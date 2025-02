Meilleures séries originales Netflix : notre top des immanquables

La plateforme au N rouge compte un nombre conséquent de programmes. Parmi eux, Netflix est notamment réputé pour proposer d’excellentes séries, et aussi d’autres moins bonnes. Par ailleurs et à l’instar de ses concurrents, le service réalise ses propres productions, qu’elle réunit sous le label Netflix Original.

Depuis son lancement en France en 2014, la plateforme de streaming a réalisé des séries mémorables, qui lui ont valu sa place de leader sur le marché. On pense notamment à Narcos, House of Cards, Le jeu de la dame, ou encore Stranger Things. Afin de vous aider à faire le tri, nous avons réuni les meilleures sur cette page.

Arcane

Piltover et Zaun sont deux villes jumelles où les inégalités sévissent, l’une étant riche, à l’opposé de l’autre où la population subit la pauvreté. C’est dans ce contexte que l’on suit l’histoire de deux sœurs, Jinx et Vi, qui vont être séparées et connaître des destins différents. En parallèle, deux scientifiques, Jayce et Viktor, vont découvrir et stabiliser une gemme, dont la magie va leur permettre de créer de puissants artefacts.

Il s’agit d’une série d’animation qui prend place dans l’univers du jeu League of Legends de Riot Games. Bien qu’elle soit produite par le studio Netflix, elle est animée et réalisée par un studio français, Fortiche Production, qui a réalisé un travail d’orfèvre sur l’animation. Malheureusement, alors qu’initialement 5 saisons étaient prévues, Arcane va devoir se contenter de 2 saisons malgré le succès. En effet, les coûts de production estimés à 250 millions juste pour la saison 1 (sans compter le budget promotionnel). Est-ce que cela en valait la peine ? Assurément ! Arcane a reçu bon nombre de critiques élogieuses, notamment grâce à la qualité de son animation, mais aussi de son scénario, poignant, qui dépeint l’ambivalence des personnages et de cet univers dans lequel on plonge sans mal. La série va même avoir droit à une saison 2 en novembre.

Le jeu de la dame

En pleine Guerre froide, Beth Harmon, une orpheline, souhaite devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde. Elle doit toutefois lutter contre ses problèmes émotionnels, qu’elles tentent de noyer dans son addiction aux drogues et à l’alcool.

Basée sur le roman de Walter Stone Tevis, cette mini-série Netflix en 7 épisodes est absolument grandiose. Que cela soit par l’admirable performance d’Anya Taylor-Joy, qui campe le personnage principal, par la qualité de la réalisation, ou encore par la narration passionnante et sans aucune longueur qui la caractérise, cette série originale Netflix compte indéniablement parmi les meilleures de la plateforme.

Dans leur regard

En 1989, Trisha Meili, une américaine de 28 ans, est agressée et violée alors qu’elle fait un jogging à Central Park. Suite à cela, cinq adolescents afro-américains ont été arrêtés et reconnus coupables à tord. Les garçons, victimes de l’une des plus terribles erreurs judiciaires de l’histoire aux États-Unis, ont été innocentés quelques années plus tard, après avoir passé une bonne partie de leur jeunesse en prison.

Cette mini-série en 4 épisodes, à mi-chemin entre le biopic et le documentaire, est une œuvre aussi magistrale que déconcertante. Ava DuVernay, la réalisatrice, scénariste et productrice a su retranscrire avec exactitude l’affaire Central Park Five jusque dans ses moindres détails. Il en résulte un récit de 5 heures, profondément bouleversant et révoltant, qui dépeint un système judiciaire corrompu et désuet. Le tout est porté par un casting tout simplement bluffant.

Stranger Things

En 1983, Will Byers, un garçon âgé de 12 ans, disparaît de son domicile à Hawkins, une petite ville dans l’Indiana. Ses amis se lancent alors à sa recherche et vont faire la rencontre d’une étrange jeune fille, dotée de capacités hors du commun. Ils vont également découvrir l’existence du Monde à l’envers, une mystérieuse dimension parallèle au monde humain, où vivent d’effrayantes créatures.

