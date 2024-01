Meilleur robot pâtissier 2024 : quel modèle acheter ? 

Notre top 3 des meilleurs robots pâtissiers

Kenwood kMix kMX750, le bon rapport qualité/prix 245€ Voir 245€ Voir 250€ Voir 253€ Voir 258€ Voir 259.99€ Voir Plus d'offres KitchenAid Artisan 5KSM175, le meilleur robot pâtissier 579€ Voir 400€ Voir 491.40€ Voir 549.99€ Voir 550€ Voir 599.99€ Voir 681€ Voir 722.04€ Voir Plus d'offres Kenwood Cooking Chef Experience, le robot pâtissier 2 en 1 1,456.32€ Voir 999€ Voir 999.99€ Voir 999.99€ Voir 999.99€ Voir 1,435.79€ Voir Plus d'offres

Un robot pâtissier est l’accessoire parfait pour tous les amoureux de tartes, gâteaux, cakes et autres pâtisseries en tout genre. Tout comme les robots de cuisine, il facilite la réalisation des recettes les plus compliquées que l’on n’aurait peut-être pas expérimentées sans cet accessoire. Il s’agit donc du premier avantage. Le second atout de ces appareils est de vous offrir un sérieux gain de temps. Avec un seul objet, vous pouvez réaliser presque toutes les étapes d’une recette complexe.

Cependant, il y a de nombreux points à prendre en compte avant de sélectionner son robot de cuisine pâtissier. Tout d’abord, il faut surveiller le nombre d’accessoires disponibles et leur qualité (fouet, batteur plat, crochet pétrisseur, etc.). D’autre part, votre choix va aussi dépendre de votre fréquence d’utilisation et de votre budget. D’autres facteurs sont à observer et nous allons détailler chacun d’entre eux dans notre partie FAQ. Dans tous les cas, nous avons analysé en détail quelques-uns des meilleurs robots pâtissiers disponibles en 2024.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs robots cuiseurs multifonctions

Moulinex Masterchef Gourmet, le meilleur premier prix

Moulinex Masterchef Gourmet Le meilleur premier prix 194.58€ Voir l’offre

89€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

162.17€ Voir l’offre

164.78€ Voir l’offre On aime Tarif avantageux pour un premier appareil

Tarif avantageux pour un premier appareil Accessoires de base dans la boîte

Accessoires de base dans la boîte Un total de 8 vitesses différentes

Un total de 8 vitesses différentes Très facile à prendre en main

Très facile à prendre en main Compact pour un robot pâtissier On n’aime pas Moteur bruyant

Si vous êtes débutant et que vous cherchez un premier robot pâtissier, alors le Moulinex Masterchef Gourmet est le meilleur choix possible. En effet, la majorité des modèles les plus performants sont très onéreux, cependant, cet appareil Moulinex est disponible à un tarif inférieur à 200 euros. Dans tous les cas, il dispose d’une cuve de 4,6 litres et déploie une puissance de 1100W.

Pour sa catégorie, ce dernier chiffre est plus qu’honorable. De même, ses petites dimensions et son poids de 7,8 kg permettent d’aisément l’intégrer à sa cuisine. Plus dans le détail, il possède 8 vitesses différentes pour s’adapter au mieux à vos recettes. À ces dernières se rajoute une fonction Pulse permettant d’accélérer les mouvements. Cependant, cela n’est valable que pour un court laps de temps. Pour revenir à la partie technique, ce robot pâtissier permet de réaliser jusqu’à 1,8 kg de pâte à gâteau ou 800 grammes de pâte épaisse. Il est également très à l’aise pour réaliser des émulsions.

En effet, même avec un seul oeuf il va facilement réaliser sa tâche. Pour finir, ce modèle est livré avec un fouet, un pétrin, un batteur et une protection contre les projections. Bien évidemment, il est possible de se procurer (moyennant finance), d’autres accessoires comme une râpe, un hachoir, etc.

Kenwood kMix kMX750, le bon rapport qualité/prix

Kenwood kMix kMX750 Le bon rapport qualité/prix 245€ Voir l’offre

245€ Voir l’offre

250€ Voir l’offre

253€ Voir l’offre

258€ Voir l’offre

259.99€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Silencieux et facile à prendre en main

Silencieux et facile à prendre en main Bonnes performances

Bonnes performances Tous les accessoires essentiels

Tous les accessoires essentiels Design réussi On n’aime pas Le bol manque parfois de stabilité

Nous continuons ce comparatif avec le robot pâtissier Kenwood kMix kMX750. L’entreprise britannique bénéficie d’une solide réputation dans secteur, et ce modèle est un des plus appréciés par les consommateurs. Il faut dire qu’il offre un excellent rapport qualité/prix pour un robot de cuisine aussi complet.

