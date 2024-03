Meilleur aspirateur balai : quel modèle sans fil acheter en 2024 ?

Les aspirateurs balais séduisent de plus en plus de Français. Ils sont simples à utiliser et parfaitement adaptés aux petites et moyennes surfaces. De plus, ils sont plus légers ce qui facilite le nettoyage au quotidien. Voici notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais du moment.

Notre top 3 des aspirateurs balais

Aujourd’hui, les aspirateurs balais réussissent à s’adapter à presque tous les environnements. Que vous viviez dans un logement à étage ou avec des animaux de compagnie, ils sont une excellente solution pour nettoyer son chez-soi. Ces derniers sont en train de devenir des accessoires indispensables de notre quotidien. De plus, ils fonctionnent sans fil et sont bien plus légers que les traditionnels aspirateurs traîneaux. D’ailleurs, ils n’ont plus grand-chose à leur envier en termes de puissance pour les nettoyer de moyennes et petites surfaces.

Cependant, chaque modèle à ses propres particularités et fonctionnalités. Les performances ainsi que les accessoires disponibles varient énormément d’une solution à l’autre. De même, on retrouve aujourd’hui des appareils intéressants à moins de 100 euros et des produits haut de gamme qui coûtent plusieurs centaines d’euros. Dans tous les cas, nous avons étudié plusieurs références, pour vous aider à trouver l’appareil qui vous convient le mieux. Voici notre sélection des meilleurs aspirateurs balais sans fil.

H.Koenig UP600, l’aspirateur balai abordable

H.Koenig UP600 L'aspirateur balai abordable

Tarif abordable Autonomie correcte pour cette gamme

Autonomie correcte pour cette gamme Assez silencieux

Assez silencieux Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Présence support mural On n’aime pas Faiblesse de l’aspiration

Faiblesse de l’aspiration Vidange peu ergonomique

Vidange peu ergonomique Recharge un peu longue

On commence ce comparatif avec un appareil particulièrement abordable, le H.Koenig UP600. Pour ce prix, il embarque strictement l’essentiel. Mais si vous avez besoin de couvrir de petites surfaces, ce modèle est amplement suffisant. Il pèse seulement 1,1 kg, ce qui permet de l’utiliser facilement. Pour le ranger et il est vendu avec son socle, mais si ce dernier n’est pas le plus simple à installer. Niveau commande, on trouve un bouton en forme de gâchette.

Il permet d’allumer, d’éteindre ou de sélectionner la puissance de l’aspirateur balai. Sur ce point, il dispose de plusieurs modes, mais sa puissance d’aspiration est faible. Dans presque tous les cas, il faudra utiliser la fonction « Boost » pour obtenir un nettoyage plus ou moins optimal. Le niveau sonore peut alors atteindre 64 dB. Les saletés sont stockées dans un bac de 0,8 litre, mais ce dernier n’est pas très ergonomique au moment de le vider. Enfin, le fabricant annonce 40 minutes de batteries en utilisation continue.

D’ailleurs, on trouve un système avec 3 lumières pour indiquer le niveau d’autonomie. Pour conclure, ce n’est pas le meilleur modèle de cette sélection. Mais pour un nettoyage d’appoint, le H.Koenig UP600 se révèle être une bonne solution. Au final, sa grande force est de coûter moins de 100 euros.

Rowenta X-PERT 6, le bon rapport qualité/prix

Rowenta X-PERT 6 Le bon rapport qualité/prix

Entretien facile Léger

Léger Tarif maîtrisé pour un aspirateur 2 en 1

Tarif maîtrisé pour un aspirateur 2 en 1 Autonomie correcte

Autonomie correcte Système de LED sur la brosse

Système de LED sur la brosse Puissance correcte On n’aime pas Bruit en mode Boost (85 dB)

Bruit en mode Boost (85 dB) Temps de recharge (environ 4 heures)

Temps de recharge (environ 4 heures) Petit réservoir (0,55L)

Si le H.Koenig UP600 n’est pas assez intéressant pour vous, mais que vous ne voulez pas non plus dépenser une fortune dans votre aspirateur balai, alors le Rowenta X-PERT 6 est un choix très intéressant. En effet, son prix tourne autour de 170 euros chez les différents revendeurs. Ensuite, il pèse tout juste 2,5 kg, ce qui facilite son utilisation au quotidien. Bien évidemment, il est lui aussi capable de se transformer en aspirateur à main.

