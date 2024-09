Pas envie de regarder les vidéos YouTube en entier ? Une IA va les résumer pour vous

Image créée avec Microsoft Bing Image Creator

Les vidéos YouTube, il y en a des millions, de toutes les catégories, sur tous les sujets et de toutes les longueurs. Si regarder une vidéo courte prend peu de temps et permet d’en savoir plus sur un sujet, parfois les vidéos peuvent être très longues.

La plateforme de streaming de Google vous propose aujourd’hui un nouvel outil IA qui devrait régler ce problème et vous permettre d’en savoir plus, sans perdre le temps de regarder une vidéo jugée trop longue.

Google avait déjà intégré une IA de résumé qui permettait de ne pas ouvrir des contenus trompeurs par leur titre, un module qui permet de zapper directement vers la partie la plus populaire d’une vidéo, un outil de récupération de votre compte piraté, mais aussi des outils plus pratiques comme le traducteur en temps réel.

Aujourd’hui, ce que propose la plateforme est un outil d’intelligence artificielle pratique qui permet d’éviter d’avoir à regarder une vidéo trop longue et même plus.

Que propose le nouvel outil d’IA de YouTube ?

Google a le vent en poupe au niveau de ses services d’intelligence artificielle, notamment grâce au déploiement de Gemini. Si l’IA n’est pas spécifiquement nommée dans le cas du nouveau module de YouTube, nul doute qu’elle n’est pas loin.

Ainsi, le service intègre un système qui permet dans un premier temps de résumer une vidéo, et dans un deuxième temps de poser des questions sur des points spécifiques.

Pour y accéder, il vous suffit de descendre dans la section commentaires et de trouver la zone créée à cet effet. Comme il s’agit d’une IA conversationnelle, elle saura répondre à vos questions posées en langage courant et dans n’importe quelle langue.

Elle est même capable de vous conseiller des contenus similaires si vous souhaitez approfondir le sujet étudié !

Comme souvent avec les outils pratiques de YouTube, celui-ci nécessite un abonnement premium.