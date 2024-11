Amazon Prime Video : l’IA va pouvoir résumer (sans spoiler) les épisodes de vos séries

De quoi reprendre vos visionnage de série même longtemps après les avoir commencés, un petit résumé et hop c’est reparti, vous savez où vous en étiez arrêté.

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Amazon est à la pointe de l’utilisation de l’IA. Si vous êtes client de la plateforme de vente, vous avez peut-être déjà remarqué que les commentaires des clients bénéficient déjà d’une relecture par l’intelligence artificielle.

Ainsi, lorsque vous vous rendez sur les commentaires pour les lire, le premier est maintenant un résumé IA qui fait une synthèse de tous les commentaires déjà déposés. C’est assez intéressant, et vous pouvez même y retrouver des points faibles si ceux-ci sont suffisamment cités. Bien entendu, cela ne remplace pas le commentaire, mais cela donne un aperçu sans avoir à tout lire.

Le résumé par IA a le vent en poupe, par exemple Gemini (l’IA de Google) est capable de résumer pour vous de longs documents, vous évitant d’avoir à les lire si vous souhaitez juste en avoir une synthèse. D’ailleurs Google Search (le moteur de recherche) est déjà capable de résumer des sites web (bien que cela ne soit pas encore déployé partout) et si vous n’en voulez pas, il existe une extension pour ça.

Mais ce n’est pas tout. En effet, l’IA est aussi capable de comprendre des vidéos. Ainsi Gemini peut résumer pour vous des vidéos YouTube, vous évitant de passer de longues heures à visionner des tutoriels par exemple ou des présentations.

Amazon va utiliser l’IA pour résumer les vidéos de sa plateforme de SVOD

Si Amazon Prime Vidéo fait beaucoup parler de lui en ce moment, c’est surtout à cause des publicités. Mais Prime Vidéo c’est avant tout une plateforme de SVOD qui propose de nombreux contenus : séries TV, films, documentaires, dessins animés. Certains sont d’ailleurs des contenus originaux disponibles nulle part ailleurs (comme Fallout, God of War).

C’est aussi une plaque tournante qui permet de s’abonner à d’autres services de SVOD afin de tout regrouper au sein d’une seule et même interface. On y retrouve ainsi Crunchyroll, Max, Paramount+, ADN, Filmo, DAZN, MGM+, Universal+, et bien d’autres.

Avec une telle offre, difficile de choisir les titres qui pourraient vous intéresser, surtout que, comme sur Netflix d’ailleurs, les descriptions sont parfois peu engageantes et ne permettent pas de savoir réellement de quoi parle le programme sélectionné.

Aujourd’hui, Amazon propose de lancer un nouvel outil nommé X-Ray Recap. Si vous êtes abonné de la plateforme, vous connaissez déjà certainement X-Ray, c’est un outil qui peut s’afficher en cours de lecture et qui permet d’en savoir plus sur les acteurs (distribution complète ou acteurs de la scène en cours).

Si X-Ray Recap est actuellement en phase de bêta test (sur Fire TV aux USA et limité aux productions Amazon MGM), l’outil sera destiné à offrir aux abonnés un résumé par IA. Et surtout, Amazon garantit que ce résumé sera sans spoiler.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de savoir de quoi parle une série, lorsque la description interne est trop vague, tout en évitant d’avoir à aller chercher les informations ailleurs. Les résumés seront disponibles par épisodes, mais aussi par saison.

Contrairement au module X-Ray actuel, X-Ray Recap sera disponible dès la page de présentation de la série. Un nouveau bouton fera son apparition aux côtés des boutons déjà en place et qui permettent de lancer la bande-annonce (si disponible), de noter le programme (j’aime/j’aime pas) ou de le partager.

L’outil est particulièrement intéressant lorsque vous reprenez une série que vous aviez abandonnée, il vous permet de vous remettre dans le bain. Notez que vous pourrez aussi lancer le module de résumé directement en cours de visionnage, celui-ci s’adaptera à l’endroit où vous vous trouvez dans l’épisode.

Amazon va s’appuyer sur les outils déjà développés : Amazon Bedrock et Amazon SageMaker. Ils permettent d’analyser en temps réel les dialogues d’un programme ainsi que la vidéo (et les sous-titres).