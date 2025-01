Meilleure montre connectée pour le sport : notre sélection 2025

Pour les sportifs, les montres connectées sont devenues un accessoire indispensable. Que vous soyez un adepte de natation ou de course à pied, elles permettent d’assurer un suivi détaillé de vos activités et d’analyser vos performances. Découvrez notre sélection des meilleures montres connectées pour le sport.

Top 3 des montres connectées pour sportif

La montre pour sportif pas chère 7/10 Xiaomi Watch 2 Agréable à porter au poignet

Dalle Amoled réussie

Nombreux programmes disponibles

GPS très précis

Autonomie correcte pour sa gamme Voir le test 119€ La meilleure montre connectée pour iPhone 9,5/10 Apple Watch Ultra 2 Écran confortable et lumineux

Produit très solide

Bonne ergonomie et confortable

Parfaite pour les utilisateurs iOS

Précision des capteurs Voir le test 1,041.76€ La montre connectée pour les coureurs Garmin Forerunner 255 Autonomie impressionnante

Bon rapport qualité/prix

Capteurs très précis

Parfaite pour le running

Grand choix d’activités 252.56€

Si vous êtes un passionné de sport à la recherche de la montre connectée idéale pour vous accompagner lors de vos activités physiques, alors vous êtes au bon endroit. Course à pied, natation, triathlon, musculation, peu importe votre discipline préférée, il est possible de trouver un modèle adapté à ses besoins. Cependant, certains produits sont plus performants que d’autres et il est parfois difficile de faire le bon choix.

En effet, il existe des accessoires très précis embarquant un grand nombre de fonctionnalités. Si les bracelets et autres bagues connectés sont des solutions intéressantes, elles ne sont pas aussi efficaces que les smartwatch. Dans tous les cas, il faut donc surveiller les caractéristiques principales, dont les performances, le design, les capteurs et bien évidemment le prix. Voici notre comparatif des meilleures montres connectées pour les sportifs.

Apple Watch Ultra 2, la meilleure montre pour le sport sous iOS

9,5/10 Apple Watch Ultra 2 € Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular,… 1,041.76€

1,041.76€ Voir l’offre On aime Écran confortable et lumineux

Écran confortable et lumineux Produit très solide

Produit très solide Bonne ergonomie et confortable

Bonne ergonomie et confortable Parfaite pour les utilisateurs iOS

Parfaite pour les utilisateurs iOS Précision des capteurs On n’aime pas Autonomie décevante

Autonomie décevante Tarif très élevé

Amis triathlètes ou fans de sports extrêmes possédant un iPhone, l’Apple Watch Ultra 2 est faite pour vous. Cette montre connectée haut de gamme est parfaite pour les amateurs de natation, cyclisme ou course à pied grâce à ses nombreux capteurs et ses relevés d’une grande précision. Dans le détail, elle possède un châssis un titane et un écran en verre saphir qui assurent une bonne résistance aux chocs. Ensuite, elle existe dans une unique version de 49 mm.

Son écran est très lumineux et il assure un bon confort d’utilisation. De plus, en termes de commandes, nous retrouvons deux boutons, dont l’un, sous la forme d’une couronne permettant de faire défiler les menus. Le tout est complété par Siri et la fonction Double Tap. Grâce à cette dernière, il n’est plus nécessaire de toucher l’écran pour réaliser des actions. Pour le reste, sans entrer dans le détail, elle est bardée de capteurs. De plus, le GPS est beaucoup plus précis que sur la version précédente.

Cependant, comme toutes les Apple Watch, cette Ultra 2 pêche au niveau de l’autonomie. En effet, même en mode économie d’énergie, elle ne dépasse pas les 72 heures d’utilisation. C’est vraiment dommage, d’autant plus qu’elle se positionne comme la montre la plus onéreuse du marché.

Galaxy Watch Ultra, l’alternative pour Android

9/10 Galaxy Watch Ultra € Samsung Galaxy Watch Ultra 4G 47mm… 419€

419€ Voir l’offre

459.22€ Voir l’offre

459.22€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage WearOS et One UI très réussi

WearOS et One UI très réussi Bardée de fonctionnalités

Bardée de fonctionnalités Grande précision des relevés

Grande précision des relevés Commandes ergonomiques On n’aime pas Ne conviendra pas à tous les poignets

Ne conviendra pas à tous les poignets Certaines fonctions réservées aux Galaxy

Samsung avec sa Galaxy Watch Ultra s’attaque sans surprise à l’Apple Watch Ultra 2 d’Apple. Mais est-ce que cette montre connectée est au niveau de sa concurrente ? Premier avantage, et pas des moindres, elle ne se limite pas à l’écosystème Samsung, même si certaines fonctionnalités sont réservées aux détenteurs de smartphones Galaxy.

