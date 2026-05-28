Call of Duty Modern Warfare 4 : Activision dévoile un premier teaser énigmatique

Activsion a lancé la campagne promotionnelle de Call of Duty : Modern Warfare 4 en diffusant des images en direct sur YouTube. Un premier teaser qui confirme que l’action se déroulera en Corée.

© Activision

Call of Duty: Modern Warfare 4 commence enfin à se dévoiler. Activison a lancé les grandes manœuvres ce jeudi par l’entremise d’une diffusion en direct sur YouTube. Le stream s’ouvre sur une rue animée en Corée. On y aperçoit ensuite des soldats en mouvement, affairés à faire des courses et à progresser dans la ville, avant qu’une violente explosion ne vienne embraser les lieux. Depuis, l’image reste figée sur les dégâts. Des cris, des sirènes et de nouvelles explosions se font entendre.

NEW Call of Duty Teaser pic.twitter.com/rlLSEWhdOe — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 28, 2026

Call of Duty Modern Warfare 4 : bienvenue en Corée

Voilà donc le premier avant-goût du prochain Call of Duty qui sera réservé aux consoles de nouvelle génération. Ce teaser confirme certaines révélations du leaker TheGhostOfHope qui avait prédit que le jeu se déroulerait en Corée. On peut d’ailleurs noter que le compte X officiel de Call of Duty affiche désormais la Corée du Sud comme localisation dans sa bio.

Le stream est toujours en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le site officiel et les réseaux sociaux de la franchise affichent le message “SIGNAL LOST”, renvoyant les internautes vers la retransmission en direct. Activision devrait nous en dire plus dans la journée. On espère notamment obtenir un teaser plus conséquent, des images de gameplay et une date de sortie.

A ce sujet, certains joueurs à l’affût ont déjà repéré un indice probant. La vidéo de “l’attaque” affiche la date du 8 octobre 2026, laquelle pourrait bien être la date de lancement du prochain opus. Cette période de l’année est d’ailleurs souvent privilégiée par Activision pour sortir ses nouveaux épisodes. Nous devrions en avoir le cœur net aujourd’hui.

Call of Duty Modern Warfare est tout particulièrement attendu par la communauté alors qu’Activision a ralenti son rythme de sortie des CoD.