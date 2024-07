Molotov, la plateforme de streaming TV, débarque enfin sur PS4 et PS5

Molotov, la plateforme de streaming TV bien connue, s’installe sur PS4 et PS5. Plus de 200 chaînes, une interface intuitive, des fonctionnalités pratiques… L’application d’IPTV a déjà tout pour vous séduire.

Le 12 juillet 2022 marque une date importante pour les amateurs d’IPTV et de jeux vidéo. Molotov, l’un des services de streaming les plus populaires pour regarder la télévision en direct, est désormais disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les fans de Sony peuvent télécharger l’application depuis le PlayStation Store et transformer leur console en un véritable hub de divertissement télévisuel.

Molotov, la plateforme de streaming TV bien connue, s’installe sur PS4 et PS5

Molotov, déjà bien connu pour ses services sur PC et smartphones, élargit ainsi son audience en s’invitant sur les consoles de Sony. Cette démarche vise à offrir une expérience télévisuelle enrichie à ceux qui trouvaient les écrans de leurs appareils mobiles ou de leurs ordinateurs trop petits.

Désormais, il suffit de télécharger l’application Molotov via le PlayStation Store (ou de se rendre sur le rail dédié Molotov dans le menu TV & Vidéo de la console) pour profiter d’un large éventail de chaînes directement sur son téléviseur.

L’initiative de Molotov s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent regarder la télévision sur un écran plus grand et plus confortable. « Le lancement de Molotov sur PlayStation vient enrichir l’expérience, toujours plus désireuse d’explorer du contenu sur grand écran », souligne le communiqué de presse. Cette nouvelle fonctionnalité permet de profiter de la télévision en direct sans avoir besoin d’une box TV, utilisant simplement la PS4 ou la PS5 comme plateforme de diffusion.

À lire : Molotov TV augmente le prix de sa formule la moins chère

Mais tout n’a pas été sans obstacles pour Molotov. Le service de streaming a récemment rencontré des difficultés dues à la pression exercée par les groupes M6 et TF1. En conséquence, il est nécessaire de payer pour accéder aux chaînes telles que M6, W9, 6Ter, TF1, TMC et LCI sur Molotov. Malgré ces défis, la plateforme continue de se développer et d’améliorer son offre.

En plus de son déploiement sur les consoles de Sony, Molotov a simplifié l’accès à ses contenus. Il n’est plus indispensable de télécharger l’application pour regarder la télévision : il est désormais possible de le faire directement depuis le site officiel de Molotov via un navigateur.