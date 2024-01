CES 2024 : MSI dévoile CLAW, sa console portable équipée par Intel

© MSI

La Nintendo Switch a lancé un nouveau format repris puis boosté par le Steam Deck pour se transformer en sorte de PC gamer nomade. La console portable a ensuite eu droit à des concurrents dans la même veine comme l’ASUS ROG Ally ou la Lenovo Legion Go. MSI rejoint le marché en dévoilant CLAW, elle sera présente au CES 2024.

Un processeur Intel Core Ultra 7 155H au rendez-vous

Comme tous les ans, c’est à Las Vegas que se tient le CES. Et vous pourrez compter sur la présence de CLAW, la console portable de MSI qui serait équipée d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec une architecture Meteor Lake au lieu d’un AMD comme chez la concurrence. VideoCardz a pu mettre la main sur les caractéristiques de la machine même si ces informations restent à prendre avec des pincettes.

On apprend notamment que la puce Meteor Lake profite de 16 cœurs. Le GPU est un 8 Xe-Cores à 2,25 GHz avec une fréquence boost de 4,8 GHz. L’Intel Core Ultra 755H a un TDP de 28 watts et le max turbo power est de 115 watts. Pour la mémoire vive, on parle de 32 Go.

D’autres informations à venir pendant le CES 2024

C’est du 9 au 12 janvier que se déroulera le CES de Las Vegas édition 2024. MSI profitera de l’événement pour nous en dire plus sur cette console portable CLAW qui a été confirmée sur Twitter. Il reste donc peu de temps à attendre pour découvrir ce que la machine a dans le ventre. Peut-elle concurrencer le Steam Deck qui a même eu droit à une ressortie en version OLED ?

Le CES sera l’occasion de découvrir d’autres produits parmi lesquels de nouveaux téléviseurs LG, des modèles QNED et QNED Mini LED qui intègrent enfin Chromecast. La rédaction de Tom’s Guide suivra de prêt le salon pour vous partager les meilleurs produits et technologies présentés là-bas pendant ces jours qui s’annoncent riches en annonces, comme tous les ans.