MSI Claw A1M : prix, fiche technique, tout savoir sur la prochaine console PC portable

La MSI Claw A1M va prochainement rejoindre les rangs des consoles PC portables. Un marché florissant, et déjà très concurrentiel qui compte entre autres les offres d’Asus, Valve et Lenovo. Toutefois, la première console de jeu sous Intel pourrait bien surpasser les championnes actuelles. On vous dévoile tout ce que l’on sait sur la prochaine console de MSI.

Dévoilée dans un teaser, puis officialisée au CES 2024, la MSI Claw A1M est une console de jeu portable qui s’inscrit dans la lignée des PC de poche déjà existants, comme l’Asus ROG Ally, le Steam Deck, le Razer Edge, ou encore le Lenovo Legion Go. La marque promet une expérience de jeu fluide et immersive sur les titres AAA grâce à la présence du processeur Intel Core Ultra, et de la technologie Intel XeSS.

De surcroît, elle met en avant un confort de jeu optimal, grâce à la conception ergonomique de la console, spécialement étudiée en ce sens. L’autonomie serait également le point fort de la Claw, qui disposera de la batterie la plus conséquente sur le marché des consoles PC portables.

Date de sortie potentielle, prix, caractéristiques techniques, voici tout ce que l’on sait sur la prochaine console de MSI, qui s’annonce comme une compétitrice de choix, et compte causer du tord à la concurrence.

La MSI Claw a été officiellement présentée le 9 janvier à l’occasion du CES 2024. Le constructeur n’a pas encore communiqué la date de sortie de sa console. Toutefois, au vu des informations distillées par la marque, la console semble prête à être commercialisée et devrait d’ailleurs être disponible dès le premier trimestre 2024 selon le média The Verge. Ce qui laisse présager une date de sortie dans les semaines ou mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous en saurons davantage à ce sujet.

💰 Quel sera le prix de la MSI Claw ?

La MSI Claw devrait être proposée en plusieurs versions avec un processeur plus ou moins performant, et un SSD de 512 Go ou 1 To. La console serait proposée à partir de 699 dollars aux États-Unis, et jusqu’à 799 dollars dans sa configuration la plus haut de gamme. Il faudra toutefois attendre que la marque daigne partager de nouvelles informations, car aucun prix n’a encore été officiellement annoncé concernant la France.

⚙️ Quelle fiche technique pour la console PC de MSI ?

Afin de vous permettre de visualiser rapidement les caractéristiques techniques de la MSI Claw, nous les avons toutes réunies dans le tableau qui suit.

Poids 675 g Dimensions 294 x 117 x 21.2 mm Ecran IPS 7″ FHD – 120 Hz – 500 cd/m2 Système d’exploitation Windows 11 Processeur (CPU) Intel Core Ultra 7-155H Carte graphique (GPU) Intel Arc Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go (LPDDR5) Stockage SSD 512 Go ou 1 To Refroidissement Cooler Boost HyperFlow Batterie 53 WHr Connectivité Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.4 Prix Entre 699 et 799 $

🤳 Quel design pour la MSI Claw ?

Baptisée “Griffe“, la prochaine PC console portable de MSI reprend de nombreuses caractéristiques esthétiques de la ROG Ally d’Asus, en proposant notamment un châssis très similaire. Les finitions semblent toutefois plus travaillées. De surcroît, l’ergonomie de la console a été spécialement étudiée pour s’adapter naturellement aux contours de vos mains, quelles que soient leur taille, afin d’offrir une prise en main confortable.

La console dispose de gâchettes et de sticks analogiques à effet Hall. Ce qui promet une meilleure précision, et supprime totalement le risque de drift, connu notamment pour être un problème récurrent sur les Joy-Con de la Nintendo Switch. La MSI Claw A1M affiche des dimensions de 294 x 117 x 21.2 mm, et un poids de 675 g. Ce qui en fait un modèle plus imposant et plus lourd que la ROG Ally, qui fait 280 x 111 x 21.2 mm pour 608 g. Les boutons A, B, Y, X et les joysticks profitent de LED RGB grâce à la technologie RGB Mystic Light.