Dans le détail, il possède une puissance de 100 Air Watts et il est équipé du fameux filtre HEPA. Sans être le plus performant, il se révèle efficace dans la majorité des situations. Il y a même un petit système de LED sur la brosse pour ne passer à côté d’aucune saleté. D’ailleurs, on regrette un peu la faible capacité de son réservoir de 0,55 litre. D’autre part, il embarque un système à deux gâchettes. La première permet d’activer l’aspirateur avec une simple pression (pas besoin de rester appuyer), tandis que la seconde permet d’enclencher le mode Boost.

Enfin, le fabricant précise qu’il offre une autonomie de 45 minutes quand il est utilisé en aspirateur à main. Cependant, cette dernière tourne autour de 20 minutes si on l’utilise normalement. C’est suffisant pour un petit logement, mais on déconseille ce produit pour de grandes surfaces.

Rowenta X Force Flex 11.60 Animal Kit, l’appareil parfait quand on a des animaux

Rowenta X Force Flex 11.60 Animal Kit L'appareil parfait quand on a des animaux

Son tube articulé Bonne puissance d’aspiration

Bonne puissance d’aspiration Panneau de commande intuitif

Panneau de commande intuitif Nombreux accessoires fournis

Nombreux accessoires fournis Facile à entretenir

Facile à entretenir Assez silencieux On n’aime pas Son poids

Son poids Autonomie limitée

On ne présente plus la célèbre marque Rowenta appartenant au fabricant français SEB. Ici, nous allons évoquer le Rowenta X Force Flex 11.60 Animal Kit qui comme son nom l’indique se destine aux personnes ayant des animaux chez eux. C’est un appareil polyvalent et il est capable d’aspirer les poils dans tous les recoins de votre logement.

Seul bémol, avec sa tête, son poids monte à 3,14 kg. Cela en fait un des modèles le plus lourd de ce comparatif. Sinon, le panneau de commande est ergonomique et il indique précisément l’autonomie restante. Il est vendu avec de nombreux accessoires et son bac peut contenir 0,9 litre de déchets. Ensuite vient le point essentiel, l’aspiration. Cette dernière est amplement suffisante pour nettoyer tous les types de sols. Mais comme souvent il faut utiliser le mode le plus puissant pour un résultat efficace. Enfin, l’entretien est lui aussi assez simple à faire.

Dans l’ensemble, sans être parfait, le Rowenta X Force Flex 11.60 Animal Kit est un choix tout désigné pour les propriétaires d’animaux, mais pas seulement. Sa polyvalence est son véritable point fort, mais si par moment son poids peut être problématique pour couvrir de grandes surfaces.

Samsung Jet 65 Pet, le plus polyvalent

Samsung Jet 65 Pet Le plus polyvalent

Bon rapport qualité/prix Bonne puissance

Bonne puissance Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Interface basique, mais claire

Interface basique, mais claire Charge assez rapide

Charge assez rapide Capacité du réservoir (0,8L) On n’aime pas Autonomie très limitée à pleine puissance

Autonomie très limitée à pleine puissance Le système d’indication du niveau de batterie

Le système d’indication du niveau de batterie Un peu léger en accessoires

Encore un peu méconnue dans ce secteur, Samsung propose elle aussi des aspirateurs-balais très intéressants. On trouve de nombreuses références dans le catalogue de l’entreprise et nous proposons ici le Jet 65 Pet que nous avons pu tester. Il a aussi l’avantage d’être un des appareils les plus abordables du fabricant. Dans tous les cas, il pèse à peine 2,3 kg et il est possible de l’utiliser comme un aspirateur à main. Il offre également une très bonne puissance de 150 Air Watts, ce qui est amplement suffisant au quotidien.

