Meilleur aspirateur Dyson 2024 : quel modèle acheter ? 

La renommée des aspirateurs Dyson n’est plus à faire. La marque britannique est une référence dans le domaine de l’aspiration et du nettoyage depuis maintenant plusieurs décennies. En effet, ses appareils sont aussi performants qu’élégants. Voici notre sélection des meilleurs aspirateurs Dyson.

Top 3 aspirateurs Dyson

Si vous êtes à la recherche du parfait allié pour nettoyer votre maison, alors nous ne pouvons que vous conseiller un aspirateur Dyson. Le fabricant britannique propose de nombreux produits, mais il est surtout réputé pour la qualité de ses aspirateurs balais qui sont souvent considérés comme les meilleurs du marché. Hélas, cette qualité à un coût, et les prix peuvent beaucoup varier. Mais comment s’y retrouver parmi l’éventail de solutions proposées en 2024 ?

Dans cet article, nous avons étudié les forces et faiblesses des appareils de la marque, afin de vous fournir une sélection des aspirateurs incontournables de Dyson. Cependant, il faut tout d’abord prendre en compte quelques critères clés comme la puissance d’aspiration, la facilité d’utilisation ou le niveau de confort avant de réaliser son achat. Découvrez notre comparatif des meilleurs modèles du moment.

Dyson V15 Detect Absolute, la parfaite combinaison entre puissance et intelligence

Dyson V15 Detect Absolute La parfaite combinaison entre puissance et intelligence € Dyson V15 Detect Absolute -… 600€

600€ Voir l’offre

654€ Voir l’offre

668€ Voir l’offre

729.89€ Voir l’offre

769.99€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne puissance d’aspiration

Très bonne puissance d’aspiration Facile d’entretien

Facile d’entretien Indication autonomie sur l’écran

Indication autonomie sur l’écran Efficace sur toutes les surfaces

Efficace sur toutes les surfaces Nombreux accessoires, dont une station de recharge On n’aime pas Un peu lourd à la longue

Un peu lourd à la longue Autonomie qui dégringole à pleine puissance

Le Dyson V15 Detect Absolute est sans conteste l’un des meilleurs aspirateurs du fabricant. Dans son domaine, il représente le dernier cri en matière d’aspiration, et il a également l’avantage d’exceller sur toutes les surfaces. Il est équipé d’un capteur capable d’identifier les dimensions des saletés et donc d’adapter l’aspiration. D’ailleurs, il possède une puissance de 240 Air Watts.

On retrouve également un système de brosse laser qui permet de révéler les poussières les plus discrètes, pour être certain de ne rien rater. Une seconde est parfaitement adaptée pour aspirer les touffes de cheveux ou de poils grâce à sa technologie auto-démêlante. En bref, aucune saleté ne lui résiste et il est livré avec tous les accessoires essentiels. Côté ergonomie, il est possible de l’utiliser comme un aspirateur à main. Cependant, on regrette un poids légèrement supérieur à 3,1 kg. À la longue, cela peut devenir lourd à porter. Plus dans le détail, son bac peut accueillir un volume de 0,76 litre.

Sinon, le petit panneau de contrôle indique l’autonomie restante de manière précise. Ce dernier donne également accès à un compteur de particules dont nous cherchons toujours l’utilité au quotidien. Pour finir, Dyson annonce une autonomie de 60 minutes. Mais comme toujours, tout va dépendre de la puissance utilisée. S’il est poussé à fond, la batterie assure seulement 10 minutes d’utilisation au maximum.

Dyson Gen 5 Detect Absolute, le meilleur aspirateur balai

Dyson Gen 5 Detect Absolute Le meilleur aspirateur balai € Aspirateur Balai Rechargeable 25.2v -… 749€

749€ Voir l’offre

772€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Superbe puissance d’aspiration

Superbe puissance d’aspiration Peut être utilisé comme aspirateur à main

Peut être utilisé comme aspirateur à main Vidange facile

Vidange facile Affichage autonomie

Affichage autonomie Qualité des accessoires et des technologies embarquées

Qualité des accessoires et des technologies embarquées À l’aise sur toutes les surfaces On n’aime pas Un peu trop lourd

