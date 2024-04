Meilleur étui de carte bancaire anti-piratage : notre sélection 2024  

Aujourd’hui, nous utilisons tous fréquemment le paiement sans contact avec nos cartes bancaires. Ce dernier facilite nos achats au quotidien et permet de régler rapidement les différents commerçants. En résumé, cette technologie NFC est devenue omniprésente dans nos vies. Cependant, elle n’est pas infaillible. En effet, certains pirates ont trouvé le moyen de nous soutirer de l’argent grâce à des terminaux spéciaux. Même si le paiement sans contact est limité à 50 euros, il serait désagréable de se faire débiter de cette somme par un individu peu scrupuleux.

Pour contrer cette menace, certaines entreprises commercialisent des étuis pour les cartes bancaires qui vous protègent de ce type de menace. Ces accessoires arrivent à bloquer la technologie RFID (Radio Frequency Identification), ce qui va empêcher le piratage de votre carte bleue. Désormais, on trouve de nombreux objets de ce type chez les différents revendeurs spécialisés comme Amazon. C’est pourquoi nous vous proposons une sélection des meilleurs étuis de carte bancaire anti-piratage.

JeCo Distribution, l’étui anti-RFID pas cher

Dans la catégorie des étuis pour carte bancaire anti-piratage, le produit de JeCo Distribution se positionne comme une solution très abordable. En effet, pour seulement 3,99 euros, vous allez recevoir deux protections. Ces dernières sont fabriquées dans un aluminium plastifié qui garantit également une bonne protection contre l’usure. D’ailleurs, on regrette un peu d’avoir cet énorme logo sur l’objet, ce qui lui donne un design peu appréciable. Cependant, son petit format permet de facilement glisser votre carte bleue dans un portefeuille, un sac à main ou dans la poche de votre manteau. De même, la petite encoche sur le haut permet de facilement retirer la CB.

OW-Travel, un étui de carte basique et abordable

Si vous voulez vous procurer plusieurs étuis de protection anti-RFID pour un petit prix, alors le kit Pamiyo est un choix tout indiqué. En effet, pour seulement 6,99 euros, il est possible de recevoir 5 housses différentes. C’est une solution intéressante si vous souhaitez équiper toute votre famille. Ce modèle est également fabriqué à partir d’aluminium. Cet étui protège donc convenablement votre carte bancaire des aléas de la vie. De même, son format permet de la ranger n’importe où, même dans votre portefeuille. Sinon, comme avec le produit de JeCo, on retrouve une petite encoche pour facilement glisser la carte dans votre main. Enfin, une nouvelle fois, le design n’était pas la préoccupation première du fabricant.

WallTrust, pour un grand choix de coloris

Le WallTrust est un étui de protection anti-piratage tout ce qu’il y a de plus simple, mais il a l’avantage d’être disponible dans plusieurs coloris. De plus, le prix reste réduit avec la possibilité de se procurer 3 protections pour moins de 10 euros. Ici, point d’aluminium, le fabricant lui a préféré du plastique dur. Cela protège évidemment très bien votre carte bancaire, mais ce matériau est un peu plus rigide. Cependant, il est toujours possible de facilement ranger la carte et son étui directement dans votre portefeuille. Ce modèle reste globalement très fin.

Molain, les étuis les plus design

Les étuis anti-RFID de Molain se distinguent de leurs concurrents grâce à un design un peu plus original. Le fabricant propose ses produits sous la forme d’un lot de 9 pièces différentes pour un prix réduit de 5,99 euros. En résumé, c’est une très bonne affaire si vous souhaitez acheter plusieurs protections en même temps. La marque a utilisé du papier d’aluminium pour la fabrication, ce qui est identique à la majorité des produits de cette sélection. Bien évidemment, ces housses permettent de protéger votre carte de l’usure et des rayures. Enfin, la petite encoche permet de facilement récupérer sa CB. De même, le petit format facilite le rangement de l’étui dans ses affaires.

Hickers, la solution anti-RFID la plus ergonomique

Si un étui à proprement parler ne vous convient pas, il existe une solution encore plus ergonomique. Cette dernière prend la forme d’une carte « bouclier » identique à une carte bancaire. En effet, elle dispose du même format. Pour assurer la protection, il suffit de superposer cet accessoire à votre CB dans votre portefeuille. D’ailleurs, au premier abord, on a l’impression de voir une véritable carte bleue. De plus, ce produit est proposé à un tarif de 10 euros, donc la différence de prix est minime avec les étuis anti-piratage traditionnels.

