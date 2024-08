Meilleure dashcam pour moto : notre sélection 2024

Top 3 dashcams moto

Vous êtes passionnés de moto et êtes désireux de capter chaque moment de vos aventures sur la route, la dashcam est l’accessoire essentiel pour vous. Mais ce n’est pas là son seul intérêt. En effet, les motards s’exposent à de nombreux risques et une caméra embarquée permet d’enregistrer les comportements imprudents des autres usagers. De même, en cas de litige après un accident, c’est un objet intéressant pour fournir des preuves à votre assurance. Enfin, elle peut également servir de protection contre les vols.

Dans tous les cas, ces produits allient efficacité, praticité et dans certains cas discrétion. Pour autant, il n’est pas toujours facile de choisir le produit adéquat. Il y a de nombreux critères à prendre en compte comme l’autonomie, la résolution ou les fonctionnalités embarquées. Dans ce guide d’achat, nous allons vous présenter les dashcams les plus plébiscités et appréciés par les motards. Découvrez donc notre comparatif des meilleures caméras embarquées pour moto.

Sena 10C Pro, la meilleure dashcam pour moto

La Sena 10C Pro se démarque de ses concurrentes en alliant à la fois une caméra et un intercom. Ce dernier vous permet de communiquer directement avec 4 personnes à la fois, et le rayon d’action atteint 1,6 km. De plus, la fonction Advance Noise Control réduit les bruits ambiants pour garantir des échanges clairs. En bref, c’est le choix idéal pour une virée entre amis. Pour le reste, elle dispose d’une résolution QHD de 1440p à 30 ips offrant un rendu excellent.

De jour, comme de nuit, la qualité des vidéos est au rendez-vous. Il est également possible de l’utiliser pour enregistrer des images en 1080p à 60 ips. Cela offre une plus grande fluidité. Enfin, son champ de vision atteint 135°. Ce modèle fonctionne en Wifi et se connecte directement au smartphone via une application dédiée. Celle-ci sert de kit de démarrage et permet de prévisualiser ses enregistrements. Sinon, il faut directement l’installer sur son casque et les vidéos sont enregistrés sur une carte SD (maximum 64 Go).

Seul bémol, cette dernière n’est pas fournie et vous devrez donc vous en procurer une vous-même. Dernier point, cette caméra est étanche.

Mio M760D, la plus discrète des caméras embarquées

Le kit Mio M760D comprend deux petites caméras assez compactes pour être installées sur n’importe quelle moto. En effet, vous pouvez en placer une à l’avant et l’autre à l’arrière pour couvrir tous les angles importants. D’autre part, elles sont capables d’enregistrer des images en 1080p et l’angle de vision atteint 130°.

De plus, il faut souligner les performances en basse luminosité. Il est possible d’obtenir des images de bonne qualité même de nuit. Elles peuvent donc relever les plaques d’immatriculation, et ceci est un élément essentiel en cas de litige. Pour le reste, elles sont certifiées IP67 et elles résistent donc aux intempéries. Sinon, un système de GPS permet d’enregistrer les itinéraires empruntés. Au niveau des contrôles, on trouve un petit boîtier à installer sur le guidon. D’ailleurs en cas de soucis, il suffit d’appuyer sur l’un des boutons pour assurer que l’enregistrement soit conservé.

À l’inverse, on regrette l’absence d’un capteur de collision qui aurait automatiquement déclenché la caméra. Sinon, ici aussi, il va falloir utiliser une carte microSD pour sauvegarder ses vidéos. Seul problème, bien que le produit soit livré avec un guide d’installation, à la pratique la mise en place peut être compliquée pour certains utilisateurs.

Vantrue Falcon-1, la dashcam moto la plus complète

La Vantrue Falcon-1 est une dashcam compacte qui s’installe directement sur votre moto. Si vous ne voulez pas d’un accessoire sur votre casque, alors c’est la meilleure alternative à la Sena 10C Pro. Dans tous les cas, ce kit comprend deux caméras, mais attention la qualité diffère entre les deux. La première destinée à l’avant capte des images en 4K avec un champ de vision de 140°. La seconde enregistre les vidéos en 1080p sur un angle de 145°.

Quoiqu’il arrive, il n’y a rien à redire sur cette partie. Même en situation de basse lumière le rendu est très bon. Mais surtout, elle a l’avantage d’embarquer un détecteur de collision. Pour faire simple, la caméra s’active dès qu’un choc est ressenti. Comme si cela ne suffisait pas, elle peut mesurer votre vitesse et elle embarque un GPS. Elle est même capable d’indiquer l’altitude. En bref, en termes de fonctionnalités, c’est la dashcam pour moto la plus complète. Sinon, comme avec la Mio M760D, nous retrouvons un petit panneau de contrôle au niveau du guidon.

D’ailleurs, le kit comprend un petit boîtier sur lequel se connecte tous les éléments. Enfin, les images sont enregistrées via une carte SD de 512 Go. Une fois n’est pas coutume, cette dernière n’est pas comprise dans le prix.

VSYSTO, la dashcam au meilleur rapport qualité/prix

Comme beaucoup d’autres dashcams pour moto, la VSYSTO est livrée avec deux caméras à installer à l’avant et à l’arrière. Mais à l’inverse de ses concurrentes, elle offre un très bon rapport qualité/prix, avec un tarif conseillé de 159 euros. De plus, ce produit à la particularité d’être accompagné par un véritable écran à placer sur le guidon.

