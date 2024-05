Meilleur purificateur d’air : quel modèle acheter en 2024 ? 

Dans la vie de tous les jours, il n’y a rien de mieux qu’un purificateur d’air pour lutter contre les polluants et les allergènes. En effet, il n’y a pas qu’en extérieur que nous sommes soumis à la pollution. À l’intérieur de nos maisons et de nos appartements, on retrouve différentes sortes de saletés microscopiques. Voici notre sélection des meilleurs purificateurs d’air.

Notre top 3 des purificateurs d’air

On ne le sait peut-être pas, mais la pollution ne se cantonne pas aux extérieurs, elle est présente absolument partout, d’où l’intérêt de se procurer un purificateur d’air. Évidemment, elle peut prendre différentes formes. Parmi les polluants les plus courants, on retrouve : la fumée de cigarette, les poils des animaux, les virus ou tout simplement du pollen venu de l’extérieur quand on ouvre ses fenêtres. Et bien entendu, on retrouve la pollution venue de l’extérieur.

Aérer régulièrement son domicile est une solution pour se débarrasser de certaines pollutions, mais cela ne vaut pas non plus un produit dédié. Sur le marché actuel, il existe des modèles de toutes les tailles et pour tous les budgets. Certains appareils ont plus de fonctionnalités que d’autres et il peut être difficile de s’y retrouver. Notre comparatif des meilleurs purificateurs d’air va vous aider à faire le meilleur choix possible pour obtenir un air sain chez vous.

Pro Breeze PB-P01, le meilleur premier prix

Pro Breeze PB-P01 Le meilleur premier prix € Pro Breeze Purificateur d'air Maison… 99.98€

99.98€

99.99€

On aime Compact et facile à utiliser

Compact et facile à utiliser Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Assez silencieux

Assez silencieux Système de filtration efficace

Système de filtration efficace Entretien très facile On n’aime pas Paramètres très basiques

Paramètres très basiques Absence de poignée pour le déplacer

On commence ce comparatif avec le Pro Breeze PB-P01, un purificateur d’air abordable. Ce modèle dispose d’un excellent système de filtration et est relativement compact (mais moins que le Levoit Core 200S). Pour commercer, il dispose d’un design très simple qui lui permet de s’intégrer dans n’importe quel environnement.

Côté technique, il est équipé d’un système à plusieurs couches avec : un préfiltre, un filtre True Hepa, un filtre à charbon actif et un filtre à catalyseur à froid. Sur ces points, c’est un produit qui se révèle très efficace. Enfin, la marque annonce environ 5000 heures d’utilisation avant d’avoir à changer le système de filtration. En termes de puissance, le fabricant annonce que son modèle peut couvrir des surfaces de 40 m². C’est une zone assez large pour un modèle de cette gamme. Ensuite, l’ensemble des contrôles passe par un système de commande avec 5 boutons. Ce dernier offre des réglages très basiques, et très simples d’utilisation. D’ailleurs, il peut fonctionner avec 3 vitesses différentes et il est possible de régler son fonctionnement sur 1, 2 ou 4 heures.

Pour finir, le niveau sonore oscille entre 39 et 55 dB selon la vitesse. Dans l’ensembl,e c’est un peu élevé pour une chambre ou un bureau. Mais évidemment, tout va dépendre de votre utilisation. Dans l’ensemble, ce Pro Breeze PB-P01 offre un excellent rapport qualité/prix. C’est un purificateur d’air efficace et abordable, mais on regrette tout de même un niveau sonore élevé à pleine puissance.

Levoit Core 200S, le purificateur compact et abordable

Levoit Core 200S Le purificateur compact et abordable € LEVOIT Purificateur d'Air Chambre… 99.98€

99.98€

On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Modèle silencieux…

Modèle silencieux… Compact et simple d’utilisation

Compact et simple d’utilisation Présence d’une application

Présence d’une application Design très réussi

Design très réussi Filtration en 3 étapes On n’aime pas Pas de mode automatique

Pas de mode automatique … sauf à pleine puissance

On continue sur les purificateurs d’air abordables avec le Core 200S de la marque Levoit. C’est un appareil petit et léger, mais qui ne l’empêche pas d’avoir de très bonnes performances. Il est capable d’éliminer les allergènes, les particules fines et les bactéries grâce à son système de filtration True Hepa à triple couche. D’ailleurs, l’appareil vous préviendra lui-même quand il sera nécessaire de changer.