Pour le reste, elle dispose également d’un châssis en titane et elle est disponible uniquement en 47 mm. Sur ce point, il faut reconnaître qu’elle est un peu moins confortable que son adversaire. Sinon, au niveau des commandes, nous retrouvons 3 boutons. Dans l’ensemble, elle offre une bonne ergonomie, mais nous aurions apprécié la présence d’une lunette rotative. Sa dalle Amoled de 1,5 pouce est lumineuse et le confort d’utilisation est optimal. Ensuite, il faut noter la grande précision de son GPS, mais cela est également vrai pour ses capteurs, notamment celui pour la fréquence cardiaque.

D’autre part, l’application Samsung Health est toujours aussi riche et facile à prendre en main. Mais comme dit précédemment, certaines fonctionnalités, comme l’ECG ou le tensiomètre, sont réservées aux utilisateurs Samsung et c’est bien dommage. Pour finir, lors de notre test, nous n’avons pas réussi à la pousser au-delà des 50 heures. C’est bien loin des 100 heures promises par le fabricant.

Garmin Forerunner 255, la meilleure montre pour la course à pied

Garmin Forerunner 255 € Montre connectée sport – GARMIN -… 252.56€

252.56€ Voir l’offre

254.86€ Voir l’offre

261.96€ Voir l’offre

266.72€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre On aime Autonomie impressionnante

Autonomie impressionnante Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Capteurs très précis

Capteurs très précis Parfaite pour le running

Parfaite pour le running Grand choix d’activités On n’aime pas Qualité d’écran en retrait et pas de tactile

Qualité d’écran en retrait et pas de tactile Ni micro ni haut-parleur pour les appels

Pour les amateurs de course à pied ou de marathon, Garmin a développé une gamme de montres connectées dédiée au running. Pour ce comparatif, nous vous proposons la Forerunner 255 en raison de son excellent rapport qualité/prix. Certes ce n’est pas le dernier modèle (la 265 est plus récente), mais l’écart de prix entre les 2 versions pouvant atteindre 200 euros, la 255 peut s’avérer un très bon choix.

Dans tous les cas, elle possède de nombreux capteurs, dont un pour la fréquence cardiaque, ou un autre mesurant le taux d’oxygénation dans le sang. De même, comme toujours avec le fabricant, le GPS se montre très précis. Mais surtout, son excellente application est disponible sur iOS et Android. Cette dernière est ergonomique et propose de nombreux programmes autour de la course. En bref, il n’y a rien à redire sur cette partie. Pour le reste, elle possède un petit écran transflectif de 1,3 pouce. Il faut reconnaître que la qualité d’affichage n’est pas le point fort de cette montre connectée. La Forerunner 265 dispose, elle, d’un écran tactile Amoled.

Tous les contrôles passent par deux boutons, la dalle n’étant pas tactile. Cependant, c’est un produit très endurant avec ses 14 jours d’autonomie, même si tout va dépendre de l’usage. Nous sommes bien loin des chiffres proposés par Apple et Samsung.

Polar Ignite 3 Titanium, aussi design que performante

Polar Ignite 3 Titanium € Polar Ignite 3 Titanium – GPS Montre… 259€

259€ Voir l’offre

285€ Voir l’offre

293.60€ Voir l’offre

294.77€ Voir l’offre

299.07€ Voir l’offre

299.67€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Design très réussi

Design très réussi Confortable au poignet

Confortable au poignet Capteurs précis

Capteurs précis Nombreux programmes disponibles

Nombreux programmes disponibles Application très réussie

Application très réussie Produit resistant aux chocs On n’aime pas Autonomie en retrait

Autonomie en retrait Le GPS manque un peu de précision

La marque finlandaise Polar est sûrement la plus méconnue de ce comparatif et pourtant le fabricant est réputé pour ses montres connectées pour le sport. Sinon, la Ignite 3 Titanium possède de nombreuses qualités qui en font une solide alternative aux produits premium d’Apple et de Samsung. Tout d’abord, comme son nom l’indique son boîtier est fait en titane pour assurer une résistance à toute épreuve.