Un peu trop lourd Autonomie très limitée avec la puissance max

Autonomie très limitée avec la puissance max Tarif très élevé même pour Dyson

Dans la catégorie des aspirateurs balais, le Dyson Gen 5 Detect Absolute est très probablement le meilleur appareil du marché. Tout d’abord, il se distingue par une impressionnante puissance d’aspiration de 280 Air Watts. De même, on retrouve un système de filtration HEPA et en résumé, il est parfaitement équipé pour aspirer la majorité des virus et bactéries. Sinon, il est livré avec de nombreux accessoires et l’on retrouve toujours la technologie auto-démêlante, parfaite si l’on a des animaux à la maison.

De même, on retrouve une brosse avec la lumière intégrée et ce modèle est capable d’adapter l’aspiration à la taille des saletés qu’il détecte. En résumé, difficile de trouver mieux. D’un autre côté, à presque 1000 euros, on est en droit de s’attendre à l’excellence. D’autre part, son écran LCD est similaire à celui du Dyson V15. Il est indiqué, par exemple, la durée d’utilisation restante. Mais une nouvelle fois, nous sommes sceptiques devant l’utilité du compteur de particules. Enfin, précisons qu’il possède un réservoir de 0,77 litre, pour un poids total de 3,5 kg. Ici aussi, cela peut être lourd lors de longues sessions de ménage.

Notons également que pour ce prix, vous recevrez aussi la station de recharge/rangement. Pour finir, la marque annonce 70 minutes, ce qui n’est valable que pour certains cas de figure. À pleine puissance, vous dépasserez difficilement les 10 minutes.

Dyson Omni-glide, le plus ergonomique

Dyson Omni-glide Le plus ergonomique € Aspirateur balai Dyson Omni Glide… 399€

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre On aime Très geler et agréable à utiliser

Très geler et agréable à utiliser Se faufile partout

Se faufile partout Aspiration très efficace

Aspiration très efficace Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Nombreux accessoires

Nombreux accessoires Station de rangement et de recharge On n’aime pas Bac à saletés très petit

Bac à saletés très petit Autonomie très limitée même à faible puissance

Le Dyson Omni-glide est l’aspirateur le plus ergonomique et le plus polyvalent de la marque britannique. Il pèse à peine 1,9 kg ce qui est très léger pour un produit de sa catégorie. De plus, il possède une brosse omnidirectionnelle (pivotante à 360°) qui permet de nettoyer efficacement chaque recoin de la maison sans avoir à se fatiguer.

D’un autre côté, sa puissance d’aspiration ne dépasse pas 50 Air Watts et pourtant, il se révèle efficace sur presque tous les types de sols. Pour le coup, c’est une véritable surprise. Cependant, tout n’est pas parfait. Par exemple, le bac ne fait que 0,2 litre, ce qui est très limité. De même, sur ce modèle, on ne retrouve pas d’écran indiquant la durée d’utilisation restante. Cela ne l’empêche pas d’être un produit très facile à prendre en main. En effet, on retrouve uniquement deux boutons. Le premier sert à allumer l’appareil et le second à gérer la puissance. En bref, c’est difficile de faire plus simple. D’autre part, il est livré avec une station de rangement également capable de recharger l’appareil.

D’ailleurs, l’autonomie varie entre 5 et 20 minutes selon le mode utilisé. Comme souvent chez Dyson, la capacité de la batterie nous fait un peu défaut. Ce dernier est rattrapé par un chargeur capable de faire le plein en tout pile deux heures.

Dyson V8, le bon rapport qualité/prix

Dyson V8 Le bon rapport qualité/prix € Dyson V8 – Aspirateur balai 2-en-1 -… 336.10€

336.10€ Voir l’offre

379.99€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399.94€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonne puissance d’aspiration

Bonne puissance d’aspiration Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Accessoires essentiels et station de recharge

Accessoires essentiels et station de recharge Autonomie correcte pour ce prix

Autonomie correcte pour ce prix Son rapport qualité/prix On n’aime pas Temps de chargement long

Temps de chargement long Pas de blocage de la gâchette

Le Dyson V8 n’est clairement pas l’aspirateur le plus récent du fabricant. Cependant, il a l’avantage d’être toujours disponible et surtout il est proposé à un tarif plus avantageux que les derniers modèles. De plus, ce modèle est bourré de qualités ce qui en fait encore une référence en 2024. Tout d’abord, il possède une puissance d’aspiration de 115 Air Watts.