Il s’agit d’une série à ne surtout pas manquer si vous avez Netflix. À mi-chemin entre l’horreur et la science-fiction, Stranger Things nous plonge dans les années 80 et son ambiance si caractéristique. La série à succès, réalisée par les frères Duffer, profite d’une intrigue prenante, pleine d’émotions et de rebondissements. Au fil des épisodes, on s’attache également sans mal aux personnages, campés par un casting très talentueux, notamment Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, David Harbour, ou encore Millie Bobby Brown. De surcroît, les effets spéciaux, la réalisation et la mise en scène sont impeccables, et la bande originale contribue à nous immerger d’autant plus dans cet univers réussi. La série compte actuellement 4 saisons. Une cinquième et ultime saison viendra clore l’intrigue en 2025.

Umbrella Academy

En 1989, quarante trois femmes donnent mystérieusement naissance à des enfants dotés de capacités extraordinaires. Sir Reginald Hargreeves, un riche industriel, décide d’en adopter sept et créé The Umbrella Academy afin de les préparer à sauver le monde. Mais la famille finit par se séparer. 17 ans plus tard, les membres se retrouvent à l’occasion de la mort de leur père adoptif. Ils vont devoir mettre de côté leurs différences pour éviter l’apocalypse.

Cette série en 4 saisons avec Elliot Page, Tom Hopper, Aidan Gallagher, ou encore Emmy Raver-Lampman a reçu des critiques majoritairement favorables. Umbrella Academy se distingue par son récit original, plein de rebondissements et d’humour, ses personnages attachants campés par d’excellents acteurs, sa mise en scène, ou encore ses musiques.

Nouvelle école

À chaque édition, des rappeurs doivent prouver à un jury de stars qu’ils ont le talent et la crédibilité nécessaires pour percer, en enchaînant les freestyles et battles. À la fin de la compétition, un seul candidat l’emporte et empoche les 100 000 euros mis en jeu.

Cette émission de téléréalité musicale signée Netflix se veut très divertissante. Elle met en scène de jeunes prodiges du rap français qui souhaitent sortir de l’ombre. Cette sorte de The Voice du rap donne une opportunité aux candidats issus de tous les horizons, de se faire un nom dans cette industrie très saturée. Quoi de mieux que de passer sur Netflix, qui peut leur fournir la visibilité nécessaire, puisque la série a fait un véritable carton aussi bien en France qu’à l’étranger. Côté jury, on retrouve des stars de la scène urbaine comme le rappeur SCH présent dans toutes les éditions, mais aussi Shay et Niska durant les deux premières saisons, ou encore Aya Nakamura et SDM dans la troisième et dernière en date. On ne sait pas encore qui sera présent pour la saison 4 attendue pour l’été 2025.

Unbelievable

Cette série relate l’histoire vraie de Marie, une adolescente victime de viol. En l’absence de preuve, la police fait pression pour la pousser à se rétracter, ce qu’elle finit par faire en revenant sur sa déposition. Lorsque des cas similaires se présentent, deux enquêteurs chevronnés décident de creuser davantage afin de faire éclater la vérité.

À la fois courte et intense, cette mini-série en 8 épisodes relate une histoire sombre et percutante qui nous plonge dans une enquête fastidieuse pour retrouver un violeur en série qui erre dans la nature, et nous immerge en parallèle dans le cauchemar d’une victime incomprise, qui doit porter l’insupportable fardeau de son traumatisme, tout en étant accusé de menteuse. Unbelievable doit également son succès aux excellentes performances de ses interprètes Kaitlyn Dever, Merrit Wever, ou encore Toni Collette.