Plus dans le détail, il est équipé d’un excellent moteur à transmission directe d’une puissance de 1000W avec un système de mouvement planétaire. Ensuite, il est livré avec un bol en acier inoxydable de 5 litres. Sur ce point, sa capacité est juste excellente. D’autre part, il propose un total de 6 vitesses différentes pour s’adapter au mieux à vos besoins. Enfin, il lui faut environ 2 minutes pour monter des oeufs en neige. Ensuite, il est livré avec tous les accessoires essentiels. On retrouve, ici un batteur K, un pétrin, un fouet ballon, un couvercle anti projection et même une spatule. De plus, il est possible de régler la hauteur de ces derniers selon vos besoins.

Bien évidemment, il est possible de compléter le tout avec d’autres accessoires officiels. Pour finir, on note un design très réussi, ce qui permet de facilement l’intégrer à sa cuisine. De même, il est disponible dans de nombreux coloris différents. Seul regret avec ce robot pâtissier, le bol manque parfois un peu de stabilité.

Moulinex I-Coach Touch QA951810, le plus facile d’utilisation

Moulinex I-Coach Touch QA951810 Le plus facile d’utilisation 599€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre On aime Parfait pour un débutant…

Parfait pour un débutant… Silencieux

Silencieux Instructions sur l’écran très agréable

Instructions sur l’écran très agréable Bonne puissance

Bonne puissance Livré avec une balance On n’aime pas …. mais tarif élevé pour un premier robot

…. mais tarif élevé pour un premier robot Tactile de l’écran pas toujours précis

Si vous êtes un débutant et que vous êtes prêt à mettre le prix dans un robot pâtissier, alors le Moulinex I-Coach Touch est une solution toute indiquée. Cependant, à la vue de son niveau de performances, il saura également ravir les utilisateurs les plus exigeants. En effet, il est équipé d’un moteur à transmission par courroie déployant une puissance de 1200W (mouvement planétaire).

De plus, il dispose également de 8 vitesses différentes auxquelles s’ajoute la fameuse fonction Pulse. Sinon, il embarque un bol de 5,5 litres et il est, par exemple, possible de réaliser jusqu’à 2,7 kg de pâte à gâteau. Mais dans l’ensemble, ce ne sont pas ces points qui le distinguent de ses concurrents. Ce robot pâtissier a la particularité de posséder un petit écran tactile de 4,3 pouces pour accéder aux recettes. Cependant, ce n’est pas tout. Vous recevez directement les instructions sur ce dernier et il y a même des vidéos explicatives. Un ajout plus que bienvenu pour les débutants.

Enfin, avec la connexion Wifi de l’appareil, il est possible de le mettre à jour pour obtenir de nouvelles recettes. Dernier point, au niveau des accessoires, on retrouve un fouet, un pétrin, un crochet, un couvercle et une balance connectée. Une nouvelle fois, on apprécie ce petit ajout. Cependant, pour ce tarif, on est en droit de s’attendre à trouver plus d’objets dans la boîte.

KitchenAid Artisan 5KSM175, le meilleur robot pâtissier

KitchenAid Artisan 5KSM175 Le meilleur robot pâtissier 579€ Voir l’offre

400€ Voir l’offre

491.40€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

550€ Voir l’offre

599.99€ Voir l’offre

681€ Voir l’offre

722.04€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Parfait pour des usages fréquents

Parfait pour des usages fréquents Très silencieux

Très silencieux Rapide et efficace

Rapide et efficace Design réussi

Design réussi L’ensemble semble très solide On n’aime pas Majorité des accessoires en option

Majorité des accessoires en option Prix très variable en fonction du coloris

Le KitchenAid Artisan 5KSM175PS est un des robots pâtissiers les plus appréciés du marché. Généralement, il se place numéro 1 des ventes chez les revendeurs et pour nous cette place n’est absolument pas usurpée. Plus précisément, il est équipé d’un moteur à transmission directe d’une puissance de 300W.

Sur le papier, cela peut sembler faible et pourtant, il ne manque pas de puissance. En effet, ce dernier est placé directement dans la tête de l’appareil ce qui permet d‘éviter la perte de puissance. À titre d’exemple, il lui faut un peu moins d’une minute pour monter des blancs en neige. En résumé, il n’a rien à envier à certains modèles dépassant les 1000W. Enfin, il propose 10 vitesses différentes pour s’adapter à tous les types de recettes. Pour le reste, il est livré avec un bol en acier inoxydable d’une capacité de 4,8 litres. Sur cette partie, la marque américaine précise qu’il peut contenir jusqu’à un kilo de farine.

