Molotov TV annonce aussi une augmentation du tarif de son abonnement

Après Prime Video, c’est donc au tour de Molotov TV d’augmenter ses tarifs. La formule premium Molotov Plus passera ainsi de 3,99 euros par mois à 5,99 euros, et ce, dès le 3 août 2022.

© Molotov TV

La semaine dernière, Amazon annonçait une augmentation des tarifs de son abonnement Prime de 43 %. L’abonnement passera de 49 € à 69,99 € par an et de 5,99 € à 6,99 € par mois dès le 15 septembre 2022. « Ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime », justifiait Amazon dans un communiqué. L’inflation concerne malheureusement aussi Molotov TV, qui vient tout juste d’annoncer une hausse de 2 € par mois à son abonnement premium, Molotov Plus.

L’inflation touche aussi Molotov TV

« Nous espérons que vous appréciez regarder la télé avec Molotov. Nous faisons évoluer nos tarifs pour vous garantir l’accès à vos chaînes favorites et la meilleure expérience. Ainsi, à partir du 3 août, l’offre Molotov Plus passera à 5,99 € » vient d’informer Molotov dans un communiqué.

Le groupe précise qu’il vous reste jusqu’au 3 août pour continuer à bénéficier du tarif actuel. De la même manière, si vous souscrivez dès à présent, votre offre restera à 3,99 € par mois pour la suite. L’abonnement reste sans engagement.

© Molotov TV

L’abonnement Premium Plus de Molotov vous donne pour rappel accès à 80 chaînes avec la TNT incluse, y compris TF1, M6 ou encore W9 et RTL9. Vous pouvez regarder la TV sur 4 écrans en Full HD, avec un accès aux enregistrements et au replay.

Pour rappel, Molotov avait été condamné à verser la bagatelle de 8,5 millions d’euros à TF1 pour avoir diffusé les chaînes du groupe depuis 2019 en dehors du cadre d’un accord. De la même manière, les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI ne font plus partie de l’offre gratuite depuis février 2022.