De plus, elle possède une dalle Amoled de 1,28 pouce lui conférant une excellente qualité d’affichage. Même en plein soleil il est facile de lire les différentes informations. Elle est légère et agréable à porter au quotidien. Au niveau des contrôles, le tactile est complété par un unique bouton. En termes de capteurs, elle embarque tout l’essentiel, mais fait l’impasse sur l’altimètre. Le GPS est également de la partie, mais il faut reconnaître que ce dernier n’est pas des plus précis. Le suivi du sommeil est lui aussi présent.

Sinon, l’application Polar est intuitive et propose plus de 150 programmes différents. Sur ce point, c’est excellent. Enfin, ce n’est pas la montre connectée la plus endurante. Pour un usage intensif, elle peut atteindre les 30 heures et même sans la fonction Always-On, elle ne dépassera pas 5 jours d’utilisation.

Garmin Swim 2, la meilleure montre connectée pour la natation

Garmin Swim 2 € Garmin Swim 2 GPS Blanche 218.44€

218.44€ Voir l’offre

218.45€ Voir l’offre

225.67€ Voir l’offre

234.77€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre On aime Légère et confortable

Légère et confortable Nombreux exercices disponibles

Nombreux exercices disponibles Relevé de fréquence cardiaque précis

Relevé de fréquence cardiaque précis Possibilité de personnaliser ses séances

Possibilité de personnaliser ses séances Parfaite pour la natation, mais pas seulement On n’aime pas Autonomie moyenne

Autonomie moyenne Ne conviendra peut-être pas aux grands poignets

Si toutes les montres connectées sont adaptées à la natation, Garmin a décidé de développer un produit dédié spécialement aux nageurs avec sa Swim 2. En effet, son capteur cardiaque reste efficace sous l’eau et elle est même capable de vous prévenir si vous avez besoin de prendre une pause. De plus, elle arrive à mesurer le nombre de longueurs réalisées.

Par rapport à la génération précédente, elle embarque la fonctionnalité GPS, ce qui est toujours un véritable plus. Bien évidemment, elle propose de nombreux exercices en lien avec la nage, et cela que vous soyez en eau libre ou dans une piscine. Il est également possible de créer soi-même son programme d’exercices. À la fin de votre séance de sport, vous pouvez consulter les différents relevés, dont vos chronomètres, directement sur l’application. Sinon, la prise en main et le défilement des menus sont faciles grâce à son système à 5 boutons. D’ailleurs, l’écran transflectif est un peu petit, mais à la pratique ce n’est pas très problématique.

Ensuite, elle pèse à peine plus de 30 grammes et s’oublie complètement une fois au poignet. En bref, elle est très confortable. Dernier point, la marque annonce 7 jours d’autonomie, mais cela va varier selon votre usage. En mode sport, cette dernière dégringole très rapidement.

Xiaomi Watch 2, le premier prix

7/10 Xiaomi Watch 2 € Xiaomi Watch 2 Smartwatch, 1,43″… 119€

119€ Voir l’offre

139€ Voir l’offre

149€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

160.14€ Voir l’offre

164.57€ Voir l’offre

199.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Agréable à porter au poignet

Agréable à porter au poignet Dalle Amoled réussie

Dalle Amoled réussie Nombreux programmes disponibles

Nombreux programmes disponibles GPS très précis

GPS très précis Autonomie correcte pour sa gamme On n’aime pas Interface perfectible

Interface perfectible Manque de personnalisation

Manque de personnalisation Semble un peu fragile

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée à la fois abordable et efficace, alors la Xiaomi Watch 2 est une solution très intéressante. Si elle n’embarque pas autant de fonctionnalités que ses concurrentes, c’est bien son prix qui la rend très attractive. Plus concrètement, elle possède une jolie dalle Amoled de 1,43 pouce. Même si sa luminosité est un peu faible (600 nits), cela reste suffisant pour voir clairement l’écran.

