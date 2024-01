Meilleur grille-pain : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs grille-pains

Moulinex Soleil LT300A10, le bon rapport qualité/prix
Smeg TSFO1CREU, un grille-pain haut de gamme et design
Tefal Toast'n grill TL6008, le plus fonctionnel des grille-pain

Le pain est probablement l’aliment le plus consommé par les Français chaque matin. Chacun ses préférences, mais généralement, on aime l’avoir bien grillé. Et, pour cela, rien de tel qu’un grille-pain. Ce sont des appareils que l’on utilise tous les jours de la semaine, alors mieux vaut se procurer un appareil de qualité.

Dans tous les cas, on trouve des produits avec des tarifs abordables, mais aussi d’autres haut de gamme dont le prix peut aisément dépasser 100 euros. De même, il en existe de toutes les tailles et avec des designs parfois très originaux. Enfin, la puissance et les fonctionnalités peuvent beaucoup varier selon l’appareil choisi. Découvrez notre comparatif des meilleurs grille-pain de 2024.

Philips HD2581/00, le meilleur premier prix

On commence ce comparatif avec le Philips HD2581/00. C’est un grille-pain avec un tarif abordable et qui réalise parfaitement ce qu’on lui demande. Tout d’abord, on note un design très épuré. Cela permet de facilement l’intégrer à sa cuisine.

Sinon, pour ce prix, vous pouvez compter sur une puissance de 830W. C’est un peu faible comparé à d’autres modèles, mais amplement suffisant pour des tartines grillées. Pour le reste, on retrouve deux fentes pour faire cuire deux toasts en même temps et deux leviers pour abaisser et remonter ces dernières. D’ailleurs, il dispose d’une fonction pour les viennoiseries. Cette dernière fonctionne bien, mais son petit format permet juste d’intégrer de petites choses.

Enfin, il possède 8 modes différents de chauffe et un bouton stop sur son châssis. La partie nettoyage est aisée sur ce modèle. Pour conclure, c’est un grille-pain offrant un très bon rapport qualité/prix, même sa puissance parfois un peu faible ne se montre pas problématique dans la pratique.

Twinzee, le plus compact des grille-pain

Si vous n’avez pas trop de place dans votre cuisine ou que vous êtes seul à utiliser votre grille-pain, alors le Twinzee est un des meilleurs choix possibles. Tout d’abord son prix n’est pas excessif , mais surtout il est vraiment compact. Malgré son format mini, il dispose tout de même de deux fentes pour griller deux tartines simultanément.

Ensuite, on retrouve l’essentiel avec un levier sur le côté et un ramasse-miettes facilitant le nettoyage. Bien entendu, ce n’est pas l’appareil le plus puissant de ce comparatif. En effet, il ne dépasse pas les 850W, ensuite, c’est suffisant pour des toasts, mais il ne faut pas lui en demander plus. Dans tous les cas la chauffe est rapide et il est possible de la régler de 7 façons différentes.

Pour continuer sur la partie commande, il embarque 3 boutons. Le premier permet de faire réchauffer des aliments, le second de les décongeler et le dernier d’annuler l’action en cours. Dernier point, ce grille-pain est livré avec une petite pince. Un petit plus toujours agréable à avoir. En bref, ce Twinzee est le meilleur choix possible pour un appareil compact et abordable.

Moulinex Soleil LT300A10, le bon rapport qualité/prix

Le Moulinex Soleil LT300A10 est un des grille-pain les plus populaires chez les divers revendeurs. Il faut dire qu’il offre un excellent rapport qualité/prix. De plus, il possède un design élégant lui permettant de bien s’intégrer à la cuisine. Ensuite il est compact, mais son câble de 25 cm est trop court.

Une chose à prendre en compte au moment de faire votre sélection. Sinon, il dispose évidemment de deux fentes, mais sa puissance est de seulement 850W. Selon votre utilisation, ça peut être un peu faible, mais dans tous les cas, il grille rapidement votre pain. Sur ce point, ce modèle possède lui aussi 7 niveaux différents pour le dorage. De même, on retrouve les 3 fonctions essentielles pour ce type de produit : décongélation, réchauffage et stop.

Si on doit lui faire un reproche, c’est sur ses deux fentes. Ces dernières sont peu profondes. Mais au final, tout va dépendre de la taille de vos tartines. En résumé, ce grille-pain Moulinex est un appareil basique réalisant parfaitement ce qu’on lui demande : griller nos toasts.

Tefal TT640810, le grille-pain avec écran numérique

On commence à monter en gamme avec le Tefal TT640810. Comme vous pouvez le constater à l’image, ce grille-pain a la particularité de posséder un écran numérique. Cela paraît surprenant au premier abord, tellement on a l’habitude depuis des décennies d’avoir des appareils mécaniques.

C’est à partir de ce tableau de commande que l’on réalise la plupart des tâches. Grâce à ce dernier, on peut régler le niveau de la fente ou définir le temps de cuisson. Il offre une puissance de 850W amplement suffisante pour griller le pain du matin. Et comme d’autres produits de cette sélection, il embarque les fonctions de réchauffage, de décongélation et d’arrêt. Enfin, on retrouve également 7 niveaux différents pour régler le dorage.

Seul bémol, son tarif d’une soixantaine d’euros selon le revendeur. Au final, si on omet l’originalité de l’écran numérique, il reste un grille-pain classique. Il est donc un peu difficile de justifier les 30€ d’écart avec un modèle comme le Moulinex Soleil LT300A10.

