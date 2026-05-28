L’Epic Games Store dévoile ses deux nouveaux jeux gratuits mystère

L’Epic Games Store vient de lever le voile sur l’identité des deux jeux mystère qui seront offerts pendant une semaine. Au menu : simulation cozy et combats stratégiques dans l’espace.

En marge de ses Méga Soldes, l’Epic Games Store sort l’artillerie lourde en offrant des jeux mystère chaque semaine. Contrairement aux habituels drops hebdomadaires, souvent composés de titres plus confidentiels, la plateforme a mis de grosses productions à l’honneur à l’instar de The Telltale Batman Shadows Edition et de Tomb Raider I–III Remastered Starring Lara Croft.

Le service d’Epic vient de dévoiler les jeux qui seront récupérables gratuitement du 28 mai au 4 juin. Une sélection moins clinquante qui mérite tout de même le détour.

Deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store

LONESTAR est un roguelike stratégique mêlant construction de deck et combats spatiaux. Le joueur y incarne un chasseur de primes arpentant l’univers pour traquer des criminels recherchés. Le gameplay repose notamment sur les combats “Shockwave Battles”, durant lesquels les deux camps accumulent de la puissance avant de déclencher leurs attaques.

À mesure que vous enchaînez les runs, vous pourrez optimiser votre vaisseau grâce à une multitude d’unités exclusives, de trésors et de talents, ouvrant la voie à des synergies très variées selon le pilote et le build choisi. Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Changement de décor dans le second titre gratuit qui n’est autre que Calico, un jeu de simulation cozy développé par Math Tide. Le principe ? Vous devez redonner vie à un café à chats laissé à l’abandon. Pour ce faire, il faudra notamment explorer les environs où vous pourrez interagir avec des chats, mais aussi avec une multitude d’autres animaux. Ces derniers pourront être apprivoisés, nommés puis intégrés au café pour jouer avec les clients.

Quant aux animaux qui rejoindront votre groupe, ils vous suivront partout dans vos explorations. Le jeu vous invitera également à décorer votre café, ainsi qu’à concocter des pâtisseries et des boissons pour régaler votre clientèle.

Pour rappel, vous pourrez garder ces deux jeux à vie une fois que vous les aurez téléchargés.