Bien évidemment, il est livré avec sa station de recharge qu’il est possible d’accrocher à un mur. Notons également, ce que ce modèle est un choix convaincant si vous avez des animaux à la maison. En général, aucun poil ne lui résiste. Nous avons également apprécié son réservoir de 0,8 litre qui est amplement suffisant pour une bonne session de nettoyage. Hélas, ce produit est uniquement livré avec deux brosses supplémentaires. Sinon, la prise en main est facile. On trouve un bouton pour l’allumage et deux autres pour régler la puissance. Pas de souci de cachette avec cet appareil. Sinon, son autonomie varie entre 10 et 40 minutes selon la puissance.

Dans l’ensemble, c’est correct pour de petites et moyennes surfaces. Seul regret sur cette partie, le niveau de la batterie est seulement indiqué par un système de 3 petites lumières bleues. Il est donc difficile de connaître l‘autonomie restante.

Dyson V15 Detect Absolute, l’excellence selon Dyson

Dyson V15 Detect Absolute L'excellence selon Dyson

Excellente performance en aspiration Entretien très facile

Entretien très facile Ecran LCD ergonomique

Ecran LCD ergonomique Très bon système de filtration On n’aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Un peu lourd à la longue

Un peu lourd à la longue Faible autonomie en mode Boost

Avec le Dyson V15 Detect Absolute, on est probablement sur le meilleur aspirateur balai 2 en 1 disponible sur le marché. Tout d’abord, il dispose d’une puissance d’aspiration de 660 watts, ce qui fait de lui un des modèles les plus puissants.

Cette dernière est plus que suffisante pour tous les types de sols et pour toutes les saletés possibles. En matière d’autonomie, il tiendra 60 minutes pour une utilisation standard mais seulement 5 minutes en pleine puissance. Et il faudra compter environ 4h30 pour le recharger complètement.

Il possède également un système filtration, de très grande qualité, accompagné d’un réservoir de 0,76 litre. Et il est livré avec un grand nombre d’accessoires, ce qui fait toujours plaisir. On lui reprochera quand même son poids de plus de 3 kg qui peut s’avérer pénible à la longue. Mais quoi qu’il en soit, le Dyson V15 Detect Absolute est un excellent aspirateur balai.

Dreame R20, la meilleure alternative à Dyson

Dreame R20 La meilleure alternative à Dyson

482.38€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grande polyvalence

Grande polyvalence Bonne puissance

Bonne puissance Nombreux accessoires

Nombreux accessoires Station de recharge 2 en 1

Station de recharge 2 en 1 Entretien et prise en main facile On n’aime pas Autonomie qui dégringole en mode Turbo

Autonomie qui dégringole en mode Turbo Niveau sonore du mode Turbo

Niveau sonore du mode Turbo Charge lente

Bien que Dyson domine le marché des aspirateurs balais, certains de ses concurrents disposent d’excellents produits. C’est le cas du Dreame R20 que nous avons eu l’occasion de tester. Dans le détail, ce modèle est disponible à un tarif beaucoup moins élevé, mais cela ne l’empêche pas d’être livré avec une multitude d’accessoires. En effet, on retrouve de nombreuses brosses différentes pour s’adapter à tous les types de sols et bien évidemment, il dispose de sa station de recharge.

Cette dernière peut être fixée au mur et elle est deux en un (stockage et recharge). Notons également qu’il peut se transformer en aspirateur à main. Côté technique, cet aspirateur sans fil déploie une puissance de 190 Air Watts. C’est moins que son concurrent direct, mais il ne démérite pas. De même, la prise en main est très facile. On utilise une gâchette, qu’il est possible de bloquer pour activer l’aspiration. Sinon, son écran de contrôle indique la batterie restante en pourcentage et un code couleur permet de connaître la puissance utilisée.

