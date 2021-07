Minecraft : un joueur recrée le monde de Zelda Breath of the Wild

Les joueurs de Minecraft sont connus pour leur créativité dans le jeu bac à sable. L’année dernière, une équipe de moddeurs avait créé un RPG au sein d’une reproduction de Poudlard. Cette fois-ci, un joueur a décidé de recréer tout seul le monde entier de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans Minecraft – Crédit : u/Dinaeh / Reddit

Les fans de Zelda Breath of the Wild savent à quel point le royaume d’Hyrule est vaste dans le jeu en monde ouvert sur la Nintendo Switch. D’ailleurs, un joueur a récemment réussi l’exploit d’ouvrir le coffre impossible du jeu. Le monde de Breath of the Wild est parsemé de montagnes, de déserts, de lacs, de sommets enneigés, de rivières, etc. Recréer ce monde dans Minecraft est donc une tâche colossale, d’autant plus que le joueur est le seul à travailler dessus.

Le monde de Zelda Breath of the Wild dans Minecraft est déjà terminé à 60 %

Sur Reddit, l’utilisateur « Dinaeh » partage son progrès avec la communauté de Minecraft et de Zelda. Il y a quelques heures, Dinaeh a partagé plusieurs photos de son monde. Celui-ci est terminé à 60 %. Il a d’ailleurs déjà fini la province d’Hébra. En voyant les images du royaume d’Hyrule dans Minecraft, de nombreux joueurs ont déjà envie de partir à l’exploration.

Cependant, Dinaeh n’a pas encore précisé s’il partagera sa création avec tous les joueurs, mais cela est fortement probable. De plus, les photos qu’il a partagées ne contiennent pas de bâtiment. Nous ne savons donc pas si le joueur a prévu d’inclure les bâtiments de Zelda Breath of the Wild. Il pourrait par exemple y avoir les 15 tours Sheikah. Cela représente évidemment une énorme quantité de travail en plus.

Quoi qu’il en soit, recréer le monde de The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans Minecraft est probablement l’un des projets les plus ambitieux à ce jour. Cela permet aussi de rapprocher les communautés de Minecraft et de Zelda. Enfin, les joueurs attendent maintenant avec impatience que Dinaeh termine sa création.

Source : Screen Rant