Smeg TSFO1CREU, un grille-pain haut de gamme et design

Certains d’entre vous connaissent peut-être la marque italienne Smeg. Elle est spécialisée dans les appareils domestiques haut de gamme à la fois design et performants. Son grille-pain TSFO1CREU ne déroge pas à la règle. Cependant précisons tout de suite que son prix dépasse 150€ chez la majorité des revendeurs. Ce n’est donc pas un produit adapté à toutes les bourses.

Côté technique, il possède bien entendu 2 fentes particulièrement larges (3,6 cm). Sa puissance est de 950W et il est possible de régler cette dernière sur 6 niveaux différents. Ce modèle réussit à griller de façon homogène les tartines. Sinon, on retrouve les fonctions classiques de décongélation et de réchauffage. Mais on note ici la présence d’une fonctionnalité bagel. Celle-ci permet de brunir seulement un côté du pain. Une option toujours bienvenue pour les amateurs de burgers et autres.

Dernièrement, il embarque un tiroir ramasse-miettes pour faciliter le nettoyage. Pour conclure, c’est un grille-pain disposant de plusieurs fonctionnalités intéressantes, mais c’est bien son design rétro qui le rend si unique. Il se décline sous d’autres formes, mais celles-ci sont encore plus chères.

Tefal Toast’n grill TL6008, le plus fonctionnel des grille-pain

Pour terminer ce comparatif nous vous proposons un produit un peu particulier, le Tefal Toast’n grill TL6008. En effet, en plus de servir de grille-pain, on peut l’utiliser comme mini-four. Une option intéressante si vous n’avez pas de four chez vous ou que vous manquez de place. Bien évidemment, il est bien plus imposant que les appareils présentés précédemment.

Mais, d’un autre côté, son format lui permet d’avoir une puissance de 1300W. Ensuite, son thermostat est réglable sur 6 niveaux différents. Pour la partie four, la température peut atteindre 210°C. Sur ces points il n’y a rien à redire. De même, on retrouve toutes les fonctionnalités essentielles comme la décongélation, le réchauffage, etc. D’ailleurs, précisons que la fente se situe en haut du mini-four. Cette dernière est unique, mais a l’avantage d’être assez longue.

Selon la taille des tartines, il est possible d’en installer deux simultanément. Pour finir, c’est un objet assez lourd et encombrant si seulement la partie grille-pain vous intéresse. Mais à l’opposé, pour un étudiant vivant dans un studio, c’est un investissement de choix. Dernier point, le fabricant indique que ce type de produit est bien plus économique en énergie que les fours standards. Une économie importante avec l’inflation actuelle.

💰 Quel prix pour un bon grille-pain ?

Comme vous avez pu le constater lors de ce comparatif, pas besoin de se ruiner pour trouver un grille-pain de qualité. Entre 20 et 30 euros, il existe des modèles avec de très bonnes qualités. Cependant, plus la puissance augmente et plus le nombre de fonctionnalités est important, plus le tarif grimpe. En règle générale, difficile de conseiller des appareils dont le prix dépasse 100€ à quelques exceptions comme avec le Smeg TSFO1CREU. Ensuite, il existe aussi des grille-pain 2 en 1 capables de servir de four. Tout va dépendre de vos envies, mais pour un étudiant ce type de produit peut être très intéressant.

🧐 Quelle différence entre un toaster et un grille-pain ?

Beaucoup de personnes ont tendance à croire que ces termes désignent le même objet, mais ce n’est pas le cas. La différence est légère, cependant elle existe quand même. Tout d’abord, le grille-pain, comme son nom l’indique, est essentiellement destiné à griller du pain. Même si certains modèles offrent plus d’options, c’est là leur vocation première.

De même, on y introduit les toasts de manière verticale, tandis qu’avec un toaster, on les chauffe de façon horizontale. Ce dernier est normalement destiné à la cuisine au sens large. Il permet de réchauffer différents types d’aliments pour n’importe quel repas de la journée. Le grille-pain va la majorité du temps servir uniquement le matin. En résumé, le premier chauffe tandis que le second grille.

🍞 Quelle est la durée de vie d’un grille-pain ?

La durée de vie d’un grille-pain va varier d’un modèle à l’autre. Mais attendre de ce dernier qu’il tienne au moins 10 ans est tout à fait justifier. Sur ce point, l’investissement initial entre en compte. Les produits d’entrée de gammes peuvent fonctionner 7 ou 8 ans, tandis qu’en haut de gamme, des appareils peuvent être utilisés pendant 15 ans.

Cependant, ce n’est pas une science exacte. Pour conclure, sachez que la majorité des fabricants garantissent d’avoir des pièces de rechange pendant environ 15 ans (cela varie d’une entreprise à l’autre). D’un côté cela garantit la qualité du grille-pain, d’un autre il n’est pas obligé d’en acheter un nouveau s’il tombe en panne.

🔥 Quelle puissance pour un grille-pain ?

Généralement, on conseille d’investir dans des grille-pain disposant d’une puissance entre 850 et 1000W. Si votre principal besoin est de griller vos toasts du matin, alors c’est amplement suffisant. Cependant, si vous appréciez les bagels ou les viennoiseries, alors un appareil avec 1200W de puissance ou plus est conseillé. Pour finir, pour ceux que cela intéresse, il existe des grille-pain atteignant 1600W.

⚡️ Est-ce qu’un grille-pain consomme beaucoup d’énergie ?

Parmi tous les objets utilisés au quotidien, le grille-pain n’est clairement pas celui qui consomme le plus d’électricité. Si votre appareil a une puissance entre 500 et 1000W, alors la consommation annuelle est d’environ 5 kWh/an d’après le site énergiedouce.com. À titre de comparaison, un sèche-cheveux utilise 11 kWh/an.