Squid Game

En Corée, un groupe de 456 personnes endettées est invité à une mystérieuse compétition de survie. Les participants vont s’affronter dans une série de jeux pour enfants. Toutefois, dès la première épreuve, ils vont s’apercevoir que les perdants sont sauvagement tués. L’appât du gain leur fait cependant rapidement oublier à quel point les règles sont cruelles. En effet, le gagnant du jeu remportera une grosse somme d’argent qui changera sa vie à jamais.

Impossible de ne pas citer Squid Game dans notre classement des meilleures séries originales Netflix. La série coréenne brille par son univers singulier, ses scènes mémorables, sa narration bien construite et émouvante, qui traite de sujets comme les inégalités entre classes sociales, mais aussi plus généralement de la pauvreté et des atrocités qu’elle peut pousser à commettre. Les performances de ses acteurs n’y sont pas non plus pour rien. On retiendra notamment celles de Lee Jung-jae, qui endosse le rôle principal (Seong Gi-hun) à la perfection, ou encore de Jung Ho-yeon, qui incarne Kang Sae-byeok. La saison 2 a été diffusée fin 2024 et a de nouveau réalisé un excellent score d’audience. C’est donc sans surprise que Netflix a décidé de produire une saison 3, qui sortira le 27 juin prochain. Une sortie relativement rapprochée car les saisons 2 et 3 ont été tournée dans la foulée.

Le problème à 3 corps

Dans les années 60, une jeune femme va prendre une décision qui va avoir des répercussions spatio-temporelles que personne ne pouvait prévoir. Les extra-terrestres existent bel et bien et sont en route pour la Terre. Les scientifiques de l’ère moderne, complètement dépassés par les évènements qui chamboulent leur compréhension de l’univers, vont devoir unir leurs forces pour affronter ce qui se présente comme la plus grande menace de l’histoire de l’humanité.

Le problème à 3 corps est une très bonne série de science-fiction dont l’histoire fascinante adapte celle du roman chinois éponyme de Liu Cixin. La série a reçu un très bon accueil notamment grâce à son scenario original et fouillé, avec ses nombreux rebondissements, ses effets spéciaux de qualité, et son casting impeccable, composé entre autres de Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza Gonzales, ou encore Jess Hong. Quoi qu’il en soit, elle a toutes les qualités requises pour faire partie des meilleures productions originales Netflix. On en attendait pas moins de la part des créateurs de Game of Thrones.

On sait déjà que la série a été reconduite pour 2 saisons mais il est probable qu’il faudra attendre 2026 pour voir la saison 2.

The Crown

À la mort du roi Georges VI en 1952, la reine Elizabeth II accède au trône d’Angleterre. Âgée de 25 ans seulement, elle va avoir la lourde responsabilité de diriger la plus célèbre monarchie du monde. Malgré les difficultés qui se sont dressées sur son chemin, elle a su maintenir l’équilibre et gouverner le royaume au fil des décennies.

Que vous soyez passionné d’histoire ou non, cette série originale Netflix en 6 saisons est une pépite à regarder absolument. Basée sur des faits réels, la série suit avec une certaine cohérence les évènements historiques du Royaume-Uni et la vie mouvementée de la famille royale depuis les années 40 jusqu’aux temps modernes. De plus, la réalisation est franchement réussie, et les acteurs incarnent avec brio les personnages, notamment Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, John Lithgow, ou encore Jared Harris.

Narcos

Du cartel de Medellín de Pablo Escobar au Cartel de Cali, la série Narcos retrace l’histoire sanglante de la guerre des cartels en Colombie, les plus puissantes organisations criminelles de l’histoire. Cette série passionnante nous plonge en plein cœur des trafics, autant du côté des narcotrafiquants que de la DEA, l’organisme en charge de la répression des drogues en Colombie ; là où la corruption, les trahisons et la violence règnent en maîtres absolus.