Pour conclure, il est livré avec un total de 5 accessoires : un pétrin, un fouet à fil, un couvercle anti projection et deux batteurs. Une nouvelle fois, il existe une multitude d’autres objets à acheter à part pour réaliser toujours plus de recettes différentes. Dernière précision, si l’esthétisme est important pour vous, sachez que ce modèle existe dans 19 coloris distincts.

Smeg SMF02, un robot pâtissier aussi design que performant

Smeg SMF02 Un robot pâtissier aussi design que performant 279.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre

291.66€ Voir l’offre

454.74€ Voir l’offre On aime Design très réussi

Design très réussi Très bonne puissance

Très bonne puissance Relativement silencieux

Relativement silencieux Robuste

Robuste Très aisé à prendre en main On n’aime pas Impossible de régler la hauteur

Impossible de régler la hauteur Tarif des accessoires

La marque Smeg est connue pour ses produits de cuisine à la fois design et performants. Une nouvelle fois, avec ce robot pâtissier SMF02, le fabricant italien ne déroge pas à cette règle. De plus, on peut noter que le tarif de cet appareil reste correct à la vue de ses qualités. C’est un point à noter comme Smeg n’est pas non plus réputé pour proposer des produits abordables.

Dans tous les cas, il embarque un moteur à transmission directe de 800W. Avec ce type de technologie, sa puissance est amplement suffisante. D’ailleurs, il est possible de régler la puissance de 10 façons différentes grâce à la commande située sur le haut de l’appareil. D’autre part, il possède un bol en inox d’une capacité totale de 4,8 litres. Il est, par exemple, possible de réaliser jusqu’à 2,6 kg de pâte à gâteau avec ce dernier. De même, le fouet arrive bien à atteindre le fond, ce qui ne vous obligera pas à utiliser plusieurs oeufs pour les monter en neige.

En résumé, il s’en sort très bien dans la majorité des cas de figure. Enfin, ce robot pâtissier est uniquement livré avec les accessoires de base : fouet, batteur et crochet. Bien évidemment, il est possible de compléter ces derniers avec d’autres objets de la marque. Pour finir, on apprécie toujours ce design inspiré des années 50 et pour les intéressés, il est possible de se le procurer dans 9 coloris différents.

Kenwood Cooking Chef Experience, le robot pâtissier 2 en 1

Kenwood Cooking Chef Experience Le robot pâtissier 2 en 1 1,456.32€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

1,435.79€ Voir l’offre On aime Robot pâtissier et cuiseur

Robot pâtissier et cuiseur Grande capacité (bol 6,7 litres)

Grande capacité (bol 6,7 litres) Très bonne puissance

Très bonne puissance Construction solide

Construction solide Facile d’utilisation (écran LCD) On n’aime pas Tarif le rendant un peu inaccessible

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un produit deux en un de la marque Kenwood. En effet, ce modèle peut à la fois servir de robot pâtissier et de robot cuiseur. Pour ce faire, il est équipé d’un moteur à courroie d’une puissance de 1500W et d’une zone à induction de 1500W également. Cette dernière peut atteindre une température de 180°C, avec palier de 1°C.

D’autre part, il est possible de régler la vitesse de 8 façons différentes et on trouve 4 autres vitesses de mélange. En résumé, il est aussi à l’aise en pâtisserie que pour des plats plus classiques. Mais ce n’est pas le seul intérêt de cet appareil. Il possède aussi un bol en inox d’une capacité de 6,7 litres. Sur ce point, c’est le meilleur robot de notre sélection. Ensuite, pour la partie commande, on retrouve un écran tactile installé sur le côté de la machine. Ce dernier donne accès à des programmes de cuissons préenregistrés, mais il va également vous indiquer le temps de cuisson restant.

Sinon, ce robot est livré avec une balance connectée, un ajout toujours agréable pour nous faciliter la vie. Pour le reste, il y a aussi un fouet ballon, deux batteurs, un pétrin, un blender, un couvercle anti projection, une spatule et panier vapeur en inox. En bref, il ne manque absolument de rien et il est toujours possible d’acheter d’autres accessoires pour compléter ceux-ci.

