Moon Knight : cette scène n’aurait pas dû être supprimée, selon Oscar Isaac

Attention, cet article contient des spoilers sur Moon Knight si vous n’avez pas encore vu les 6 épisodes sur Disney+.

Les 6 épisodes de la mini-série Moon Knight sont disponibles sur Disney+ depuis déjà quelques semaines. La série suit les aventures du super-héros Marc Spector, alias Moon Knight, qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Il est interprété par l’acteur Oscar Isaac. Ce dernier vient de confier qu’il aurait préféré qu’une scène ne soit pas coupée au montage.

Moon Knight – Crédit : Disney+

Comme toutes les séries, ou du moins la majorité, l’équipe de production a jugé que certaines scènes étaient inutiles. Elles ont donc été modifiées, voire entièrement supprimées de la version finale de la série avant sa diffusion. Oscar Isaac estime qu’une scène en particulier aurait pu ajouter un contexte plus important à l’histoire si elle n’avait pas été supprimée.

La scène supprimée de Moon Knight montrait les parallèles entre Âmmout et la mère de Marc Spector

Oscar Isaac a expliqué à Gold Derby qu’une scène de l’épisode 6 approfondissait les parallèles entre Âmmout et la mère de Marc Spector. Âmmout est une déesse égyptienne à tête de crocodile qui dévore les âmes des humains pour les empêcher d’accéder à l’au-delà. « Il y avait une super scène à la fin de l’épisode 6 qui ne correspondait tout simplement pas au rythme de celui-ci et c’était une scène qui, pour moi, aurait lié un peu plus sa mère et Âmmout », a expliqué Oscar Isaac.

Dans cette scène déchirante, son personnage Marc dont les hiéroglyphes du costume ont une signification confrontait sa mère violente avec Steven Grant. Ce dernier est la personnalité que Marc a créé pour oublier que sa mère le battait. Marc et Steven ont donc mis leur passé difficile derrière eux pour confronter leur mère. La scène montrait comment leur mère partage un lien avec Âmmout. En effet, Âmmout voulait porter ses jugements avant que les crimes ne soient commis. Elle se basait sur ses idéaux et son propre sens du bien et du mal. La mère de Marc lui ressemble dans le sens où elle a jugé Marc pour la mort accidentelle de son frère Randall.

Il y avait un « lien émotionnel » dans cette scène supprimée

La scène supprimée de l’épisode 6 de Moon Knight était donc particulièrement émotionnelle. Cependant, elle ne correspondait pas parfaitement au rythme de l’épisode pour être conservée. Selon Oscar Isaac, cette scène « était vraiment importante même si les téléspectateurs ne comprenaient pas littéralement qu’il y avait un lien émotionnel sous-textuel avec tout ce qui se passait ».

Enfin, la série Moon Knight est terminée, mais les fans espèrent voir une saison 2. Elle pourrait notamment donner l’opportunité à Marc et Steven de faire une croix sur le traumatisme auquel ils ont été tous les deux confrontés. Pour le moment, la saison 2 de Moon Knight n’a pas encore été confirmée.

