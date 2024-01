One Piece : ce film récent fait déjà un carton sur Amazon Prime Video

One Piece Red vient d’arriver sur Amazon Prime Video et se positionne déjà comme le film le plus vu de la plateforme. Un énorme succès plutôt surprenant au vu des critiques reçues par le film lors de sa sortie en salles.

Après le succès de la série live-action One Piece, Netflix diffuse depuis ce mois de janvier l’anime culte d’Eiichiro Oda à partir de l’épisode 1089. Il ne s’agit pas du seul projet de la plateforme autour de la licence. Netflix diffusera en simulcast le spin-off de One Piece dès le 21 janvier prochain.

Cependant, Netflix n’est pas l’unique service de VOD qui s’intéresse de près à l’œuvre. Le film One Piece Red vient tout juste d’arriver dans le catalogue d’Amazon Prime Video. Le long-métrage fait un véritable carton.

One Piece Red, le mal-aimé qui cartonne sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video vient d’accueillir le fim One Piece Red sur sa plateforme. Visiblement, les fans de Luffy (et peut-être même les néophytes) attendaient cela avec impatience, puisque le long-métrage est déjà le film le plus vu sur le service ce 19 janvier, selon FlixPatrol.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une nouvelle œuvre de l’univers de One Piece, mais d’un film sorti au cinéma en 2022. Il raconte l’histoire de Luffy et son équipage se rendant à un festival de musique attendu avec impatience. Sur place, ils découvrent la voix exceptionnelle de la chanteuse Uta, qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux, le mentor de Luffy.

En vrai, qui va le mater juste pour Shanks ?

One Piece Film : Red, c’est disponible sur Prime Video. pic.twitter.com/EjkvavdDQa — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 18, 2024

Lors de sa sortie en salles en août 2022, One Piece Red n’avait pas vraiment convaincu la communauté. Les fans reprochaient au long-métrage son esprit bien trop éloigné de l’œuvre d’Eiichiro Oda. Le film fait la part belle aux moments musicaux, mais les fans ne pardonnaient pas son manque d’enjeux importants et de combats.

Malgré la présence appréciée de Shanks, One Piece Red n’atteignait pas la qualité de Strong World ou Le Baron Omatsuri et l’Île aux Secrets d’après une bonne partie du public. Le long-métrage connaît une seconde jeunesse grâce à son arrivée sur Amazon Prime Video.

Maintenant que les attentes importantes autour de One Piece Red sont loin dans le passé, le public arrive peut-être à savourer le film d’une durée de 1h55 avec plus de légèreté. Ce succès pourrait donner envie à Amazon Prime Video de négocier les droits de diffusion d’autres films adaptés de la licence mythique. Cela pourrait faire un peu d’ombre à Netflix, qui travaille actuellement sur la saison 2 de la série-live action One Piece et sur The One Piece, un remake de l’anime original.