpuissant sous sa forme héroïque, est né le 18 décembre 1969. Bruce Banner/Hulk a donc 50 ans, du signe Sagittaire.

Thor, le Dieu nordique âgé de 1500 ans

Thor est sans doute le plus âgé des Avengers, dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

L’une des exceptions des Avengers, avec son âge très avancé, même si le héros n’en a pas l’air, est Thor. Dans Infinity War, le super-héros explique avoir environ 1500 ans. Autant dire que le Dieu Nordique fait figure d’aîné dans l’équipe des Avengers.

Autre exception, largement plus jeune que Peter Parker, est Groot (initialement méchant Marvel, avant d’être chez les gentils). L’arbre vivant évolue à un rythme différent des humains, et n’a donc que 4 ans au moment de Infinity War !

Source : ScreenRant