Ce dernier est tactile, et il est accompagné de deux boutons pour gérer les différentes fonctions. Sinon, en matière de capteurs, elle dispose du strict essentiel. Elle est capable de mesurer la fréquence cardiaque ou le taux d’oxygénations dans le sang. Dans l’ensemble, les relevés sont assez précis. De plus le GPS se révèle très convaincant pour un produit d’entrée de gamme. Cependant, son point fort se situe au niveau des exercices proposés. En effet, elle propose pas moins de 160 programmes dédiés à la course à pied, au vélo, à la natation et même à l’escalade.

Évidemment, d’autres sports sont concernés. Enfin, lors de notre test son autonomie a varié entre 24 heures pour un usage intensif et 60 heures en mode économie d’énergie. Autre avantage, il faut seulement 30 minutes pour la recharger à 100 %.

Pour une expérience optimale, une montre connectée de sport doit répondre à certains critères essentiels. Voici tout ce qu’il faut considérer avant de faire votre achat.

Compatibilité : c’est la première chose à prendre en compte. En effet, les Apple Watch ne fonctionnent qu’avec les iPhone et les Galaxy Watch limitent certaines fonctionnalités aux smartphones Samsung. Avec d’autres marques, comme Garmin, vous ne rencontrerez pas ce problème.

c’est la première chose à prendre en compte. En effet, les Apple Watch ne fonctionnent qu’avec les iPhone et les Galaxy Watch limitent certaines fonctionnalités aux smartphones Samsung. Avec d’autres marques, comme Garmin, vous ne rencontrerez pas ce problème. Capteurs : aujourd’hui, les accessoires sont bardés de capteurs. Parmi ces derniers, celui pour la fréquence cardiaque se révèle être le plus important. Mais le GPS ou l’altimètre sont également essentiels. Sur ce point, renseignez-vous bien en amont.

aujourd’hui, les accessoires sont bardés de capteurs. Parmi ces derniers, celui pour la fréquence cardiaque se révèle être le plus important. Mais le GPS ou l’altimètre sont également essentiels. Sur ce point, renseignez-vous bien en amont. Précision du suivi : il est essentiel que la montre fournisse des données précises de la fréquence cardiaque, du SpO2, des distances parcourues, etc. De même, il est important de disposer d’un GPS efficace.

il est essentiel que la montre fournisse des données précises de la fréquence cardiaque, du SpO2, des distances parcourues, etc. De même, il est important de disposer d’un GPS efficace. Programmes : certaines montres sont optimisées pour certains sports, tandis que d’autres proposent des dizaines d’exercices pour s’adapter aux besoins de chacun.

certaines montres sont optimisées pour certains sports, tandis que d’autres proposent des dizaines d’exercices pour s’adapter aux besoins de chacun. Endurance : c’est un point crucial, car il est embêtant de voir sa montre s’éteindre en pleine activité. L’autonomie va varier de quelques jours à quelques semaines selon le modèle et le type d’utilisation.

c’est un point crucial, car il est embêtant de voir sa montre s’éteindre en pleine activité. L’autonomie va varier de quelques jours à quelques semaines selon le modèle et le type d’utilisation. Résistance : votre montre doit être capable de résister à l’eau, mais aussi aux chocs et aux rayures. Certains produits sont dédiés aux sports extrêmes et disposent de boîtier en titane avec du verre renforcé pour l’écran.

⌚️ Quelle est la meilleure marque de montre connectée pour le sport ?

Actuellement, Garmin se positionne comme la référence des montres connectées pour le sport. En effet, la marque propose des produits de qualité adaptés à toutes les pratiques dont la course à pied, la natation et même le golf. Dans le même segment, Polar est également une solution intéressante. Enfin, si vous avez les moyens, les Watch Ultra d’Apple et de Samsung sont d’excellentes montres connectées premium. Sinon, les Series 9 et Watch 7 sont intéressantes, mais pour le même prix que leurs concurrentes, elles ne sont pas aussi efficaces.

👉 Les montres connectées pour sportif sont-elles adaptées à plusieurs types de sports ?

Oui, les montres connectées peuvent suivre différents sports. Si vous appréciez la course à pied et la natation, un même modèle peut proposer des exercices en lien avec les deux disciplines. De même, dans les deux situations, les relevés sont généralement précis. D’un autre côté, des marques comme Garmin proposent des produits adaptés à chaque activité. Pour autant, une montre optimisée pour la natation est capable de prendre des mesures si vous décidez d’aller courir.

