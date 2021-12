Netflix : comment désactiver la lecture automatique ?

Les épisodes s’enchaînent et vous n’arrivez plus à vous arrêter de regarder votre série favorite ? Netflix vous permet de reprendre les choses en main et de désactiver la lecture automatique des épisodes. Le service propose également de désactiver les aperçus qui se lancent quand vous naviguez sur la page d’accueil. Comment faire ? Suivez le guide.

Désactiver lecture automatique sur Netflix. © Netflix

Quoi qu’on en dise, Netflix est globalement à l’écoute de ses utilisateurs. Suite à de nombreuses plaintes, il est désormais possible et simple de désactiver la lecture automatique des épisodes de séries sur Netflix. De la même manière, vous pouvez dorénavant stopper les aperçus des films et des séries de se lancer et de s’enchaîner tous seuls sur la page d’accueil, sans que vous ayez le temps te trouver la télécommande.

Comment désactiver les aperçus et la lecture automatique sur Netflix ?

C’est en 2020 que Netflix a répondu à l’appel de ses utilisateurs. En effet, le service propose, depuis l’année dernière, un moyen de désactiver la lecture automatique des vidéos lorsque vous avez terminé de regarder l’épisode de votre série favorite. Une option « anti-binge » donc, qui s’avèrera bien pratique pour toutes ces soirées en semaine où il est temps d’aller au lit et de ne pas regarder ce dernier épisode, et ce, même si la fin du précédent était trop alléchante…

De la même manière, le géant de la SVOD vous permet d’activer ou de désactiver les aperçus lorsque vous naviguez sur l’écran d’accueil. Si vous en avez assez de ces bandes-annonces d’émissions ou de films qui commencent à jouer chaque fois que vous faites une courte pause sur une sélection, c’est l’option que vous attendiez.

La chose importante à savoir est que vous ne pouvez modifier ces paramètres qu’en vous connectant à Netflix avec un navigateur Web. Pour le moment, il n’y a aucun moyen de le faire depuis l’application Netflix sur votre smartphone, tablette ou même sur votre téléviseur.

Pour désactiver la lecture automatique des vidéos sur Netflix :

Connectez-vous sur Netflix, puis à votre profil.

Faites passer votre souris sur votre profil en haut à droite et cliquez sur Compte.

Descendez. Sous l’onglet Profils et contrôle parental, sélectionnez votre profil. Cliquez sur Modifier à droite de Paramètres de lecture.

C’est ici que vous pourrez décocher l’une des deux options (ou les deux, au choix) : Lecture automatique de l’épisode suivant d’une série sur tous les appareils pour désactiver la lecture automatique à la fin d’un épisode. Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils pour désactiver les aperçus.

Cliquez enfin sur Enregistrer en bleu.

Ce réglage s’applique ensuite à tous les appareils sur lesquels vous utilisez votre compte Netflix. La première option fait qu’aucun épisode ne se lancera à la fin de celui que vous regardez. Pour la deuxième, les bandes-annonces qui se lançaient automatiquement seront remplacées par une image fixe. Vous pouvez donc désormais faire votre sélection de programme en toute tranquillité.

Cette décision de Netflix fait suite aux plaintes de nombreux utilisateurs qui manifestaient régulièrement leur agacement à l’égard de cette fonction. Le géant du streaming a donc enfin décidé de corriger la situation. « Nous avons parfaitement entendu vos commentaires », annonçait le message posté sur le compte Twitter officiel de la plateforme.

Parmi les autres nouveautés concernant Netflix, sachez que la fin de l’année 2021 marque une grande étape. Le service a dévoilé un calendrier très riche en productions, entre films, séries et documentaires, que nous avons hâte de découvrir.