En termes de surface, il peut purifier l’air d’une pièce de 35 m² d’après le fabricant. Si on ajoute à cela son format très compact, c’est un modèle parfait pour un bureau ou une chambre. Niveau commande, on trouve un panneau de contrôle tactile sur le haut de l’appareil. Mais c’est aussi un purificateur d’air connecté, il est donc possible de l’utiliser avec une application. Cette dernière permet de surveiller en permanence le niveau de pollution de l’air et de personnaliser les réglages comme les horaires de fonctionnement.

Enfin, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google. Côté bruit, il tourne à 24 dB en mode silencieux et monte à 50 dB à pleine puissance. Dans ce dernier mode de fonctionnement, la nuisance sonore est importante. Pour résumer, ce Levoit Core 200S est un modèle polyvalent, compact et surtout très abordable.

Xiaomi Start Air Purifier 4, le bon rapport qualité/prix

Xiaomi Start Air Purifier 4 Le bon rapport qualité/prix € Xiaomi Smart Air Purifier 4 99€

99€

159€ Voir l’offre

175.38€ Voir l’offre

183€ Voir l’offre

196.93€ Voir l’offre

197€ Voir l’offre

On aime Xiaomi Start Air Purifier 4

Xiaomi Start Air Purifier 4 Silencieux

Silencieux Simple à utiliser

Simple à utiliser Application toujours aussi réussie

Application toujours aussi réussie Filtration efficace On n’aime pas Pas facilement déplaçable

Comme souvent, dans nos comparatifs, on va retrouver un produit Xiaomi. Et ici nous allons évoquer le Start Air Purifier 4 du fabricant chinois, un modèle à l’excellent rapport qualité/prix. Lui aussi dispose d’un design épuré qui lui permet de parfaitement s’intégrer dans une maison. Sinon, il est équipé d’un système à 3 filtres dont un préfiltre, un filtre Hepa et un filtre à charbon actif. Ce sont des options basiques, mais généralement suffisantes.

Il peut aussi libérer des ions négatifs pour une purification toujours plus efficace. Selon votre utilisation, il faudra changer le filtre tous les 6 ou 12 mois. Mais ne vous inquiétez pas, le remplacement est facile. Ce modèle embarque un petit écran tactile qui permet de gérer, à l’aide de deux touches, les réglages de base. De plus on trouve un indicateur pour la qualité de l’air : vert quand elle est correcte et rouge quand elle ne l’est pas. Mais évidemment, comme toujours avec Xiaomi, on peut aussi commander l’appareil avec une application. Celle-ci est comme à l’accoutumée intuitive et permet de gérer les réglages loin de chez soi.

Enfin, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google. Ensuite, le fabricant annonce que son modèle est capable de purifier des pièces de 140 m² avec une vitesse d’environ 10 minutes pour 20 m². Pour finir, le niveau sonore oscille entre 33 et 41 dB selon l’utilisation. Sur ce point, c’est un modèle très silencieux. En bref, Xiaomi Start Air Purifier 4 est un des purificateurs d’air au meilleur rapport qualité/prix.

Philips Series AC2887/10, le meilleur purificateur d’air

Philips Series AC2887/10 Le meilleur purificateur d'air € Philips Séries 2000 Purificateur… 294.22€

294.22€

479€ Voir l’offre

479€ Voir l’offre

On aime Modèle intelligent

Modèle intelligent Compact et facilement transportable

Compact et facilement transportable Filtration efficace

Filtration efficace Simple d’utilisation

Simple d’utilisation Consommation électrique minime On n’aime pas Absence télécommande/application

Absence télécommande/application Vraiment bruyant à pleine puissance

Le purificateur d’air Philips Series 2000i AC2887/10 est un des meilleurs modèles de sa catégorie. C’est un objet que l’on peut qualifier d’intelligent, mais évidemment son prix est assez élevé. Sinon, pour ce tarif vous retrouvez un système de filtration de 3 filtres : un préfiltre, un filtre Hepa et un filtre à charbon actif.

