Netflix : comment basculer sur la nouvelle formule moins chère ?

Un nouveau forfait Netflix va bientôt faire son apparition. Une formule peu coûteuse qui inclut de la publicité. Intéressés ? On vous explique ici comment changer votre abonnement.

Netflix © Pexels

Jusqu’à présent, Netflix proposait trois formules distinctes : Essentiel (1 écran, 8,99€), Standard (2 écrans, 13,49€) et Premium (3 écrans, 17,99€). Depuis plusieurs mois, on savait que Netflix préparait un nouvel abonnement moins cher avec de la publicité. Celui-ci fera son apparition le 3 novembre prochain. Baptisé Essentiel avec pub, il coûtera seulement 5,99 euros par mois. Pour l’adopter, voici la marche à suivre.

Si vous n’avez jamais souscrit un abonnement au N rouge, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la plateforme à compter de cette date. Et d’opter pour la formule avec publicités au moment de l’inscription. Si vous êtes déjà inscrit sur un autre forfait, il sera tout à fait possible de basculer vers le nouvel abonnement.

Netflix : comment opter pour la formule avec pub

Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Netflix sur un navigateur.

Cliquez sur votre avatar en haut à droite puis sur Compte.

Identifiez la section Détails du forfait puis cliquez sur Changer de forfait .

puis cliquez sur . Une fois qu’il sera disponible, vous pourrez opter pour le nouveau forfait en le sélectionnant puis en cliquant sur Continuer.

La nouvelle offre moins chère de Netflix implique évidemment de faire certains sacrifices. À commencer par les publicités qui surgiront au début du contenu (entre 15 et 30 secondes) et pendant la diffusion (5 minutes maximum par heure). Il y aura une annonce toutes les 7 minutes, ce qui rendra la diffusion très hachée.

Les programmes jeunesse seront exempts de publicités. Et les nouveaux contenus produits par Netflix seront seulement agrémentés d’annonces en amont de la diffusion, pas pendant. Notez également que seulement 85 % du catalogue sera disponible dans cette formule.

Reste désormais à voir si cette nouvelle formule séduira de nouveaux utilisateurs ou des abonnés actuels. Malgré ses limitations et ses publicités diffusées à intervalles rapprochés, elle a évidemment l’avantage d’être moins chère. Un facteur qui a son importance ; en particulier quand on est abonné à de multiples services de SVOD et que l’addition est salée à la fin du mois.