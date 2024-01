Meilleur jeu Lego pour Nintendo Switch : les titres à faire absolument en 2024

Notre top 3 des meilleurs jeux Lego pour Switch

Vous connaissez sans doute les Lego pour les jouets physiques. L’entreprise danoise continue de signer moult partenariats avec des marques célèbres afin de proposer des jouets de construction pour petits. Sa déclinaison Lego Technic, destinée aux adultes, fait aussi un carton. Mais depuis les années 2000, la société accepte également des associations pour commercialiser des titres vidéoludique.

Ce sont des jeux plus conviviaux, peu violents et reposant plus ou moins sur le même concept. La Nintendo Switch est dotée d’un catalogue assez conséquent comportant plusieurs titres de ce style et nous vous proposons notre sélection des meilleurs jeux Lego à essayer en 2024.

Lego Harry Potter Collection, le meilleur jeu pour les fans du sorcier à lunettes

Si vous voulez revivre l’entièreté de la saga cinématographique, Lego Harry Potter Collection pour Switch vous en donne l’occasion. Ce titre rassemblant les deux jeux de base sortis en 2010 (années 1 à 4) et en 2011 (années 5 à 7) s’est invité sur Nintendo Switch en 2018 dans une version remasterisée. Il vous met dans la peau du sorcier à lunettes accompagné de ses deux compères à travers leurs aventures bien connues des fans.

Vous avez la possibilité de visiter le célèbre château de Poudlard et d’utiliser votre baguette magique pour arriver à vos fins. Vous assistez aux cours et résolvez des énigmes entre deux trois blagues. Les quêtes annexes sont aussi bien fournies. Lego oblige, vous avez la possibilité de collecter de nombreuses pièces et de construire d’innombrables objets. Apprenez les divers sorts proposés et exploitez les pour accomplir des missions.

Vous avez la possibilité d’incarner plusieurs personnages principaux. Si l’envie vous prend de contrôler Hagrid, ou encore Hermione, le titre le permet. Ce mix entre action et aventure reste malgré tout très fidèle aux films et à leur scénario. Bref, c’est un excellent moyen de se refaire les huit films d’une façon originale.

LEGO Star Wars : la saga Skywalker, pour les passionnés de la Guerre des Étoiles

Développé par TT Games, LEGO Star Wars : la saga Skywalker rassemble toutes les aventures Star Wars en lego, de la prélogie à la postlogie en passant par la trilogie originale. A l’instar d’Harry Potter : Collection, ce titre vidéoludique est un excellent moyen de revivre les neuf films. Dans ce soft, vous pourrez contrôler de nombreux personnages mythiques de la Galaxie lointaine, très lointaine, comme Dark Vador, Obi-Wan ou encore Kylo Ren. Ce sont plus de 300 personnages jouables qui s’offrent à vous.

23 planètes peuvent être explorées, dont Dagobah et Coruscant. Vous pouvez vous y rendre parmi un nombre conséquent de moyens de transport. Au total, ce ne sont pas moins de 100 véhicules jouables, toutes classes confondues (véhicules spatiaux et terrestres). Pour le reste, l’ambiance générale et l’histoire sont largement respectés. Il s’agit bien des neufs films regroupés en une seule édition. Si chaque trilogie peut être complétée très rapidement, c’est parce que le studio a surtout choisi les moments clés et meilleures scènes de chaque film. Le tout ressemble donc à un best of.

Néanmoins, le jeu fourmille de quêtes annexes augmentant considérablement la durée de vie. Pour le reste, on est sur du LEGO. Le joueur peut construire tout un tas d’objets plus ou moins utiles et remplir des puzzles. Les combats sont plutôt faciles et les graphismes sont jolis, avec des jeux d’ombres qui arrivent à faire illusion.

LEGO Marvel Super Heroes 2, le meilleur jeu de super-héros

Fan des Avengers ? Foncez acheter LEGO Marvel Super Heroes 2. Comme beaucoup de jeu de cette trempe, vous avez la possibilité de prendre le contrôle de nombreux personnages. Vous pouvez jouer Iron Man, Hulk, Captain America ou encore Black Widow à travers une épopée magistrale. Vous aurez plaisir à switcher entre les différents super-héros qui vous sont proposés et à découvrir leurs pouvoirs ainsi que leur gameplay propre à chacun.

De nombreux autres personnages méconnus puisque absents des films font aussi partie du catalogue de persos jouables. D’autant que le titre vous emmène à travers 18 destinations d’époques différentes. Préparez vous à découvrir New York en 2099, l’Egypte Antique ou encore l’époque du Far West. L’objectif de tous ces voyages ? Vaincre Kang le Conquérant, un super vilain traversant les périodes et les mondes comme il l’entend.