C’est du classique, mais c’est toujours aussi efficace. Sa particularité se trouve du côté de sa technologie AeraSense. Cette dernière est capable d’identifier les particules fines et de déclencher l’appareil pour les éliminer. On retrouve un petit écran qui change de couleur selon le niveau de pollution (4 couleurs différentes selon le niveau). D’ailleurs, il est capable d’éliminer les particules en moins de 10 minutes pour une pièce de 20 m². Sinon, le panneau de commande est basique et très simple à utiliser. Mais on regrette quand même l’absence de télécommande à ce tarif. Enfin, ce modèle dispose de 5 vitesses et de 3 modes automatiques.

Niveau pollution sonore, il atteint 30 dB en mode silencieux et monte à 53 dB en mode turbo. Dans l’ensemble, c’est un modèle assez discret. En plus d’être compact, il dispose d’une poignée très utile quand on a besoin de le déplacer. Pour conclure, le Philips Series 2000i AC2887/10 est un excellent modèle qui offre de nombreuses options. Mais on regrette l’absence d’application dédiée ou d’une simple télécommande.

Dyson Purifier Hot+Cool HP09, le meilleur purificateur 3 en 1

Dyson Purifier Hot+Cool HP09 Le meilleur purificateur 3 en 1 € Purificateur Dyson Hot+Cool… 799€

799€

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

879.25€ Voir l’offre

On aime Produit 3 en 1

Produit 3 en 1 Système de filtration très efficace

Système de filtration très efficace Filtre anti-formaldéhyde

Filtre anti-formaldéhyde Facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation Nombreux réglages possibles

Nombreux réglages possibles Super design On n’aime pas Tarif très élevé

Dans le domaine de la domotique, Dyson est probablement le fabricant le plus connu. Nous allons ici vous présenter le purificateur d’air 3 en 1 Dyson Purifier Hot+Cool HP09. C’est un modèle au tarif très élevé, mais au grand nombre de fonctionnalités.

Pour commencer, en plus de purifier l’air, il peut servir de ventilateur et de chauffage. D’autres produits de la marque britannique embarquent ces options. Mais ce modèle a la particularité de pouvoir filtrer le formaldéhyde (gaz cancérigène que l’on retrouve souvent chez soi). On retrouve donc un ensemble de 3 filtres dont un à charbon actif, un Hepa et un catalytique. Comme sur les autres modèles du fabricant, l’écran délivre une pléthore d’informations et on trouve une télécommande pour régler l’appareil. Enfin, on retrouve toujours l’application Dyson Link pour un paramétrage toujours plus poussé. N’oublions pas le système sans pales qui le rend extrêmement silencieux, peu importe son utilisation.

D’ailleurs, comme souvent, la marque nous délivre un produit au design épuré qui s’intègre très bien dans son environnement. Pour résumer, ce Dyson Purifier Hot+Cool HP09 est un des meilleurs modèles de sa catégorie. Seul bémol, un tarif très élevé. Il va être difficile de le trouver sous son prix officiel de 799 euros.

Rowenta Eclipse QU5062F0, l’alternative

Rowenta Eclipse QU5062F0 L'alternative € Rowenta Eclipse 3 en 1 Purificateur… 344.55€

344.55€

349.99€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

354.34€ Voir l’offre

365.75€ Voir l’offre

453.22€ Voir l’offre

467.93€ Voir l’offre

On aime Plus abordable que son concurrent

Plus abordable que son concurrent Filtration très efficace

Filtration très efficace Présence d’une télécommande

Présence d’une télécommande 3 en 1 et facile à utilise On n’aime pas Pas facile à déplacer

Pas facile à déplacer Impossible d’utiliser certaines fonctions de manière indépendante

Au premier regard, on remarque que le Rowenta Eclipse QU5062F0 a pour ambition de concurrencer les produits Dyson. C’est également un purificateur d’air 3 en 1, mais il a l’avantage de coûter littéralement deux fois moins cher. En effet, son tarif officiel est de 349 euros. Comme dit précédemment, en plus de filtrer l’air, il peut servir de ventilateur et de chauffage.

