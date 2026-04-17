Netflix va changer radicalement, voici ce qui vous attend

L’application mobile de Netflix va avoir droit à une grosse mise à jour. Les utilisateurs pourront désormais parcourir des extraits de films, séries et podcasts en scrollant, à la manière de TikTok, pour les aider à faire leur choix.

Netflix va faire peau neuve. La plateforme de streaming a annoncé un bouleversement de son application mobile dans sa dernière lettre aux actionnaires. Les utilisateurs pourront désormais faire défiler verticalement des extraits de séries, films, documentaires et podcasts vidéos. Une mécanique empruntée à TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels. D’ici la fin du mois d’avril, les utilisateurs pourront donc utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui les aidera à faire leur choix dans l’immensité du catalogue.

“Après une phase de tests et d’itérations, nous lançons à la fin du mois une expérience mobile mise à jour incluant un flux de découverte vidéo vertical. Cette refonte reflétera mieux notre offre de divertissement en pleine expansion et permettra à nos membres d’interagir plus facilement, comme et quand ils le souhaitent”, détaille le service au N rouge.

Netflix : vous allez pouvoir scroller façon TikTok

Cette nouvelle expérience de visionnage est en développement depuis plusieurs mois. L’objectif est clair : inciter les utilisateurs à prolonger leur temps passé sur l’application. Netflix entend également s’appuyer davantage sur l’intelligence artificielle pour affiner ses recommandations. À terme, le moteur de recherche évoluera lui aussi, avec la possibilité d’interagir en langage naturel, plutôt qu’avec des mots clés classiques.

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Reste désormais à voir comment les abonnés accueilleront ces changements. L’introduction de vidéos courtes, inspirées des codes des réseaux sociaux, est-elle vraiment adaptée à un service de streaming comme Netflix, historiquement centré sur des contenus longs et immersifs ? Plutôt que de voir arriver ce type de fonctionnalités, les utilisateurs préféreraient surtout que le service cesse d’augmenter aussi régulièrement le prix de ses abonnements.