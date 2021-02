NASA : la sonde Parker Solar Probe a capturé cette image époustouflante de Vénus

La mission de la sonde solaire Parker Solar Probe de la NASA est de s’approcher le plus près du Soleil. Elle passe aussi près de Vénus pour ajuster son orbite grâce à la gravité et elle a capturé une image époustouflante de la planète.

Alors que toute l’attention se concentre en ce moment sur le rover Perseverance de la NASA qui a atterri avec succès sur Mars, la sonde solaire « Parker Solar Probe » réalise elle aussi des exploits. Elle est passée très près de la planète Vénus en juillet 2020, ce qui lui a permis de l’observer et de partager avec les équipes de la NASA une vue époustouflante.

Le cliché de Vénus capturé par la caméra WISPR de Parker Solar Probe – Crédits : NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory / Guillermo Stenborg et Brendan Gallagher

Comme son nom l’indique, Parker Solar Probe est une sonde destinée à l’étude du Soleil, et plus particulièrement des vents solaires. Lancée en 2018, la sonde de la NASA a déjà établi deux records. En effet, il s’agit du premier engin spatial à s’approcher aussi près du Soleil et à une vitesse aussi rapide. Bien que le Soleil soit au cœur des préoccupations de Parker Solar Probe, la planète Vénus joue elle aussi un rôle très important.

Parker Solar Probe a capturé de nouveaux clichés de Vénus qui seront bientôt reçus et traités

La mission de Parker s’étale sur une période de sept ans au cours de laquelle la sonde va passer sept fois par Vénus. Elle a effectivement besoin d’utiliser la gravité de la planète pour ajuster sa propre orbite et se rapprocher ainsi du Soleil. Parker Solar Probe peut donc en profiter pour capturer de magnifiques images de la sixième plus grosse planète du Système solaire, comme elle l’a fait en juillet 2020. D’ailleurs, elle n’est pas la seule sonde à étudier le Soleil. L’agence spatiale européenne a lancé la sonde Solar Orbiter l’année dernière qui va coopérer avec Parker Solar Probe.

La caméra WISPR (Wide-Field Imager for Parker Solar Probe) est à l’origine de ce magnifique cliché. Brian Wood, astrophysicien et membre de l’équipe WISPR de l’US Naval Research Laboratory à Washington, a déclaré que : « WISPR a capturé avec efficacement l’émission thermique de la surface vénusienne ». Néanmoins, l’équipe ne s’attendait pas à une telle image. En effet, Angelos Vourlidas, un scientifique du projet WISPR qui a travaillé sur la mission japonaise Akatsuki en orbite autour de Vénus, a révélé que la caméra est prévue pour faire des observations en lumière visible. Les scientifiques pensaient donc apercevoir seulement des nuages, mais ils ont été surpris de découvrir que la caméra a réussi à scruter la surface.

Enfin, l’équipe WISPR a évidemment prévu d’en découvrir plus sur ce magnifique cliché de Vénus. La sonde Parker Solar Probe a donc effectué des observations supplémentaires lorsqu’elle est passée à nouveau près de Vénus le 20 février 2021. Les images devraient être reçues et traitées d’ici la fin du mois d’avril.