D’ailleurs, il est bon de noter la bonne performance de son système de ventilation, ce qui est toujours agréable en été. Sinon, le système de filtration se révèle assez efficace. Le fabricant annonce que son modèle est capable de supprimer 99,9 % des particules fines et même 99% du virus H1N1. Ici, on retrouve deux filtres : un préfiltre et un filtre à particules. Côté surface, ce modèle est capable de purifier l’air de pièces d’environ 30 m². Comme beaucoup de modèles multifonctions, sur ce point ce n’est pas le meilleur. À savoir aussi, quand vous utilisez le système de filtration, le ventilateur se déclenche lui aussi. Ce qui en hiver peut être gênant. Sinon, en vitesse minimale, son niveau sonore est de 32 dB. Mais selon votre utilisation le bruit peut atteindre 62 dB.

En effet, ce purificateur d’air Rowenta ne propose pas moins que 12 vitesses différentes. Sur ce point, difficile de faire mieux. Dernier point, on notera que le filtre est très simple à remplacer. En bref, si vous cherchez un produit 3 en 1, mais que vous trouvez le prix de Dyson Purifier Hot+Cool HP09 rédhibitoire, le Rowenta Eclipse est une excellente alternative.

🧐 Quel est l’intérêt d’un purificateur d’air ?

Comme nous vous l’avons dit au début de ce comparatif, l’air de nos maisons et de nos appartements est lui aussi pollué. Cette pollution peut prendre différentes formes et la façon la plus efficace de purifier l’air est de se procurer un purificateur d’air. Ce dernier va limiter la prolifération des particules fines qu’ils s’agissent de la pollution ou tout simplement du pollen.

D’ailleurs, si vous souffrez d’allergies, ce type de produit est un véritable allié. Mais en général, cela est aussi valable pour les personnes atteintes de maladies respiratoires. Un purificateur est également utile pour toutes les autres personnes. En effet, même en étant chez soi, on peut se retrouver en contact avec des substances cancérigènes présentent dans l’air. On ne peut donc que vous conseiller de vous procurer un purificateur d’air.

💨 Quels sont les filtres que l’on trouve dans un purificateur d’air ?

Actuellement, presque tous les purificateurs d’air embarquent un système de filtration avec 3 filtres. Il peut y avoir des différences d’un modèle à l’autre, mais on retrouve presque toujours le même ensemble de filtre :

Préfiltre : c’est le filtre le plus à l’extérieur. Il filtre les plus grosses particules comme les cheveux ou les poils d’animaux. Il permet aussi d’éviter l’encrassement des autres filtres.

c’est le filtre le plus à l’extérieur. Il filtre les plus grosses particules comme les cheveux ou les poils d’animaux. Il permet aussi d’éviter l’encrassement des autres filtres. Filtre HEPA : c’est le filtre le plus efficace. Il est capable d’arrêter plus de 99 % des microparticules dont le diamètre est supérieur ou égal à 0,3 micron. C’est un filtre essentiel, donc faites attention à ce qu’il soit présent au moment de faire votre achat.

c’est le filtre le plus efficace. Il est capable d’arrêter plus de 99 % des microparticules dont le diamètre est supérieur ou égal à 0,3 micron. C’est un filtre essentiel, donc faites attention à ce qu’il soit présent au moment de faire votre achat. Filtre à charbon actif : c’est lui qui doit s’occuper des mauvaises odeurs et des gaz. Il se charge de détruire les particules comme celles présentes dans la fumée de cigarette. Ils sont obtenus grâce à la calcination de produits végétaux comme les noix de coco ou les noyaux d’olives.

Ces filtres sont l’ensemble nécessaire pour garantir les bonnes performances de votre purificateur d’air.

🛠 Quel entretien pour un purificateur d’air ?

Le filtre est la seule chose qui demande de l’entretien dans un purificateur d’air. Selon le modèle, il faudra le changer tous les 3 mois, ou tous les ans voire même tous les deux ans pour les meilleurs produits. Dans la majorité des cas, le purificateur va vous prévenir via son panneau de commande ou avec l’application dédiée. Pour la plupart des produits de ce comparatif, le remplacement se révèle simple à faire. En termes de prix, le changement de filtre peut coûter entre une dizaine et une centaine d’euros. Ici, tout va dépendre du modèle et de la marque.

Dans tous les cas, il est essentiel de les passer parfois à l’eau ou de retirer le gros de la poussière qui se trouve dessus. Cela permet à votre appareil de toujours rester efficace.