En bref, rien de plus simple. Enfin, la nuisance sonore peut atteindre 85 dB en mode Turbo ce qui est très élevé. Le reste du temps, le bruit est supportable. Pour finir, le fabricant annonce 90 minutes d’autonomie. Une promesse tenue si vous n’utilisez pas l’appareil à pleine puissance. Dans ce cas, la batterie assure juste 15 minutes d’utilisation.

Dyson Gen 5 Detect, le meilleur aspirateur balai

Dyson Gen 5 Detect Le meilleur aspirateur balai

Bonne prise en main Nombreux accessoires

Nombreux accessoires Très bonne puissance

Très bonne puissance Autonomie correcte

Autonomie correcte Panneau de commande ergonomique

Panneau de commande ergonomique Design original On n’aime pas Tarif très élevé

Tarif très élevé Un peu lourd

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons ce qui est probablement le meilleur aspirateur balai du marché, le Dyson Gen 5 Detect. Une nouvelle fois, la marque anglaise nous gratifie d’un produit de qualité, mais hélas à un prix exorbitant. Tout d’abord, il offre une bonne prise en main et il arrive facilement à accéder à tous les recoins de la maison. Cependant, son poids de départ est de 2 kg et peut même dépasser 3 kg avec certains accessoires.

Par ailleurs, il délivre une excellente puissance d’aspiration. On retrouve 3 modes différents et dans tous les cas, il arrive aisément à aspirer les saletés. De plus, ce modèle est livré avec de nombreux accessoires, ce qui lui permet de s’adapter à la majorité des surfaces. Bien évidemment, il est également vendu avec son socle de recharge mural. De même, il est possible de l’utiliser comme un aspirateur à main. Sur ces points, on n’est jamais déçu par le fabricant. D’un autre côté, cet appareil est équipé d’un panneau de contrôle. Ce dernier est capable d’indiquer la taille des particules absorbées.

C’est un peu gadget, mais c’est une fonctionnalité toujours bienvenue à la vue du tarif. Enfin, il indique également la charge restante via un système d’horloge numérique. Sur la question de l’autonomie, le fabricant annonce 60 minutes d’utilisation. Bien évidemment, tout va dépendre du mode d’utilisation. Dernier point, la nuisance sonore est correcte avec 66 dB au maximum. En bref, le Dyson Gen 5 Detect est un des meilleurs produits de sa catégorie. Seul bémol un tarif vraiment élevé.

🧹 Quel est l’interêt d’un aspirateur balai ?

Vous vous en doutez, mais les aspirateurs balais sont bien moins pénibles à utiliser que les versions traîneaux. Cependant, pour faire votre choix, il faut prendre en compte plusieurs points.

Tout d’abord, la puissance. En effet, ils ne sont pas les plus puissants. Il faut également prendre en compte que ces modèles fonctionnent sur batterie et non sur secteur, ce qui peut être un défaut important pour certaines personnes. On a donc tendance à utiliser les versions balais pour des nettoyages d’appoint et même si certaines marques proposent des modèles très performants, le grand nettoyage n’est pas leur fonction première.

Mais leur principal atout réside dans leur ergonomie. Plus petit, plus léger et sans fil, ils sont bien plus simples d’utilisation. Si vous avez besoin de nettoyer uniquement des petites et moyennes surfaces, ils peuvent suffire sinon, il faudra opter pour une version traîneau.

🧐 Pourquoi choisir un aspirateur balai 2 en 1 ?

Comme expliqué précédemment, le principal intérêt des aspirateurs balais est leur ergonomie. C’est pour cela que les versions pouvant fonctionner comme un aspirateur à main sont les plus intéressantes. Vous pouvez retirer la tige de votre appareil pour réduire sa taille et son poids. Cela va vous permettre de facilement nettoyer des meubles, des nappes ou même les surfaces les plus en hauteur.

Actuellement, presque tous les modèles disponibles sur le marché proposent cette fonction. D’ailleurs, nous vous déconseillons d’acheter les versions qui ne proposent pas le 2 en 1. Mais bien entendu, cela dépend des besoins de chacun.

💰 Quel prix pour un aspirateur balai ?