Les acteurs, l’intrigue, la mise en scène, tout a été subtilement travaillé pour que l’on plonge sans mal dans cet univers impitoyable, mais tristement réel. Immersion garantie ! La série compte 3 saisons qui relatent le parcours de Pablo Escobar jusqu’à sa chute, et l’expansion du cartel de Cali. Suite au succès de la série, une autre a vu le jour. Narcos Mexico compte également 3 saisons et comme son nom l’indique, se concentre cette fois-ci sur les cartels mexicains, notamment celui de Guadalajara dirigé par Félix Gallardo, et son successeur Amado Carrillo Fuentes. La série introduit également le célèbre El Chapo du cartel de Sinaloa. Enfin, Netflix propose également la mini-série Griselda, qui met en avant une autre figure emblématique du trafic de cocaïne colombien.

Ozark

Marty Byrde, un père de famille respectable, se retrouve du jour au lendemain acculé lorsqu’il découvre que son associé a doublé son employeur, qui n’est autre qu’un puissant baron de la drogue mexicain. Marty va devoir user de son intelligence et prendre son courage à deux mains pour se sortir de ce pétrin, dans lequel lui et sa famille sont embourbés sans le vouloir. Il va pour ce faire déménager aux monts Ozark, où les opportunités commerciales sont nombreuses, et commencer à blanchir de l’argent pour satisfaire son employeur. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque des locaux ainsi que le FBI vont venir lui mettre des bâtons dans les roues.

Ozark est une série immanquable sur Netflix. Elle peut notamment compter sur la qualité de sa réalisation, ainsi que sur son scénario passionnant aux multiples rebondissements. Ses protagonistes haut en couleur ajoutent par ailleurs du piment à l’intrigue. Cette série en 4 saisons doit également son succès aux performances de ses acteurs, qui sont tout bonnement époustouflantes. On pense notamment à Jason Bateman dans le rôle principal, ou encore à Julia Garner et Laura Linney.

Dark

Les habitants d’une petite ville allemande étaient loin de se douter que leurs existences allaient être chamboulées, le jour où deux enfants disparaissent mystérieusement. Quatre famille vont alors être piégées au sein d’une boucle temporelle qui se répète inlassablement tous les 33 ans.

Si vous souhaitez vous vider la tête après une journée bien remplie, ce n’est définitivement pas la bonne série. En effet, Dark est plus le genre de programme à vous faire des nœuds au cerveau. Cette série qui mêle à la fois drame, thriller et science-fiction, relate une intrigue complexe, mais extrêmement bien ficelée, qui garde une pleine cohérence au fil des évènements qui s’enchaînent durant les 3 saisons. C’est véritablement là la grande force de la série, qui parvient sans mal à nous plonger dans un monde où plusieurs temporalités coexistent, teinté d’une ambiance sombre et inquiétante. Les acteurs sont magistraux dans leur rôle, ce qui renforce encore plus l’immersion.

Mindhunter

À la fin des années 70, deux agents du FBI vont s’intéresser à la psychologie criminelle, jusqu’alors inexplorée, pour tenter de comprendre ce qui a motivé les pires criminels de l’histoire des États-Unis à commettre l’irréparable. Cette approche novatrice va remettre en cause les méthodes d’enquête traditionnelles.

La série Mindhunter, inspirée de faits réels, met en scène les entretiens de deux agents qui expérimentent une nouvelle méthode, le profilage criminel. Pour ce faire, ils approchent les plus grands tueurs en série de l’histoire comme Edmund Kemper, Monte Rissell, Dennis Rader, ou encore Charles Manson. Cette production originale Netflix en 2 saisons propose un scénario captivant, porté par un casting talentueux avec Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Tory.

La Casa de Papel

Huit braqueurs aux noms de villes réalisent une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne. Ces robins des bois des temps modernes, venus pour empocher le magot, suivent le plan infaillible d’un fin stratège, qui se fait appeler « Le professeur ».