Les paysages sont diversifiés, les graphismes sont plutôt jolis, sans être exceptionnels. Le soft comporte plusieurs types de gameplay : action pure et dure, mini-jeux, quêtes secondaires ou encore combats de boss à travers un monde semi-ouvert. LEGO Marvel Super Heroes 2 met aussi l’exploration en avant, de sorte à donner une certaine liberté au joueur. Bref, le titre vidéoludique constitue une bouffée d’air frais au milieu de nombreux jeux de super-héros un peu bancals.

LEGO DC Super Vilains, incarnez le mal à Gotham City

Envie de sortir des sentiers battus ? LEGO DC Super Vilains vous promet un monde semi-ouvert débutant par la création de votre propre personnage. Celui-ci se range automatiquement du côté des méchants, et vous permet d’explorer Gotham City. Vous évoluez au sein de cet univers DC où la Justice League s’est volatilisée, laissant le champs libre aux truands de votre espèce.

Comme d’habitude avec LEGO, le titre se veut amusant mais surtout drôle, correspondant à un large éventail de joueurs, du plus petit au plus grand. L’aventure est rythmée par des blagues plus ou moins marrantes au sein d’une comédie déjantée mêlant combats, énigmes et cinématiques.

Les missions principales sont accentuées par des mini-jeux plus ou moins intéressants. La construction d’objets est l’une des principales caractéristiques des jeux LEGO et elle est ici bien présente bien qu’un peu trop assistée pour parler de liberté d’action laissée au joueur. L’avantage, c’est que l’aventure est jouable intégralement à deux en multijoueur local. Enfin, on peut reprocher son aspect un poil trop dirigiste.

LEGO Jurassic World, l’immanquable pour les nostalgiques de Jurassic Park

LEGO Jurassic World vous fait revivre les trois longs-métrage Jurassic Park et le premier Jurassic World. Le jeu étant sorti en 2015 (et adapté sur Switch en 2019), les Jurassic World 2 et 3 n’existaient pas encore. Comme pour beaucoup d’autres jeux floqués de l’entreprise danoise, cette adaptation en jeu vidéo vous laisse incarner bon nombre de personnages principaux et secondaires.

Vous pouvez explorer Isla Nublar en voiture et vous y arrêter pour contempler les paysages mais aussi remplir des quêtes annexes. Elles sont en effet très nombreuses et si l’histoire complète en ligne droite se termine en moins de dix heures, le nombre conséquent de missions secondaires et de secrets à découvrir rallonge considérablement la durée de vie.

Les scènes les plus cultes de la franchise cinématographique sont jouables à travers des énigmes. Le joueur peut même se mettre dans la peau d’un dinosaure, chacun ayant des capacités spécifiques. L’intérêt principal est de déceler des souches ADN afin d’y créer des dinosaures hybrides, à la manière de l’Indominus Rex dans Jurassic World. Pour le reste, on est sur un jeu LEGO, qui peine à se réinventer malgré des titres toujours jouissifs. C’est surtout une excellente manière de revivre les trois films originaux ainsi que le premier long-métrage de la nouvelle trilogie.

LEGO City Undercover, un Grand Theft Auto mais pour enfants

LEGO City Undercover Un Grand Theft Auto mais pour enfants 29,99€ > Amazon

Il s’agit du même jeu sorti en 2013 sur WiiU, mais remasterisé en 2017 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On reste sur du classique : un jeu interactif où l’on se met dans la peau du policier Chase McCain qui traque le bandit Rex Fury afin de mettre un terme aux crimes en séries dont il est à l’origine. Vous évoluez dans un open world, plus précisément dans la ville de LEGO City.

Vous serez amené à remplir diverses quêtes principales afin de terminer l’histoire. Si le jeu, dans sa conception, ressemble beaucoup à GTA, rassurons les parents en leur affirmant qu’il n’y a aucune violence, ni gunfights sanglants. Le titre s’apparente d’autant plus à un jeu de plateforme, puisque vous construisez beaucoup de choses, et détruisez de nombreux éléments.

Contrairement à la version originale qui était dépourvue d’un mode coop, cette remasterisation a eu la bonne idée d’en intégrer un. Vous pourrez donc jouer avec un ami durant votre session, ce qui va de paire avec un support avant tout prévu pour la convivialité. Pour le reste, LEGO reste fidèle à lui-même, avec son humour décalé. On apprécie aussi les nombreuses références à des œuvres cinématographiques de renom comme Matrix, Batman et Sherlock Holmes.

