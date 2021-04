MCU : Quel Avengers a tué le plus de personnes ?

Crédit : Marvel Studios

Les super-héros sont là pour protéger le monde… Mais les dérives existent. Certaines théories vont dans ce sens. La dernière en date veut que Doctor Strange ait laissé mourir Tony Stark, craignant sa paranoïa. Car pour rappel, Iron Man, qui a porté le MCU sur ses épaules, voulait construire un dôme autour de la Terre. L’objectif ? Stopper les menaces extraterrestres après une attaque dans Avengers. Sans oublier que dans Faucon et le Soldat de l’Hiver, le nouveau Captain America est assez proche de Homelander. L’ultra violence des super-héros avait déjà été évoquée dans Watchmen, adapté par Zack Snyder dont les fans réclament le retour du SnyderVerse. L’occasion de répondre à une question : quel Avengers a tué le plus de personnages dans l’histoire du MCU ?

Tony Stark n’a pas épargnés beaucoup d’ennemis

Crédit : Marvel Studios

Alors oui, Thanos a éliminé une grande partie de l’univers. Mais le Titan n’est pas un Avengers et un personnage du côté des « gentils » a commis autant de meurtres. Dans le MCU, des héros comme Black Panther, Spider-Man ou Doctor Strange n’ont tué que lorsqu’ils étaient dos au mur (même si cela ne justifie rien). Vision et Ant-Man ont également décidé d’épargner beaucoup de vies, comme Wanda. Aussi étonnant que cela puisse paraître, deux experts en assassinats, Black Widow et Oeil-de-Faucon, ont fait peu de victimes. Le second, en tant que Ronin, a tout de même fait preuve d’une grande violence dans Avengers: Endgame. Captain America a également gracié bon nombre d’ennemis, même pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que sanglante. Hulk s’en sort bien aussi, malgré beaucoup de personnes tuées lors de son séjour à Sakaar.

Et cela étonnera peu, mais Tony Stark semble le « grand gagnant » de cette bien triste compétition. Dans Iron Man, l’homme élimine des dizaines de personnes du groupe des Dix anneaux. Dans Avengers, il bombarde un vaisseau Chitauri de la taille d’une ville. Dans Iron Man 3 et Avengers: l’Ère d’Ultron, les victimes s’empilent. Et le grand méchant Ultron a été fabriqué… par Tony Star Sans oublier que dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, le milliardaire tue toute l’armée de Thanos, sans même se demander si ces derniers n’étaient pas contraints.

Thor a également beaucoup de victimes au compteur

Crédit : Marvel Studios

Thor a peut-être fait moins de victimes que Tony Stark dans les films du MCU, mais le Dieu Nordique a un argument en plus. L’homme a pas moins de 1500 ans, autant dire qu’il a connu bien des combats ! Thor le dit lui-même dans Avengers: Infinity War : il a tué deux fois plus de personnes que son âge… Si on prend ce dernier au pied de la lettre, cela fait donc 3000 victimes.

Si Thor a sans doute tué beaucoup de personnes, on serait tenté de placer Tony Stark en tête. Car avant d’être Iron Man, l’homme a fait fortune dans la vente d’armes. Il est donc responsable de la mort d’énormément de monde. Même l’HYDRA, en contrôlant le S.H.I.E.L.D., a utilisé les créations du milliardaire. Tony Stark a sans doute dépassé le nombre de victimes de Thor en moins de temps ce qui est assez effrayant…

Source : CBR