Cette série en 5 saisons a fait sensation à son lancement en 2017. Malgré quelques incohérences scénaristiques, La Casa de Papel a su captiver et s’imposer comme un divertissement de choix de par son rythme et ses nombreux rebondissements, son mélange d’action et d’émotions, ainsi que ses personnages attachants. Il est toutefois bon de noter que si les deux premières saisons ont rencontré un succès planétaire, les autres ont eu un peu plus de mal à faire l’unanimité auprès des spectateurs. Toujours est-il que La Casa de Papel à eu droit à un spin-off en 2023. Intitulé Berlin, ce dernier se concentre sur le passé du personnage éponyme. Une deuxième saison est en préparation. Enfin, la série espagnole a même eu droit à sa version coréenne avec Money Heist : Korea, qui adapte les évènements de la saison.

House of Cards

Frank Underwood et son épouse Claire ne visent qu’une seule chose, la présidence des États-Unis. Ces manipulateurs dénués du moindre scrupule vont user de tous les moyens à leur disposition pour étendre leur influence et parvenir à leurs fins.

Il s’agit là encore d’une excellente série qui explore sans langue de bois les affres du pouvoir à travers les manipulations, les trahisons, le sexe et la drogue. Avec un casting cinq étoiles, composé de Kevin Spacey, Robin Wright ou encore Michael Kelly, House of Cards brille par son scénario captivant et complexe, qui tient en haleine de bout en bout, avec beaucoup de rebondissements. On a plaisir à suivre les manœuvres politiques qui s’opèrent et la lente ascension vers le pouvoir de ce couple à la détermination sans faille. La série compte 6 saisons.

Tapie

À la fin des années 1960, Bernard Tapie commence son ascension dans les affaires. Il va se lancer dans de nombreux projets, en tant qu’homme d’affaires, chanteur, sportif et homme politique. Parsemé de réussites, mais aussi d’échecs, son destin hors du commun ne sera pas un long fleuve tranquille.

Il s’agit d’un biopic fictionnel sur Bernard Tapie, l’une des personnalités françaises les plus controversées. Cette mini-série en 7 épisodes retrace le parcours d’un homme ordinaire aux ambitions extraordinaires, de 1966 à 1997. Cette production profite d’une écriture soignée, portée par un casting et des dialogues savoureux. On retiendra la performance tout bonnement remarquable de Laurent Laffite dans le rôle principal. À la fois drôle, sombre et émouvant, Tapie est une vraie réussite.

13 Reasons Why

Au retour du lycée, Clay Jensen découvre sous son porche une mystérieuse boîte avec son nom inscrit dessus. Il trouve à l’intérieur des cassettes enregistrées par Hannah Baker, une camarade de classe qui s’est donnée la mort deux semaines plus tôt. La jeune fille, dont il était amoureux, énumère les treize raisons qui l’ont poussé à se suicider.

Cette série en 4 saisons, inspirée des best-sellers de Jay Asher, nous confronte à des thématiques sombres et rarement abordés sur la vie des ados, notamment le harcèlement la violence au lycée, que beaucoup subissent en silence. 13 Reasons Why réussit à mettre en lumière ce tabou à travers une narration fascinante et bouleversante, portée par un casting talentueux, ainsi qu’une bonne réalisation.

One Piece

Monkey D. Luffy part en quête du One Piece, un trésor mythique qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Pour suivre son rêve, le jeune garçon va parcourir les océans sur son navire, en compagnie de son fidèle équipage, qui l’aidera à braver de nombreux obstacles.

Il s’agit d’une adaptation réussie de One Piece, la célèbre œuvre du mangaka Eiichirō Oda. Ce live action reste fidèle aux personnages, à l’histoire, ainsi qu’à l’univers coloré du manga, tout en s’accordant quelques libertés créatives, qui ne sont pas pour déplaire. Outre le casting de très bonne facture, les décors et les effets spéciaux sont particulièrement réussis. Les critiques très élogieuses à son égard devraient rassurer les fans qui hésitent à se lancer dans l’aventure. Cette première saison couvre l’intégralité de la saga East Blue. Suite à son succès, la série aura droit à une saison 2, attendue fin 2025.