Vous avez pu le constater dans notre guide, leurs prix sont très variables. Si les modèles d’entrée de gamme ont des prix se situant autour des 200 euros, certains valent bien plus chers. En effet, les produits de milieu de gamme, qui suffisent largement pour un ménage quotidien, voient leurs prix osciller entre 300 et 400 euros.

Enfin, les modèles haut de gamme atteignent ou dépassent facilement les 500 euros, comme les produits de Dyson qui peuvent atteindre 800 euros. Cette dernière est d’ailleurs la meilleure marque qui produit et vend des aspirateurs.

🔋 Quelle autonomie pour un aspirateur balai ?

On peut tout de suite dire que l’autonomie n’est pas le point fort de ce type d’appareil. Mais il faut aussi dire que leur vocation première est d’être utilisé comme un appoint. Dans tous les cas, peu de modèles dépassent les 60 minutes d’autonomie. Et encore cette dernière, ne concerne que le mode éco. Si vous poussez la puissance au maximum, la batterie va tenir plus ou moins 10 minutes avant d’être vide.

Ce critère n’est essentiel que si vous souhaitez utiliser un aspirateur balai comme appareil principal. Pour une utilisation d’appoint, ces durées sont largement suffisantes. Côté recharge, tout dépendra de l’appareil. En général il faudra compter entre 2 et 4 heures pour obtenir un recharge complète.

🐶 Un aspirateur balai est-il efficace si on a des animaux de compagnie ?

Si vous avez des animaux et que votre appareil se destine à nettoyer leurs poils, plusieurs facteurs entrent en compte. Tout d’abord, il faudra un modèle disposant d’un puissant système d’aspiration. Les brosses à choisir seront essentielles aussi. On vous conseillera ici les turbo-brosses qui possèdent des poils très durs, parfaits pour attraper les poils de chats ou de chiens. Un système de filtration efficace est également important. On conseillera la filtration HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) très utile pour ce genre de saleté. D’ailleurs si vous souffrez d’allergie, ce sont des filtres absolument parfaits.

🤔 Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son aspirateur balai ?

Avant d’acheter un aspirateur balai, il faut prendre en compte les besoins auxquels il devra répondre.

Pour une utilisation d’appoint, les modèles d’entrée et de milieu de gamme suffiront. Pour nettoyer les petites saletés, pas besoin d’une aspiration surpuissante, ni de beaucoup d’accessoires. Surtout si les surfaces concernées sont essentiellement des sols durs. Cependant si vous avez de la moquette ou plusieurs tapis, la puissance va rentrer en compte au moment de votre choix. Tout comme le type de brosse, certaines sont plus adaptés à certains sols que d’autres. Et comme dit précédemment, les différents systèmes de filtration peuvent avoir leur importance. Et pour ceux que ça intéresse, il existe même des filtres anti-odeurs !

Dernier point, l’ergonomie, si vous souhaitez nettoyer des rideaux, des surfaces en hauteur ou même votre voiture, il faudra opter pour des modèles petits et légers. Et comme dit précédemment, les aspirateurs balais 2 en 1 sont parfaits pour cela. Comme toujours, les critères à prendre compte dépendront de votre utilisation. Les différents types de brosses ou les systèmes de filtration haut de gamme ne vous seront peut-être pas nécessaires dans votre usage quotidien.

La principale pièce à entretenir dans ces aspirateurs va être le filtre. Il va nécessiter un entretien très fréquent selon l’appareil que vous possédez. Mais tout d’abord, il faut préciser qu’il existe deux types de filtres : les jetables et les permanents. Les premiers sont à remplacer fréquemment tandis que les seconds sont à nettoyer avec attention. Cet entretien est obligatoire si vous ne voulez pas que votre appareil perde de sa puissance. Cette obligation peut parfois être contraignante comme elle revient souvent.

D’ailleurs sur la question de la filtration, nous allons conseiller les modèles avec une filtration cyclonique qui va empêcher la poussière de s’échapper. Et bien entendu, il est nécessaire de fréquemment vider le réservoir à poussière pour conserver une bonne hygiène.

