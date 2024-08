Game of Thrones : enfin un premier teaser pour le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms

Max dévoile un teaser de quelques secondes du spin-off de Game of Thrones à venir en 2025, A Knight of the Seven Kingdoms. Il montre les deux acteurs principaux de la série dans leur rôle.

Max, disponible en France depuis le mois de juin dernier, dispose déjà d’un catalogue de séries et de films plutôt fourni. Logique, puisqu’elle possède tous les programmes auparavant présents dans le Pass Warner sur Prime Video et que la plateforme de HBO a déjà la cote aux États-Unis.

De nombreux téléspectateurs attendent de pouvoir y découvrir la saison 2 de The Last of Us, qui vient de dévoiler son premier teaser. Max a aussi diffusé quelques secondes du spin-off de Game of Thrones nommé A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

Voici le premier teaser du spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms

Max fait monter l’excitation chez les téléspectateurs avec son trailer annonçant les programmes à venir sur sa plateforme en 2024 et 2025. On y voit le premier teaser de la saison 2 de The Last of Us, prévue en 2025, mais également les premières scènes du spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

L’occasion de voir en action Ser Duncan le Grand, chevalier émérite de Westeros incarné par Peter Claffey. La fin du teaser le montre même en train de combattre. On découvre aussi furtivement l’autre personnage principal de la série, Egg, joué par le jeune Dexter Sol Ansell.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Rappelons que le spin-off de Game of Thrones, se déroulant 100 ans avant celle-ci, raconte le périple de Ser Duncan le Grand et son écuyer Egg dans un Westeros dominé par les Targaryen. A Knight of the Seven Kingdoms, en cours de tournage depuis en juin dernier, à Belfast en Irlande, sortira bien en 2025.

Max devrait donner une fenêtre de sortie plus précise la fin d’année. Une bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones touchés par l’annulation de la série dérivée sur Jon Snow.