Netflix : comment transférer votre profil vers un nouveau compte ?

Le N rouge fait actuellement sa mue. Une formule Netflix moins chère avec publicités sera disponible à compter du 3 novembre. En attendant, le service s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci devrait s’avérer bien pratique pour les personnes qui profitent du partage de comptes Netflix.

Votre meilleur ami ne veut plus que vous profitiez de son abonnement gratuitement ? Votre sœur vient de sévir après avoir été bloqué à cause d’un nombre trop conséquent d’écrans connectés ? Vous n’allez pas perdre vos recommandations pour autant ! Désormais, il est possible de déplacer votre profil vers un nouveau compte. Vous ne recommencez donc pas tout depuis zéro. L’arrivée d’une telle fonctionnalité n’est pas anodine, Netflix prévoyant de réprimer le partage de comptes en dehors du foyer.

Netflix : votre profil ne tombera plus aux oubliettes

Recommandations, historique de visionnage, favoris, sauvegardes de jeux, apparence de sous-titres et autres paramètres… Tout sera conservé lorsque vous ouvrirez de nouveau Netflix. Détail important : cette fonctionnalité marche seulement vers les nouveaux comptes. Vous ne pouvez donc pas transférer votre profil vers un compte que vous possédez déjà.

Sachez que cette fonctionnalité commence à peine son déploiement. Il est donc possible qu’elle ne soit pas encore arrivée chez vous. Le cas échéant, faites preuve d’un peu de patience, son arrivée ne devrait plus tarder.

Pour l’activer, connectez vous sur Netflix via un navigateur puis déroulez le menu en cliquant sur votre avatar. L’option « Transférer le profil » devrait apparaître devant vos yeux. Cliquez dessus et suivez les étapes. Une fois que vous aurez entré les renseignements requis pour votre nouveau compte, le profil sera déplacé !

Vous aurez alors tout loisir de découvrir les nouveautés Netflix publiées chaque mois et même les meilleurs dessins animés pour adultes ou encore les meilleurs films geek de la plateforme.