Même si ce n’est pas l’appareil le plus performant de la marque, il se montre efficace avec tous les types de sol. Son bac à saletés de 0,54 litre est un peu plus petit que celui des nouveaux produits, mais reste suffisant au quotidien. De même, la vidange est simple et permet d’éviter le contact avec la poussière. De plus, il pèse juste 2,7 kg, ce qui dans l’ensemble est correct. Sinon, il est tout à fait possible de l’utiliser comme un aspirateur à main. Cependant, on ne retrouve pas d’écran sur ce dernier. Pour le faire fonctionner, il faut rester appuyé sur la gâchette.

L’indication du niveau de batterie se fait par un système de voyants lumineux. C’est pratique, mais peu précis. Sur cette partie, le fabricant propose désormais des produits plus ergonomiques. Enfin, Dyson annonce une autonomie maximale de 40 minutes. Mais cette dernière descend à plus ou moins 10 minutes avec la puissance d’aspiration à fond.

Dyson Cinetic Big Ball, l’aspirateur traîneau par Dyson

Dyson Cinetic Big Ball L’aspirateur traîneau par Dyson € Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2… 499€

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

526€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonne capacité d’aspiration

Bonne capacité d’aspiration Nombreux accessoires

Nombreux accessoires Bon rayon d’action

Bon rayon d’action Entretien facile

Entretien facile Assez bonne maniabilité On n’aime pas Très bruyant

Très bruyant Bac un peu petit pour ce gabarit

Dyson n’est pas spécialement connue pour ses aspirateurs traîneaux. Et pourtant, avec le Dyson Cinetic Big Ball dans sa version Absolute V2, l’entreprise nous gratifie d’un produit de grande qualité. Pour commencer, précisons que ce modèle n’embarque pas de sac.

La vidange se réalise à peu près de la même façon qu’avec les aspirateurs balais de la marque. D’ailleurs, son réservoir possède une capacité de 0,8 litre. Dans le détail, il dispose d’une puissance d’aspiration de 164 Air Watts ce qui est ici amplement suffisant. Peu importe le type de sol ou de saletés, rien ne lui résiste. Il est également livré avec de nombreux accessoires pour adapter le nettoyage à tous les environnements. Sinon, il pèse environ 8 kg, ce qui est un peu lourd pour sa catégorie. Cependant, son système à deux roues facilite grandement les déplacements. D’autre part, c’est évidemment un produit filaire, mais son rayon d’action est de presque 10 mètres.

Sur ce point, il n’y a rien à redire. D’autre part, si l’on doit faire un reproche à cet aspirateur, c’est le bruit. En effet, la nuisance sonore peut atteindre 80 dB à pleine puissance. De ce côté, nous avons déjà vu plus discret. En résumé, c’est un des meilleurs aspirateurs traîneaux du marché.

Dyson V15s Detect Submarine, l’aspirateur laveur par Dyson

Dyson V15s Detect Submarine L'aspirateur laveur par Dyson € NEW Dyson V15s Detect Submarine -… 789.99€

789.99€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

856€ Voir l’offre

868€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

1065€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Partie aspiration impeccable

Partie aspiration impeccable Présence écran LCD

Présence écran LCD Bonne autonomie dans l’ensemble

Bonne autonomie dans l’ensemble Toujours autant d’accessoires

Toujours autant d’accessoires Partie nettoyage correcte

Partie nettoyage correcte Assez silencieux On n’aime pas Difficulté d’entretien et réservoir peu étanche

Difficulté d’entretien et réservoir peu étanche Produit lourd

Produit lourd Assez faible capacité en eau

Assez faible capacité en eau Attention au prix

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un produit un peu plus original avec le Dyson V15s Detect Submarine. Il s’agit d’un aspirateur laveur. Pour faire simple, il aspire les saletés tout en nettoyant le sol à l’eau. En résumé, c’est un appareil 2 en 1. Cette particularité est rendue possible grâce à sa brosse Submarine qui se révèle assez efficace sur tous les sols durs.