Ce dernier embarque une dalle de 3 pouces qui permet de visionner les séquences en temps réel. Seul bémol, il n’y a pas de tactile et aucune information n’est affichée dessus. Pour le reste, les caméras captent des vidéos en 1080p et le champ de vision atteint 180°. La qualité est correcte, mais il faut reconnaître que les autres produits de notre sélection restent supérieurs dans ce domaine. Sinon, l’ensemble possède une certification IP65, ce qui est suffisant pour résister à la pluie. Comme les autres accessoires, il faut insérer une carte microSD (jusqu’à 128 Go), mais comme toujours cette dernière n’est pas livrée.

D’un autre côté, une puce GPS est disponible dans ce kit. Au niveau des défauts, la majorité des utilisateurs regrettent la faible qualité des enregistrements sonores. Selon votre utilisation, cela ne devrait pas être problématique.

GoPro Hero 12 Black, la solution de l'action cam

Les GoPro ne sont pas à proprement parler des dashcams, mais avec les accessoires adéquats, vous pouvez transformer ces produits en véritables caméras embarquées. Pour les amateurs d’aventures, c’est une solution de choix. Dans tous les cas, pour ce comparatif, nous vous proposons le dernier modèle en date, la Hero 12 Black que nous avons eu l’occasion de tester. Plus concrètement, il est possible d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps ou en 4K à 120 fps.

Pour le coup, il va être difficile de trouver un meilleur capteur sur une vraie dashcam. En bref, la qualité est simplement excellente de jour, mais il faut reconnaître que l’on s’attendait à mieux en situation de basse luminosité. Pour le reste, sa batterie assure une heure d’autonomie en 4K. Si le chiffre est correct pour une GoPro, cette durée peut être un peu trop limitée pour des motards. Si vous baissez la définition, il est possible de tenir 90 minutes. Autre bémol, vous ne trouverez évidemment pas de capteur de collision. De même, c’est à vous d’acheter la carte microSD.

Mais à l’inverse, on note la présence de l’application Quik permettant de réaliser facilement de petits montages. Cette dernière se montre très intuitive à utiliser. En bref, si la Hero 12 Black est une action cam c’est, par exemple, un choix intéressant pour les amateurs de motocross. De plus, il est possible de l’utiliser autrement qu’avec une moto.

🤔 Où placer une caméra embarquée sur ma moto ?

Ici, tout va dépendre du type de dashcam que vous avez acheté. Sur le marché actuel, il existe deux types de caméras. Avec les premières, il suffit d’installer l’appareil sur votre casque grâce à un accessoire dédié ou à se procurer soi-même.

Dans le cas des secondes, il va falloir les placer directement sur votre moto. En règle général, on compte deux capteurs à positionner à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un boîtier se plaçant généralement sur le guidon. Ici, les manipulations sont généralement simples, même s’il faut parfois brancher la dashcam sur la batterie pour l’alimentation. Il suffit de suivre les instructions du guide d’installation. Seul bémol, il arrive que le livret soit uniquement en anglais, ce qui peut poser problème si vous n’êtes pas bilingues.

Avant de choisir une caméra embarquée pour votre moto, il est important de surveiller différents critères. Dans cette partie, nous avons listé les éléments essentiels à prendre en compte.

Résistance : privilégiez des caméras capables de résister aux intempéries (IP67/68). De même, tournez-vous vers des produits aux bonnes finitions fabriqués avec des matériaux de qualité.

privilégiez des caméras capables de résister aux intempéries (IP67/68). De même, tournez-vous vers des produits aux bonnes finitions fabriqués avec des matériaux de qualité. Compatibilité et installation : tout d’abord, votre dashcam doit pouvoir s’installer et se désinstaller facilement et elle ne doit surtout pas gêner votre conduite. Optez pour des modèles avec des fixations pour le guidon ou le casque. De même, il est possible de directement la placer sur le châssis. Généralement, les caméras sont assez petites, donc vous ne devriez pas voir de souci de place.

tout d’abord, votre dashcam doit pouvoir s’installer et se désinstaller facilement et elle ne doit surtout pas gêner votre conduite. Optez pour des modèles avec des fixations pour le guidon ou le casque. De même, il est possible de directement la placer sur le châssis. Généralement, les caméras sont assez petites, donc vous ne devriez pas voir de souci de place. Qualité d’image : la Full HD est la qualité minimale à attendre de votre caméra. Cependant, il est toujours intéressant de viser des produits avec une définition supérieure. Sinon, ne négligez pas la vision de nuit qui est un élément essentiel.

la Full HD est la qualité minimale à attendre de votre caméra. Cependant, il est toujours intéressant de viser des produits avec une définition supérieure. Sinon, ne négligez pas la vision de nuit qui est un élément essentiel. Connectivité : ces accessoires fonctionnent généralement en lien avec une application grâce au Wifi ou au Bluetooth. Cependant, les enregistrements se font directement sur une carte mémoire qu’il faut se procurer soi-même. Ici, il faut au minimum 32 Go de stockage. Le GPS et le capteur de collision sont également des fonctionnalités importantes. Ces dernières ne sont pas présentes sur tous les modèles.

⚖️ Est-il légal d’installer une dashcam ?

Oui, en France, il est tout à fait légal d’installer une dashcam sur sa moto. Précisons tout de même que ce n’est pas le cas dans tous les pays, donc renseignez-vous en amont si vous partez en voyage à l’étranger. Pour le reste, la diffusion des vidéos enregistrées par votre caméra reste très encadrée. Comme dans d’autres situations, vous n’avez pas le droit de diffuser publiquement des images d’autres personnes. Il en va de même pour les plaques d’immatriculation. Cependant, vous pouvez utiliser vos vidéos comme preuve en cas de litige et d’accident. Ces dernières peuvent être exploitées par votre assureur ou la justice. C’est d’ailleurs ici que se situe le principal intérêt des dashcams.

À lire aussi : notre comparatif des meilleurs traceurs GPS du moment