The End of the F***ing World

James, un jeune homme de 17 ans aux passe-temps morbides, fait la rencontre d’Alyssa, une camarade de lycée rebelle au tempérament de feu. Les deux ados en quête d’aventure ne tardent pas à se mettre ensemble. Un beau jour, ils décident de fuguer de chez eux et de partir ensemble dans un road trip complètement barré. James, qui ambitionnait dans un premier temps de tuer Alyssa afin d’assouvir ses pulsions, finit par s’attacher.

The End of the F***ing World est une série originale en 2 saisons. Elle doit principalement son succès à son humour noir poussé, ainsi qu’à la qualité du jeu de ses acteurs principaux, Jessica Barden et Alex Lawther, qui interprètent des personnages très attachants. Une série tout aussi drôle et déjantée qu’émouvante, que l’on vous recommande sans hésiter.

Black Mirror

Une série de science-fiction d’anthologie où chaque épisode relate une histoire dystopique où les technologies font plus que jamais partie intégrante de nos existences. Pour le meilleur et surtout pour le pire dans Black Mirror.

Cette série référence compte actuellement 6 saison, qui nous immergent chacune dans des réalités alternatives. Elle dépeint généralement des scénarios catastrophes où la dépendance de l’homme à la technologie est exacerbée, et conduit la plupart du temps à des issues peu souhaitables. Si vous souhaitez rêver et parfois prendre une bonne claque, on vous conseille de regarder la série. En plus de cela, la réalisation est soignée, et les acteurs livrent de belles performances. Netflix a fait appel à des interprètes de renom pour le casting de Black Mirror, à l’instar d’Aaron Paul, la star de Breaking Bad, ou encore de Salma Hayek. La plateforme propose également Bandersnatch, un film interactif et original dans le même univers. Enfin, nous pourrons découvrir la saison 7 en 2025.

The Witcher

Geralt de Riv est un sorceleur solitaire dont le quotidien est rythmé par la chasse aux monstres. Pendant sa quête, Geralt va être amené à croiser le chemin de Yennefer, une sorcière, ainsi que Ciri, qu’il va devoir protéger de ses assaillants, qui en veulent à sa puissante magie.

Cette série fantastique s’inspire de la saga littéraire d’heroic fantasy, Le Sorceleur d’Andrzej Sapkowski, qui a notamment été mise en lumière par la franchise vidéoludique The Witcher. Bien que la série ne suive pas la trame originale, ce qui lui a valu de nombreuses critiques, elle a toutefois l’avantage d’être extrêmement bien réalisée avec des scènes d’action prenantes, des décors et effets spéciaux réussis, et une distribution aux petits oignons. Henry Cavill endosse à la perfection le rôle du charismatique Geralt de Riv. En espérant que Liam Hemsworth, qui reprend son rôle dans la prochaine saison, se montre à la hauteur. Si cette saison 4 était initialement prévue pour 2025, la grève des scénaristes ayant fait prendre du retard à de nombreux projets, il n’est pas impossible qu’il faille finalement attendre 2026 pour la voir. La série aura également droit à une cinquième saison.

En attendant, les fans pourront découvrir le film d’animation The Witcher : Les Sirènes des abysses qui sort ce mardi 11 février sur Netflix.

Heartstopper

Charlie et Nick, deux adolescents qui partagent une passion commune pour le rugby, se trouvent rapidement des atomes crochus. Charlie tombe amoureux de son ami, mais décide de ne pas lui avouer ses sentiments, par peur d’être rejeté

Cette série en 2 saisons traite de la romance entre deux garçons et aborde avec émotion des sujets sensibles comme l’homophobie à l’école, la peur du rejet, ou encore la recherche de son identité sexuelle, sans tomber dans le cliché. Inspirée du roman graphique éponyme, Heartstopper prône la bienveillance et met en scène des personnages attachants. Le duo Kit Connor – Joe Locke est remarquable et arrive bien à nous faire ressentir cette tension amoureuse. 3 saisons sont déjà disponibles et l’on sait qu’une saison 4 est déjà prévue, mais elle ne sera tournée qu’après la sortie du volume 6 du roman graphique d’Alice Oseman dont est tirée la série.