Mais il faut reconnaître que certains concurrents proposent mieux à des tarifs moindres. De même, ce modèle ne brille pas par la facilité de son entretien. Enfin, c’est surtout vrai pour la partie nettoyante qui est assez compliquée. Sur ce point, Dyson nous a habitué à mieux. Sinon, pour la partie aspiration, comme toujours le résultat est impressionnant (puissance de 240 Air Watts). Il est livré avec les brosses habituelles qui permettent de s’adapter à tous les types de saletés. Notons également que son poids de plus de 4 kg en fait un produit peu ergonomique et lourd à porter au bout d’un petit moment.

Au niveau de l’autonomie, le fabricant annonce 60 minutes même si dans les faits tout va dépendre de la puissance. De même, il tient beaucoup plus longtemps en nettoyage, mais dans cette situation, il faut remplir fréquemment le réservoir d’eau qui se vide vite. Même très vite.

🧐 Est-ce intéressant d’acheter un aspirateur Dyson ?

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur performant, ergonomique, et fiable, alors choisir un appareil Dyson peut s’avérer judicieux. Les appareils de la marque anglaise se distinguent par leurs excellentes capacités d’aspiration.

En règle général, aucune saleté ne leur résiste. De même, ils embarquent presque tous des filtres HEPA réputés pour leur efficacité. Ils sont également livrés avec de nombreux accessoires et dans l’ensemble, les technologies embarquées sont excellentes. D’ailleurs, si vous en avez marre des poils d’animaux à la maison, ce sont des solutions efficaces dans ce domaine. Cependant, tout n’est pas parfait. Généralement, l’autonomie n’est pas le point fort du fabricant et le temps de chargement est souvent très long.

Enfin, n’oublions pas qu’acheter un aspirateur Dyson est un véritable investissement. En effet, il faut compter au moins 350 euros pour un bon appareil et le haut de gamme flirte avec les 1000 euros.

💨 Quel est l’aspirateur Dyson le plus puissant ?

Dans la catégorie des aspirateurs balais Dyson, le Gen 5 Detect Absolute est clairement le plus puissant avec ses 280 Air Watts (AW). Cependant, d’autres modèles un peu moins performants sur le papier se révèlent tout aussi efficaces. À ce niveau-ci, la différence est légère pour quelques Watts près. Si vous êtes intéressés par un aspirateur traîneau, sachez que le Dyson Big Ball Multifloor 2+, affiche une puissance d’aspiration de 184 Air Watts. Cependant, la version Big Ball Absolute 2 et ses 164 AW se montre encore plus efficace. En effet, cette dernière s’en sort mieux sur les matières comme les tapis et les moquettes ce qui lui donne un sérieux avantage.

🤔 Quelle est la durée de vie d’un aspirateur Dyson ?

La durée de vie va essentiellement dépendre de votre fréquence d’utilisation et de l’entretien de votre aspirateur (remplacement du filtre, nettoyage des brosses, etc.). Si vous faites attention à votre appareil, vous pourrez facilement le conserver pendant 5 ans, voire même 10 ans pour les meilleurs modèles. Dans tous les cas, les finitions sont bonnes, ce qui permet une durée de vie accrue. À noter également que Dyson garantit ses aspirateurs balais pendant 2 ans et ses aspirateurs traîneaux pendant 5 ans. Dans tous les cas, la batterie est généralement la première pièce à casser. Mais cela est vrai pour les modèles, peu importe la marque.

Pour augmenter la durée de vie et assurer de bonnes performances à votre aspirateur Dyson, il faut réaliser un bon entretien. Voici quelques conseils pour bien entretenir votre appareil.

Videz le bac à poussières après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement les filtres, Dyson conseille de le faire au moins une fois par mois.

Enlevez les saletés et cheveux qui peuvent se bloquer au niveau des brosses.

Suivez les instructions du fabricant pour la charge de la batterie afin d’augmenter sa durée de vie.

Inspectez les conduits d’aspiration pour maintenir les performances.

