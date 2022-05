Moon Knight : les hiéroglyphes du costume ont une signification, mais ils étaient compliqués à choisir

La série Moon Knight est disponible depuis un mois sur Disney+. Elle suit les aventures de Marc Spector, un personnage souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité interprété par Oscar Isaac. En plus des capacités athlétiques d’un super-héros habituel, Moon Knight a des pouvoirs divins qui lui ont été accordés par Khonshu, le dieu égyptien de la lune. Khonshu a sauvé la vie de Marc Spector en échange de son service éternel.

Avec Moon Knight, Marvel a voulu être le plus historiquement fidèle à l’Égypte antique que possible. La série fait donc plusieurs références à l’Égyptologie ancienne, que ce soit dans les décors, les noms, la mythologie et même les costumes. Les hiéroglyphes qu’on peut apercevoir sur le costume de Moon Knight ont effectivement une véritable signification.

Il a fallu remplacer Chevalier de la Lune par Soldat Protecteur de la Lune pour les hiéroglyphes de Moon Knight

L’égyptologue Ramy Romany était en charge de la reproduction historique de Moon Knight. Il a expliqué à quel point cette tâche pouvait parfois être compliquée. En effet, la costumière Meghan Kasperlik lui a demandé d’inscrire des hiéroglyphes sur le costume de Moon Knight. Cependant, traduire les expressions de Marvel en écriture hiéroglyphique n’est pas une chose facile.

Comme Ramy Romany l’a expliqué, le mot « chevalier » n’existait pas en Égypte antique. Il a donc dû faire preuve de créativité pour trouver des expressions similaires qui ont le même sens. « Partout sur les jambes de Moon Knight, il y a des inscriptions hiéroglyphiques », a-t-il précisé. Il ne pouvait donc pas écrire Chevalier de la Lune en hiéroglyphes, mais il a utilisé d’autres expressions comme « Le Soldat Protecteur de la Lune ».

Ainsi, toutes les inscriptions sur le costume de Moon Knight sont de véritables hiéroglyphes. D’ailleurs, Ramy Romany a félicité les équipes de Marvel qui ont réussi à allier les comics avec la mythologie du monde réel. D’ailleurs, un easter egg dans l’épisode 5 de Moon Knight rend hommage aux origines des comics.