Au moment d’acheter un robot pâtissier, il faut prendre en compte plusieurs facteurs pour faire un choix optimal. En effet, les technologies comme les fonctionnalités varient d’un appareil à l’autre. Voici les principaux points à surveiller :

Puissance du moteur : sur ce point, la puissance va varier selon la technologie utilisée par le robot. Les moteurs à transmission directe ne sont pas les plus puissants en watts, et pourtant ils sont souvent plus efficaces que les modèles à transmission par courroie. Nous reviendrons dans le détail sur cette partie.

sur ce point, la puissance va varier selon la technologie utilisée par le robot. Les moteurs à transmission directe ne sont pas les plus puissants en watts, et pourtant ils sont souvent plus efficaces que les modèles à transmission par courroie. Nous reviendrons dans le détail sur cette partie. Capacité du bol : ici, tout va dépendre du nombre de personnes pour qui vous cuisinez. Dans tous les cas, les capacités varient entre 1 et 7 litres. Par exemple, si vous êtes 5 à la maison, visez un vol de 5 ou 6 litres

ici, tout va dépendre du nombre de personnes pour qui vous cuisinez. Dans tous les cas, les capacités varient entre 1 et 7 litres. Par exemple, si vous êtes 5 à la maison, visez un vol de 5 ou 6 litres Accessoires : en général, les modèles d’entrée et haut de gamme embarquent toujours 3 accessoires basiques, le fouet, le pétrin et le batteur. Ensuite, certains sont livrés avec d’autres objets comme des balances connectées. Cependant, la majorité des accessoires sont à acheter en plus.

en général, les modèles d’entrée et haut de gamme embarquent toujours 3 accessoires basiques, le fouet, le pétrin et le batteur. Ensuite, certains sont livrés avec d’autres objets comme des balances connectées. Cependant, la majorité des accessoires sont à acheter en plus. Entretien : certains accessoires et bols peuvent être lavés dans un lave-vaisselle tandis que d’autres non. Un point à surveiller, si vous ne voulez pas trop vous embêter avec la vaisselle.

🍰 Quelles recettes peut-on réaliser avec un robot pâtissier ?

Un robot pâtissier offre une multitude de solutions. En effet, il n’est pas uniquement utile pour des recettes de pâtisseries. Les amateurs de salé peuvent également trouver utile ce type d’appareil. Par exemple, il est possible de réaliser de la pâte à pizza tout comme de la pâte à gâteau. Sinon, vous pouvez préparer, des pâtes à tarte, à crêpe, à pain, ou bien réaliser des crèmes pâtissières et de la meringue. Il est même possible de réaliser vous-même vos pâtes avec des robots pâtissiers. En résumé, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies avec ces machines.

⚙️ Moteur à courroie ou à transmission directe pour mon robot ?

Actuellement, il existe deux types de moteurs différents dans les robots pâtissiers. Voici leurs principales caractéristiques.

Moteur à transmission par courroie : il s’agit de la technologie la plus répandue. Ici, le moteur se situe dans le socle de la machine. Cela explique la grande puissance de ses robots (entre 1000 et 1500W), car il y a une certaine perte de cette dernière avec ces modèles. De même, ils sont généralement plus bruyants, mais les robots pâtissiers équipés de ces moteurs sont généralement plus abordables. Enfin, les casses sont plus fréquentes sur ces produits

il s’agit de la technologie la plus répandue. Ici, le moteur se situe dans le socle de la machine. Cela explique la grande puissance de ses robots (entre 1000 et 1500W), car il y a une certaine perte de cette dernière avec ces modèles. De même, ils sont généralement plus bruyants, mais les robots pâtissiers équipés de ces moteurs sont généralement plus abordables. Enfin, les casses sont plus fréquentes sur ces produits Moteur à transmission directe : ce sont les modèles les plus onéreux, mais également les plus fiables. Les moteurs se situent dans la tête de l’appareil ce qui explique des puissances moindres (parfois seulement 300W). Pour autant, comme il n’y a pas de perte, ils sont tout aussi performants que leurs concurrents. Enfin, ils ont l’avantage d’être plus silencieux et sont moins énergivores.

En résumé, si vous êtes prêt à mettre le prix, nous vous conseillons fortement de vous procurer un robot pâtissier avec un moteur à transmission directe.

💰 Quel budget pour un bon robot pâtissier ?

Comme vous avez pu le constater dans ce guide d’achat, les tarifs des robots pâtissiers varient énormément. L’entrée de gamme se situe autour de 100 euros, et à la vue des performances de ces derniers, ils sont suffisants pour un premier achat. À l’inverse, les modèles haut de gamme peuvent atteindre 1000 euros et se destinent à des utilisateurs confirmés. D’ailleurs dans cette tranche de prix, on trouve même des produits 2 en 1 capables d’également servir de robot cuiseur. Sinon, dans le milieu de gamme, il existe d’excellents robots pâtissiers autour de 300 ou 400 € qui vont satisfaire les débutants comme les experts.