Gmail : vous pouvez désormais interroger votre boite mail grâce à Gemini, voici comment

Gmail et Gemini ont enfin commencé à faire cause commune. Grâce à l’IA, les utilisateurs de la messagerie peuvent gagner un temps précieux. L’assistant peut notamment les aider à écrire leurs courriers électroniques et à peaufiner leurs brouillons. Mais Gemini a plus d’une corde à son arc et une fonctionnalité baptisée Gmail Q&A commence son déploiement sur l’application Android.

Son fonctionnement ? Cet outil (déjà disponible sur la version Web de Gmail) est capable de répondre à des questions précises sur les mails que vous avez reçus. Vous pouvez lui demander de retrouver la date d’une réunion, le nom d’un collaborateur, un chiffre clé ou un message important qui s’est perdu dans votre boîte de réception. La fonction vous permet aussi de commander un résumé de plusieurs mails ou d’afficher seulement les messages liés à un sujet spécifique.

Voici quelques exemples de requêtes possibles suggérées par Google :

Quel était le numéro de bon de commande de mon agence ?

Combien l’entreprise a-t-elle dépensé pour le dernier événement marketing ?

Rattrapez-moi les e-mails concernant la planification trimestrielle.

Google lance le déploiement de Gmail Q&A mais pas chez tout le monde

Autrement dit, l’IA de Google vous mâchera le travail en vous épargnant de longues recherches. Google précise que Gmail Q&A est en cours de lancement depuis jeudi sur Android. Le déploiement s’étalera sur deux semaines chez les usagers éligibles. Cette fonctionnalité ne sera pas déployée chez tous les utilisateurs. Seuls les abonnés Google One AI Premium ou les titulaires d’un compte Google Workspace (avec les modules Gemini Business, Enterprise, Education) pourront en profiter.

Notez enfin que la fonctionnalité sera “bientôt disponible sur iOS”. Toujours au rayon des nouveautés visant à vous faire gagner du temps, nous avons appris tout récemment que Gmail sur Android disposait désormais d’une nouvelle fenêtre de réponse ultra-rapide. Celle-ci s’ouvre directement en bas de vos conversations, vous épargnant des allers-retours.