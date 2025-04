Netflix : une IA pour vous aider à trouver vos films et séries

Netflix prépare un moteur de recherche boosté à l’IA capable de trouver des films et des séries adaptés à vos goûts et votre humeur, parmi les milliers de contenus disponibles.

© Envato

Netflix, on aime ou on déteste. La plateforme américaine propose des centaines de contenus originaux ou en rediffusion, vous permettant de regarder des dizaines de séries et de films qui vous font oublier les chaînes de télévision classiques.

On aime donc pour ses contenus et ses productions originales. Certaines sont particulièrement populaires comme la série Mercredi ou Arcane. Mais Netflix a aussi le revers de la médaille et c’est pour ses multiples abonnements qui augmentent, rajoutent de la publicité et interdisent le partage de compte… et c’est en cela qu’on peut détester Netflix…

Et pour faire changer d’avis les millions de potentiels clients, Netflix innove non seulement en termes de contenus avec des adaptations de séries ou de films et non plus seulement des contenus originaux, comme l’adaptation de la série La Petite Maison dans la Prairie ou de Scooby-Doo. Mais aussi en termes d’expérience utilisateur pour l’interface d’accès aux séries et films.

Netflix teste GPT pour trouver des contenus qui vous plairont

Ainsi, Netflix est en train de réaliser des tests actuellement en Australie et Nouvelle-Zélande sur des appareils iOS uniquement, sur un tout nouveau moteur de recherche basé sur le modèle de langage GPT d’OpenAI. Si l’IA est en mesure de trouver des réponses à toutes vos questions, pourquoi ne pourrait-elle pas vous recommander des séries et des films ?

Dévoilée dans un article de Bloomberg, cette innovation rejoint les précédentes intégrations de l’IA au sein de la plateforme de streaming vidéo. Après la suggestion de films en fonction de vos goûts et de précédents visionnages, et l’ajustement automatique de la qualité vidéo en fonction de la connexion, l’IA s’immisce dans le moteur de recherche.

Le système GPT développé par OpenAI, ne s’arrête pas uniquement aux précédentes séries regardées ou vos favoris, il s’appuie également sur votre humeur et ce que vous pourrez saisir dans le champ de recherche. Indiquez le type de série ou de film que vous avez envie de découvrir, ou précisez votre humeur du jour, et l’IA vous proposera des contenus en adéquation avec vos envies et votre humeur. Idéal au vu du catalogue de la plateforme qui s’agrandit de jour en jour.

Aucune autre information n’a été dévoilée pour le moment sur les conditions d’utilisation ou la date de déploiement de ce nouvel outil, et encore moins les détails techniques du modèle de langage utilisé.