Notre planète

Cette série documentaire a pour but de nous faire découvrir les merveilles du monde dans lequel nous vivons. À travers des épisodes thématiques filmés dans plus de 50 pays, on en prend plein la vue en découvrant une diversité d’environnements incroyables : des jungles exotiques, aux montagnes glacées, en passant par la savane aride, ou encore les profondeurs des océans.

Commentée par David Attenborough, un rédacteur scientifique et naturaliste britannique, la série documentaire Notre Planète nous fait voyager à travers les paysages enchanteurs de notre monde, en nous dévoilant de magnifiques images réalisées en UHD. Au fil des épisodes, on en découvre plus sur la faune sauvage qui peuple chaque recoin de notre planète, et sur la façon dont elle s’adapte à son environnement en constante évolution. La série compte pour le moment 2 saisons avec des épisodes d’une cinquantaine de minutes chacun.

The Haunting of Hill House

Les membres d’une famille doivent affronter leurs démons du passé, marqués à jamais par Hill House, la maison hantée la plus célèbre des États-Unis, dans laquelle ils ont grandi. En effet, les évènements dont ils ont été témoins au sein de la demeure et qui ont poussé leur mère au suicide, continuent de les hanter 26 ans après.

Cette série qui mélange drame et épouvante n’a clairement pas bâclé son intrigue, et compte certainement parmi les meilleures séries d’horreur ! The Haunting of Hill House jouit de nombreuses qualités, et parvient à nous tenir en haleine grâce à sa mise en scène et son excellent scénario, parsemé de multiples rebondissements et de flash backs, qui lient les deux époques. Les acteurs sont tous convaincants, aussi bien dans leur rôle enfants qu’adultes. Par ailleurs, l’ambiance, pesante à souhait, s’installe progressivement au fil des épisodes et quelques scènes font vraiment froid dans le dos. En définitive, on ne peut que conseiller cette série aux amateurs de films d’horreur.

Avatar : Le dernier maître de l’air

Aang, l’Avatar, représente le dernier espoir de l’humanité face au seigneur du feu Ozai, qui souhaite plonger le monde dans le chaos. Le jeune garçon, maître de l’air doit apprendre à maîtriser les autres éléments s’il souhaite repousser la menace. Il va heureusement pouvoir compter sur ses nouveaux amis, et de nombreux alliés qu’ils rencontreront au cours de leurs aventures.

Cette série adaptée de l’anime éponyme reste fidèle à l’œuvre originale. Elle mêle habilement les genres fantastique et action et profite d’une belle réalisation, avec des effets spéciaux et décors réussis. D’autre part, le casting, composé entre autres de Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley ou encore Dallas Liu, est excellent, et tous les acteurs remplissent à la perfection leur rôle. Il s’agit d’un live action réussi que l’on conseille à tous les fans de la série animée, ainsi qu’aux néophytes qui souhaitent découvrir un univers passionnant ! Netflix a déjà confirmé le retour de la série pour 2 saisons supplémentaires sans qu’aucune date n’ait été avancée.

Sex Education

Le jeune Otis Milburn, dont la mère est sexologue, va s’improviser lui-même thérapeute au sein d’un cabinet de sexologie clandestin qu’il met en place dans son lycée, sur conseil de Maeve Wiley, une jeune rebelle qui a des problèmes d’argent.

Cette série décomplexée relate la vie sexuelle et sentimentale d’adolescents drôles et attachants. On apprécie la réalisation soignée, l’humour omniprésent, les personnages hauts en couleur et attachants, ainsi que les situations cocasses auxquelles ils se confrontent régulièrement.

Alice in Borderland

Arisu, un mordu de jeux vidéo, et ses amis, se retrouvent soudainement pris au piège dans une version déserte de Tokyo. L’ironie du sort, c’est qu’ils doivent participer à des jeux mortels pour survivre.

