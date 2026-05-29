One UI 9 va simplifier radicalement la gestion de vos appels

Le déploiement de la version bêta de One UI 9 permet d’en savoir plus sur les nouveautés concoctées par Samsung pour ses Galaxy. L’application Téléphone est désormais capable de centraliser les appels provenant d’applications tierces.

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Alors que One UI 8.5 commence progressivement à s’imposer sur davantage de modèles, Samsung a lancé les grandes manœuvres pour One UI 9. Cette version, basée sur Android 17, est désormais disponible en bêta dans une poignée de marchés éligibles. Parmi les rares nouveautés introduites, le site SamMobile révèle une amélioration notable sur l’application Téléphone qui devrait simplifier la vie des utilisateurs.

L’app native peut désormais afficher les appels provenant d’applications tierces. Une nouveauté pratique qui permet de tout centraliser dans la même interface. Cette fonctionnalité, présentée par Google lors de la publication de la première version bêta d’Android 17, est compatible avec Google Meet et WhatsApp mais pas encore avec Telegram. Il est toutefois probable que davantage d’applications tierces soient prises en charge à l’avenir.

Comment centraliser les appels des applications tierces sur One UI 9 ?

Lorsque vous recevrez un appel provenant d’une autre app, l’application Téléphone affichera une mention spécifique comme “Appel vidéo Meet” dans l’historique. Cette option est activée par défaut sur One UI 9. Pour la paramétrer :

Ouvrez l’application Téléphone .

. Appuyez sur les trois points en haut à droite puis sur Paramètres .

. Ouvrez le menu Autres paramètres d’appel > Autres applications d’appel .

> . Vous pouvez alors activer ou désactiver les applications tierces que vous souhaitez intégrer au journal d’appels en allumant les interrupteurs correspondants.

Call logs from Meet have started showing up in A17 OneUi 9 Beta 2 similar to how Google announced in I/O for Pixels. #OneUI9 #Beta2 #SamsungS26Ultra pic.twitter.com/8nZAbdbGLB — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) May 28, 2026

Outre cette nouveauté intéressante, Samsung a déjà mis en place d’autres améliorations sur la bêta de One UI 9. Les utilisateurs bénéficient notamment d’un panneau d’accès rapide plus flexible, de nouvelles options d’accessibilité et d’une meilleure protection contre les applications malveillantes. La version stable devrait être déployée cet été lors du lancement des Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8.