Akielo, le portefeuille anti-RFID

Akielo propose une solution différente avec son porte-cartes certifié anti-RFID. En effet, même si les étuis sont une solution intéressante, la forme d’un portefeuille peut mieux convenir à certaines personnes. Avec cet accessoire, vous n’êtes pas limités à une seule carte bancaire, vous pouvez également y ranger votre carte vitale ou alors votre permis de conduire. En tout, il y a 6 emplacements. De plus, ce modèle est proposé pour 15,99 euros et se décline dans plusieurs formats. Il s’agit d’un objet fabriqué en cuir. Enfin, il se révèle très compact, donc vous n’aurez pas de problème pour le ranger dans votre veste ou dans votre poche.

Larkumio, le kit anti-piratage parfait pour les voyages

Pour conclure, nous vous proposons un kit de protection anti-piratage parfait pour les vacanciers ou les professionnels se déplaçant fréquemment. Cette solution prend la forme d’une pochette de transport dans laquelle il est possible de ranger son passeport, mais aussi différentes cartes, dont votre CB. Bien évidemment, ce produit bénéfice d’une certification anti-RFID et il est fabriqué avec du similicuir. Il est également imperméable pour protéger l’ensemble de vos affaires. Plus dans le détail, on retrouve un emplacement pour le passeport, quatre pour des cartes, un pour des billets d’avion, deux pour des cartes SIM et un dernier pour l’espèce. Pour finir, ce modèle est disponible dans plusieurs coloris pour un prix de 9,99 euros.

🤔 Qu’est-ce que la technologie RFID ?

Le terme RFID nous vient de l’anglais et signifie « Radio Frequency Identification » que l’on pourrait traduire en français par « identification par radiofréquence ». Cette technologie permet la communication sans contact entre deux objets : un émetteur (CB) et un récepteur (lecteur de carte). Aujourd’hui de nombreux appareils embarquent cette fonctionnalité. On peut par exemple citer nos passeports, les cartes de transports, et même les badges que l’on utilise au travail. Mais actuellement, sa principale utilisation se situe du côté de nos cartes bancaires pour les paiements sans contact.

🏴‍☠️ Quels sont les risques liés au piratage RFID ?

Bien que cette technologie offre de nombreux avantages, elle n’est pas exempte de tout défaut. En effet, au niveau de la sécurité cette dernière présente quelques failles de sécurité qui peuvent menacer les utilisateurs. Certains pirates sont capables d’utiliser des scanners RFID pouvant capter votre fréquence. Avec ces appareils, ils arrivent alors à vous soutirer vos données personnelles ou bancaires. Le principal problème avec cette menace, c’est qu’elle est invisible.

En effet, à l’inverse d’un voleur, le pirate n’a pas besoin de vous voler votre carte pour vous soutirer de l’argent. Avec un lecteur rangé dans un sac, il suffit qu’il s’approche de vous pour capturer le signal RFID. Il est alors impossible de remarquer l’attaque avant d’avoir repéré une irrégularité dans son compte en banque. Cela est valable pour votre argent comme pour vos données personnelles.

Au moment de choisir votre étui de carte anti-piratage, il y a quelques points à prendre en compte pour être certain d’obtenir un produit performant. Dans cette partie, nous avons listé les principaux facteurs à surveiller.

Performance anti-piratage

Avant toute chose, il est nécessaire que l’étui englobe bien toute votre carte pour assurer une protection efficace. De même, l’accessoire doit vous protéger contre les fréquences allant jusqu’à 13,56 MHz. Ce point est très souvent indiqué par les fabricants. Dans le doute, vous pouvez consulter les avis d’experts et de consommateurs avant de faire votre choix.

Matériaux de fabrication et durabilité

Sur le marché actuel, il est possible de trouver des étuis avec différents matériaux. On peut par exemple, citer le cuir, l’aluminium, le métal ou la fibre de carbone. Ce point va essentiellement être une question de goût. Cependant, selon la matière utilisée, la protection contre l’eau, les rayures ou l’usure va être plus ou moins efficace.

Format

Comme vous avez pu le constater dans cet article, il existe de simples étuis de protections et d’autres plus imposants. Actuellement, il est possible de se procurer des portefeuilles ou porte-cartes qui sont certifiés anti-RFID. De même, on trouve désormais des kits capables de protéger votre passeport tout comme vos différentes cartes. Sur ce point, tout va dépendre de vos besoins.

🧐 Les étuis pour carte bancaire anti-RFID, sont-ils vraiment efficaces ?

Oui, les étuis pour carte bancaire anti-piratage sont efficaces pour se prévenir des menaces. Ils sont conçus pour bloquer les signaux RFID et donc empêcher un pirate de voler vos données ou votre argent. Bien évidemment, comme dit précédemment, il faut s’assurer de posséder un produit efficace et couvrant l’intégralité de votre CB. Enfin, avec un prix inférieur à 5 euros pour les accessoires les plus basiques, ce type de protection est loin d’être un investissement important. Il serait donc dommage de s’en priver.