Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : Une nouvelle équipe de héros attendue

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, série Disney+ à venir, devrait introduire les Thunderbolts. Et donc plusieurs nouveaux héros pour le MCU.

L’équipe risque de s’agrandir… – Crédit : Marvel Studios

Disney+ est un outil indispensable pour Disney dans l’expansion de ses licences. Star Wars a déjà confirmé une série sur Obi-Wan Kenobi, tandis qu’un spin-off sur Mace Windu serait discuté et que The Mandalorian a livré la bande-annonce de la seconde saison. Mais Marvel, autre propriété de Disney, n’est pas en reste. Ce sont plusieurs séries exclusives Marvel qui sont en production, dont Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, divisée en six épisodes d’une heure. Un programme original venant enrichir le MCU d’une nouvelle équipe de super-héros, comme nous l’explique Wegotthiscovered.

Le MCU introduit de nouveaux personnages

Un temps chez Netflix avec Punisher, Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, Disney a décidé de reprendre le contrôle des héros Marvel sur le petit écran. Et cette fois-ci, le studio compte créer des connexions avec le MCU.

D’après les premières informations, Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story) incarne Melissa Gold, alias Songbird, dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Un personnage capable de contrôler, notamment, par sa voix, d’autres personnes. L’actrice a été aperçue en train de tourner une scène pendant lequel ce pouvoir est utilisé sur des civils. Car depuis peu, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver a repris son tournage après une interruption de six mois.

Songbird est connue comme membre des Thunderbolts, et Zemo, joué par Daniel Brühl et officialisé à la distribution, a déjà croisé le chemin de la team dans les comics. La connexion semble évidente avec les Thunderbolts et la venue de nouveaux héros pour enrichir le MCU.

Bien évidemment, il s’agit d’une théorie à prendre avec des pincettes.

Le MCU débute prochainement sa quatrième phase

Black Widow, première étape du nouveau MCU – Crédit : Marvel Studios

La Phase 4 du MCU débute prochainement, avec Black Widow comme fer de lance d’une nouvelle génération. Ainsi, les cartes sont redistribuées depuis Avengers : Endgame, promettant de nouveaux arcs, personnages, intrigues, pour l’univers Marvel. Un univers qui devrait s’étendre au-delà de la Terre, offrant une plus grande liberté à Disney.

Sans oublier, qu’en plus de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui a déjà son premier teaser, plusieurs autres séries du MCU sont prévues sur Disney+. On parle notamment de Wandavision, Loki, Hawkeye, What if… ?, She-Hulk et Moon Knight.

