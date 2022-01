Netflix : la suite du légendaire Chicken Run et un nouveau film Wallace & Gromit annoncés

22 ans après la sortie de Chicken Run, une suite vient d’être annoncé sur Netflix : Chicken Run: Dawn of the Nugget. Une autre production d’Aardman Animation débarquera également dans la foulée chez le géant du streaming américain, à savoir, un nouveau film Wallace et Gromit.

Deux films qui raviront les plus nostalgiques

Dans Chicken Run: Dawn of the Nugget (a priori Chicken Run : aux origines de la nugget, en VF ?) Ginger et Rocky ont trouvé un sanctuaire insulaire et paisible pour leur groupe, après leur évasion de la ferme des Tweedy lors du premier film. Mais de retour sur le continent, les poules doivent faire face à une mystérieuse nouvelle menace. Ginger, Rocky (et leur progéniture, Molly, un poussin tout juste né) vont devoir remettre leur liberté fraîchement retrouvée en danger et retourner à la ferme.

Chicken Run, l’original, est sorti en 2000. En VO, les poules étaient doublées par Julia Sawalha et Mel Gibson, dans le rôle de Ginger et Rocky. En France, nous avions eu droit à deux doublages, le premier avec Dorothée Jemma et Patrick Poivrey et le second, avec Valérie Lemercier et Gérard Depardieu. Les doubleurs français de ce second film n’ont toujours pas été révélés. Cette fois-ci, c’est le réalisateur de Flushed Away et de ParaNorman, Sam Fell, qui prend les reines (et pas Nick Park et Peter Lord). La production est déjà en cours et le film devrait sortir en 2023.

Pendant ce temps, un nouveau film Wallace et Gromit est également dans les cartons chez Netflix. Il poursuivra les aventures de l’amateur de fromage préféré de tous, et de son compagnon canin. Le film est actuellement sans titre et sa première devrait avoir lieu en 2024.