Si vous souhaitez vous offrir un bon moment de divertissement, Alice in Borderland est une production que l’on ne peut que vous conseiller. Cette série en 2 saisons propose un scénario rythmé par de l’action et des rebondissements. On apprécie particulièrement le côté trash et les personnages hauts en couleur, ainsi que la réalisation, qui jouit d’une vraie direction artistique avec des décors bien travaillés et un univers soigné.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

L’histoire de Jeffrey Dahmer, dit le monstre du Milwaukee, l’un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis, de son enfance jusqu’à sa condamnation en 1992. Profitant du laxisme de la police, le tueur a multiplié les victimes durant plusieurs années.

Cette série, réalisée par Ryan Murphy (American Horror Story), est une reconstitution de l’affaire Dahmer. La série, dont on peut saluer les qualités esthétiques et narratives, dépeint à la fois l’horreur des évènements qui se sont produits, tout en nous montrant la souffrance des familles, et en dénonçant les forces de l’ordre, qui ont leur part de responsabilité. De plus, la superbe prestation d’Evan Peters, qui incarne le meurtrier, fait mouche. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une série marquante, autant visuellement que psychologiquement.

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez

Après Dahmer présenté ci-dessus, la série d’anthologie « Monstres » consacrée à des criminels qui ont marqué la société revient avec L’histoire de Lyle et Erik Menendez. Les 2 frères qui ont abattus leurs parents. L’enquête révèlera par la suite qu’ils auraient agi en raison de sévices psychologiques et d’abus subis de la part de leur père.

La série est servie par un casting hors pair et une réalisation soignée. Elle a remporté un succès inattendu au point de relancer le débat autour de la condamnation des frères toujours en prison actuellement.

Le 3ème volet de la série sera centré sur le “boucher de Plainfield”, un homme qui a dans les années 50 assassiné 2 femmes et volé des corps pour confectionner des objets en os et en peau.

Orange is the New Black

Condamnée à 15 mois de prison pour trafic de drogue, Piper Chapman va être contrainte de partager son quotidien avec les détenues de la prison pour femmes de Litchfield. Si les conditions sont difficiles, entre les tensions et les coups bas qui caractérisent le milieu carcéral, Piper va également découvrir de nombreuses facettes insoupçonnées, et rapidement se lier d’amitié avec les autres prisonnières, aussi attachantes qu’excentriques.

Avec 7 saisons sorties entre 2013 et 2019, Orange is the New Black est une valeur sûre sur Netflix. La série brille notamment grâce à ses personnages attachants interprétés par des actrices talentueuses comme Taylor Schilling, Natasha Lyone, ou encore Uzo Aduba, mais aussi grâce à son histoire touchante, ou encore les nombreux thèmes qu’elle aborde avec réalisme et sans tabou : violence, drogue, conditions dans le milieu carcéral, racisme, etc. La série, qui a été récompensée à sept reprises, a connu un véritable succès, et fait assurément partie des meilleures séries originales que compte la plateforme. On vous la conseille sans hésitation si vous souhaitez passer de bons moments, riches en d’émotions !

Désenchantée

La princesse Bean n’est pas du genre à tenir en place dans son château. Elle quitte donc le royaume de Dreamland et part à l’aventure avec ses fidèles compagnons, Elfo et Luci. En chemin, les trois compères vont croiser la route de nombreux personnages, et devront relever d’innombrables défis.

Cette série d’animation originale d’aventure qui ne se prend pas au sérieux, mêle humour et action sur fond d’heroic fantasy. Il en résulte un cocktail réussi. Désenchantée propose une intrigue intéressante et plaisante à suivre, qui se développe au fil des 5 saisons. Au-delà de sa trame, les personnages principaux et secondaires sont attachants, et l’animation est de haute volée. Si la patte graphique vous est familière, c’est parce que la série est produite par l’illustre dessinateur des Simpson, Matt Groening.