On trouve également sur la face avant de la console une croix directionnelle (D-Pad), ainsi que quatre boutons (View, Menu, MSI Center M, Quick Settings) qui permettent d’accéder aux paramètres, ou encore au menu principal. Au dos, la machine présente des ouvertures, qui en plus de contribuer à lui insuffler un côté agressif et résolument gamer, permettent d’aspirer l’air pour refroidir la machine. On retrouve également des ouvertures sur la tranche supérieure de la console, par lesquelles l’air est évacué. Par ailleurs, deux boutons macro, qui permettent de paramétrer des raccourcis, sont disposés à l’arrière de la console. En termes de connectique, on retrouve un port micro SD, un port USB-C Thunderbolt 4, ainsi qu’un port micro-jack.

📱 Quel écran pour la MSI Claw ?

La MSI Claw A1M est pourvu d’un écran IPS tactile de 7 pouces. Une caractéristique que partage beaucoup de consoles comme la Nintendo Switch OLED, la ROG Ally ou encore le Steam Deck. Seuls le Razer Edge ou le Steam Deck OLED se différencient en proposant un écran OLED, qui est naturellement de meilleure facture.

L’écran du PC console propose une définition Full HD (1920 x 1080p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il affiche par ailleurs une bonne luminosité, qui grimpe jusqu’à 500 nits selon MSI. De quoi jouer dans de très bonnes conditions en toutes circonstances.

⚡ Quelles performances pour la MSI Claw A1M ?

La MSI Claw est la première console à utiliser un processeur Intel, contrairement à la concurrence qui privilégie AMD. Cette dernière, qui promet d’offrir une expérience de jeu hautes performances, embarque effectivement un processeur Intel Core Ultra 7-155H. Composé de 16 cœurs et de 22 threads, ce dernier affiche une fréquence maximale de 4,80 GHz. Il a par ailleurs la particularité de disposer d’un NPU intégré, à savoir un accélérateur d’IA conçu pour booster les performances.

Le CPU est accompagné d’une carte graphique Intel Arc Graphics, avec 8 cœurs Xe, cadencée à 2,25 GHz. Cette dernière est pourvue de la technologie XeSS (Xe Super Sampling), qui permet une mise à l’échelle améliorée par l’IA et une résolution de sortie supérieure. Le ray tracing et l’accélération matérielle sont également au rendez-vous sur ce GPU. La MSI Claw profite par ailleurs de 16 Go LPDDR5 de RAM.

Afin de maintenir des performances élevées sur la durée, la MSI Claw est équipée d’un ingénieux système de refroidissement, baptisé Cooler Boost HyperFlow. En effet et comme expliqué plus haut, la chaleur est évacuée par la tranche supérieure de la console et l’air est aspiré par l’arrière via les ouvertures. Ce qui permet de maintenir la console à bonne température en toutes circonstances, et les mains du joueur au frais.

La MSI Claw A1M est par ailleurs équipée de deux haut-parleurs de 2 W, compatibles avec la technologie Hi-RES audio, pour une expérience audio immersive. La console peut également accueillir un casque ou des écouteurs grâce au Bluetooth ou via le port micro-jack ou USB-C. Elle dispose de surcroît d’un SSD de 512 Go ou de 1 To selon la version choisie.

La console PC fonctionne sous Windows 11, et profite d’une surcouche maison : MSI Center M. Grâce à cette interface dédiée, le joueur peut facilement accéder aux paramètres et personnaliser son expérience de jeu selon ses préférences, mais aussi configurer les touches de raccourci, ou encore les LED RGB. La MSI Claw est par ailleurs compatible avec une grande variété de jeux Windows et Android, via la bibliothèque MSI App Player.

Pour le reste, sa compatibilité avec les dernières normes de connectivité en date promet d’offrir des performances de jeu optimales en ligne. En effet, la console profite de la technologie Intel Killer Wi-Fi, qui offre des performances sans-fil surpuissantes en réduisant les décalages et la latence en jeu. La MSI Claw est également compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. La norme Thunderbolt 4 permet quant à elle des transferts rapides et une connectivité étendue.

🔋 Quelle autonomie sur la MSI Claw ?

La MSI Claw A1M est équipée d’une batterie de 53 Whr, qui est plus conséquente que celle des autres solutions concurrentes. En effet et à titre de comparaison, l’Asus ROG Ally et le Steam Deck disposent d’une batterie de 40 Whr, la Lenovo Legion Go embarque une batterie de 49,2 Whr, et le Steam Deck OLED propose quant à lui une batterie de 50 Whr. MSI annonce une autonomie 50 % plus longue par rapport à la moyenne. Un point que nous vérifierons bien entendu au moment du test.